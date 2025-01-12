Лос-Анджелес, США, 12 января, 2025, 14:40 — ИА Регнум. Полиция Лос-Анджелеса, где бушуют пожары, приступила к расследованию сообщений об возможном ограблении дома вице-президента США Камалы Харрис. Об этом 12 января сообщил телеканал ABC7.

Qian Weizhong/VCG/Visual China G/ТАСС

Сообщение о возможной краже в доме Харрис в районе Брентвуд поступило 11 января примерно в четыре утра. К дому выехал наряд полиции. Хозяйки в этот момент в особняке не было.

Никаких доказательств кражи силовики не обнаружили. Двух человек при этом задержали за нарушение комендантского часа. Полиция расследует инцидент.

Эвакуация в районе Брентвуда началась 8 января после пожара в Пасифик-Палисейдсе.

Как сообщало ИА Регнум, в результате вспыхнувших 7 января в Лос-Анджелесе в штате Калифорния природных пожаров пострадали 16 человек, 13 числятся пропавшими без вести.

Выгорели целые районы. Наиболее сильные пожары наблюдаются в Пасифик-Палисейдс, Итоне, Херсте, Лидии и Кеннете. Борьбу с огнём осложняют сильный ветер и засуха. По прогнозам синоптиков, дожди в ближайшее время не ожидаются. Федеральные власти США направили в Калифорнию помощь, в том числе военные вертолёты.

Порядка 150 тыс. человек были эвакуированы из пострадавшей от стихийного бедствия зоны. В Пасифик-Палисейдс и Итоне действует комендантский час. Несколько человек полиция задержала за мародёрство.

В своём доме во время пожара 8 января сгорел 32-летний американский актёр Рори Сайкс, страдавший детским церебральным параличом. С начавшимся пожаром пыталась справиться мать Сайкса. Из-за отсутствия воды в водопроводе и невозможности связаться со спасателями она ничего не могла сделать. Женщина поехала за помощью, но когда вернулись, сын уже погиб.