Вашингтон, 11 января, 2025, 03:52 — ИА Регнум. Вице-президент Камала Харрис достаточно компетентна для того, чтобы баллотироваться на пост президента США через четыре года. Такое заявление сделал 10 января действующий американский лидер Джо Байден на брифинге в Белом доме.

Джо Байден и Камала Харрис

«Я думаю, что она способна снова баллотироваться через четыре года. Решать ей самой», — пояснил политик.

При этом американский лидер признался, что был уверен в победе Харрис и на прошедших в ноябре президентских выборах.

Кроме того, Байден указал, что вряд ли исчезнет из общественно-политической жизни страны после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

«Со мной не будет так, что «с глаз долой — из сердца вон», — отметил глава Белого дома.

Харрис приняла участие в президентских выборах в США в 2024 году в качестве кандидата на пост главы государства от демократов после решения Байдена выйти из гонки. Победу на выборах одержал её политический оппонент, республиканец Дональд Трамп, его инаугурация запланирована на 20 января.