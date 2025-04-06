Москва, 6 апреля, 2025, 16:33 — ИА Регнум. Представители Демпартии в американском конгрессе осознают, что их инициатива объявить импичмент президенту США Дональду Трампу заранее обречена, так как им нечего предъявить главе Белого дома. Такое мнение 6 апреля высказал глава комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков.

Matt Rourke/AP/TASS Президент США Дональд Трамп

«Демократы в конгрессе США решили объявить импичмент Трампу. Они знают, что ничего не добьются: у них меньшинство в обеих палатах. Затея обреченная: Трампу нечего предъявить. Но им нужен был объединяющий лозунг — и они его нашли», — написал он в своем Telegram-канале.

По мнению Пушкова, демократы «обезглавлены и обессилены» с лидером в виде бездарной и пустой бывшей вице-президента США Камаллой Харрис. С помощь этого импичмента они делают попытку «возродиться жизни». При этом параллельно они финансируют и организуют массовые протестные акции против американского лидера в США, для чего поднимают свой электорат.

Сенатор отметил, что эти протесты не страшны для Трампа, однако неясно, почему он «непонятно медлит, ничего не предпринимая против своих противников», мечтавших отправить его за решетку.

«Списки Эпштейна, списки Пи Дидди мертвы: никаких разоблачений и громких, хотя в этих списках в основном видные демократы. Глава ФБР Кэш Пател, столь решительный до своего назначения, ушел в тень: о нем не слышно и его не видно. Этой пассивностью и могут воспользоваться противники Трампа — они уже приходят в себя и поднимают голову», — пояснил Пушков.

Сенатор уточнил, что либеральные СМИ в США тоже отходят от состояния послевыборного шока, а потому это только вопрос времени, когда Трамп, как во время своего первого президентского срока, столкнется с мощной оппозицией.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 6 апреля конгрессмен от демократов Эл Грин пообещал в течение 30 ближайших дней инициировать начало процесса импичмента Трампу. Он также высказал мнение, что главе Белого дома нельзя доверять вопросы правосудия и управления народом США.

В начале февраля Грин пообещал внести в конгресс США предложение об импичменте президенту США. Конгрессмен пояснил, что хотел внести такой документ за «подлые предложения и подлые деяния» Трампа.

В октябре 2024 года являвшийся тогда кандидатом в вице-президенты США Джей Ди Вэнс заявил, что попытки импичмента Трампу во время его первого срока на посту главы государства парализовали работу американского конгресса. Вэнс отметил, что конгресс США — это не место для жалоб на проблемы, а дискуссионная площадка — для управления страной.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев 6 апреля заявил, что массовые протестные акции в США так хорошо организованы, что напоминают попытку глубинного государства устроить цветную революцию у себя дома.