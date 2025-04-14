Вашингтон, 14 апреля, 2025, 11:47 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп призвал лишить лицензии американскую программу «60 минут» после скандального интервью с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом стало известно 14 апреля.

Shawn Thew — Pool via CNP/Global Look Press

«Они не новостное шоу, а бесчестный политический деятель, просто замаскированный под новости, и должны нести ответственность за то, что они сделали и делают. Они должны лишиться лицензии! CBS вышла из-под контроля… и должна заплатить за это большую цену», — заявил он в своей соцсети Truth Social.

Он также отметил, что передача, на которой выступил Зеленский, превзошла все предыдущие выпуски. Помимо прочего глава Белого дома рассказал о судебном иске телеканалу по обвинению в мошенничестве во время президентских выборов 2024 года, когда CBS намеренно очернял его кандидатуру, при этом вознося бывшего кандидата в президенты США Камалу Харрис.

Как передавало ИА Регнум, накануне Зеленский в беседе с CBS высказался против переговоров с Москвой, а также обвинил Вашингтон в схожей позиции с российской стороной. Он также высказался о намерении Киева вернуть отошедшие под контроль России территории, однако не уточнил, когда и как собирается это сделать.

Перепалка между Зеленским и Трампом произошла 28 февраля в Белом доме в ходе диалога по темам украинского урегулирования и договора по редкоземельным металлам. Американский лидер заявил о неминуемости мирных переговоров с Москвой, в ответ на это украинец высказался против остановки боевых действий и потребовал «гарантий безопасности». Он также в агрессивной форме возражал Трампу и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, после чего главу киевского режима выпроводили из Овального кабинета, предложив вернуться, когда он «будет готов к миру». Затем 10 марта Зеленский направил Трампу письмо с извинениями за скандал в Белом доме.

14 апреля замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин сообщил, что у России нет контактов с Украиной по урегулированию конфликта. Он подчеркнул, что киевское руководство демонстрирует недоговороспособность и полное отсутствие стремлений к миру.