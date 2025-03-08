Варшава, 8 марта, 2025, 10:31 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский просчитался, сделав ставку не на того игрока и поддержав бывшего вице-президента США Камалу Харрис во время американской президентской кампании. Такое мнение 7 марта высказал бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

«Известно, что он [Зеленский] сделал ставку не на того игрока, он поддержал Камалу Харрис, а до этого [экс-президента США] Джо Байдена. Он рассчитывал на то, что [президент США] Дональд Трамп больше никогда не будет хозяином Белого дома. Он просчитался», — заявил он в беседе с Польским агентством печати.

По словам экс-премьера Польши, при демократической форме правления власть меняется довольно быстро, и потому у главы киевского режима сегодня наблюдаются гигантские проблемы в отношениях с Вашингтоном. Моравецкий добавил, что все занимающиеся реальной политикой с адекватным взглядом на реальность понимают, что «без США нет независимой Украины».

«Это жестокая правда», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 28 февраля в Белом доме прошла встреча Трампа с Зеленским. В ходе нее американкий лидер заявил о неминуемости мирных переговоров, в то время как глава киевского режима высказался против остановки боевых действий и потребовал от США «гарантий безопасности». Зеленский также позволил себе пытаться возражать Трампу и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу. Затем его выпроводили из Овального кабинета, предложив вернуться, когда он «будет готов к миру».

Трамп 3 марта заявил, что Зеленскому следует проявить большую признательность за поддержку Украины со стороны США. Позднее лидер киевского режима выразил досаду из-за того, что встреча с Трампом «пошла не так». Зеленский также уверял, что готов работать над достижением мира под «сильным руководством» Трампа.

С 4 марта США приостановили военную помощь Украине, а 5 марта глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Ли Рэтклифф объявил, что американская сторона на время прекращает обмен разведданными с Украиной. Позднее, 7 марта, Трамп пригрозил Украине окончательно свернуть американскую военную помощь, если Киев не захочет пойти на мирные переговоры по урегулированию конфликта.