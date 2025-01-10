Вашингтон, 10 января, 2025, 06:56 — ИА Регнум. Запланированную поездку в Сингапур, Бахрейн и Германию отменила вице-президент США Камала Харрис из-за продолжающихся масштабных лесных пожаров в штате Калифорния. Об этом 9 января сообщила пресс-служба Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Камала Харрис

«В связи с историческими лесными пожарами в Лос-Анджелесе вице-президент приняла решение отменить свою предстоящую поездку в Сингапур, Бахрейн и Германию», — указано в заявлении Харрис.

Отмечается, что Харрис планировала отправиться в зарубежное турне вместе со своим супругом Дугласом Эмхоффом. Отменённая поездка, по всей вероятности, должна была стать последней для Харрис в качестве вице-президента.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент США Джозеф Байден принял решение об отмене запланированного визита в Италию, чтобы сосредоточиться на руководстве мерами реагирования на масштабные лесные пожары в Калифорнии. Визит Байдена в Италию планировался в период с 9 по 12 января. Президент США намеревался встретиться с премьер-министром страны Джорджей Мелони и с папой Римским Франциском.

Пожары в Калифорнии, площадь которых достигла почти 13 тыс. гектаров, президент США Байден назвал самыми масштабными и разрушительными в истории штата. Политик уточнил, что из зоны стихийного бедствия эвакуировано 360 тысяч человек. В зону эвакуации в числе прочих зданий попала и резиденция вице-президента США Камалы Харрис. Политик, которая сейчас находится в Вашингтоне, выразила благодарность борющимся с пожарами экстренным службам.

Огонь уничтожил более шести тысяч строений и привёл к гибели как минимум шести человек. Локализовать пожары не удаётся, несмотря на то, что ветер, способствующий распространению пламени, стал слабее.

Потери страховых компаний от пожаров в Калифорнии могут составить $20 млрд при общем ущербе около $50 млрд. При этом накануне ущерб страховщиков оценивался в два раза ниже — в 10 млрд долларов. Резкое увеличение оценки связано, по мнению аналитиков, с быстрым распространением пожара на новые районы на фоне ограниченных успехов пожарных в борьбе с огнём.

Возгорание произошло утром 7 января на севере Лос-Анджелеса. Скорость ветра, разносившего огонь, составляла 48 км/ч, местами в горах достигая 112 км/ч, а в населённых пунктах — до 105 км/ч. При этом метеорологи спрогнозировали чрезвычайно пожароопасную погоду 8 января в Лос-Анджелесе и Вентуре.

Президент США Байден 8 января объявил в Калифорнии режим масштабного бедствия. В Лос-Анджелес было направлено 10 военных вертолётов.

Пожар уничтожил дома известных голливудских актёров, в том числе Энтони Хопкинса, Адама Броди, Анны Фэрис. О том, что лишился дома из-за пожара, сообщил также российский актёр и певец Алексей Воробьёв, его призвали вернуться в Россию из США. В городе Малибу в Калифорнии полностью сгорел дом Хантера Байдена, сына президента США.

Лос-Анджелес сталкивается с самыми сильными лесными пожарами в своей истории, которые на данный момент унесли жизни пяти человек, привели к эвакуации 180 000 человек и уничтожили 31 000 акров (12 500 га).

Байден, объявивший о крупном стихийном бедствии в Калифорнии, встретился с высшими должностными лицами администрации в четверг днём, чтобы обсудить ответные меры федерального уровня.