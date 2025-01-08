Лос-Анджелес, США, 8 января, 2025, 11:03 — ИА Регнум. Резиденция вице-президента США Камалы Харрис вошла в зону эвакуации, объявленной из-за лесных пожаров в Лос-Анджелесе. Об этом сообщил телеканал NBC News.

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«Резиденция сейчас находится в восточной части зоны эвакуации от пожара в престижном районе Пасифик Палисейдс», — указано в сообщении.

Уточняется, что сама политик в настоящее время находится в Вашингтоне.

Район с населением порядка 30 тыс. человек решено было эвакуировать, так как вспыхнувший пожар начал быстро распространяться из-за сильного ветра. Предварительно, его площадь составила свыше 1,2 тыс. га.

Сама Харрис позднее заявила, что молится за эвакуированных соотечественников-калифорнийцев и выразила благодарность борющимся с пожарами экстренным службам. По её словам, администрация президента окажет необходимую помощь пострадавшим и будет находиться в постоянном контакте с государственными и местными чиновниками.

Как сообщало ИА Регнум, возгорание произошло утром 7 января на севере Лос-Анджелеса. Скорость ветра, разносившего огонь, составляла 48 км/ч, местами в горах достигая 112 км/ч, а в населённых пунктах до 105 км/ч. При этом метеорологи спрогнозировали чрезвычайно пожароопасную погоду 8 января в Лос-Анджелесе и Вентуре. Информация о погибших и пострадавших пока не поступала.