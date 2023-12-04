Интервью
«Потребность прийти на помощь — в нашем генетическом коде»
Подавляющее большинство россиян (81%), опрошенных социологами ВЦИОМ, отметили, что за последние полтора десятилетия в России стало больше волонтёров и других неравнодушных людей, готовых прийти на помощь. Для сравнения, в 2018 году о том, что в стране растёт число добровольцев, говорили 67%...
4 декабря 2023
Мать Андрея Бурковского назвала реальную причину отъезда актёра из России
Людмила Бурковская, мать актёра Андрея Бурковского, рассказала, зачем актёр возвращался в Россию и почему уехал в США. В интервью ИА Регнум Людмила Бурковская рассказала, что актёр действительно недавно приезжал в Россию, но уже уехал обратно в США. Также мать звезды сериала «Медиатор» раскрыла...
28 октября 2023
Философ Алексей Чадаев: стреляем мы в украинцев, а воюем не с ними
Философ Алексей Чадаев с началом СВО с головой погрузился в беспилотную авиацию, в первую очередь решение проблем, связанных с подготовкой инструкторов и личного состава, работающего с БПЛА на передовой. Однако одновременно с участием в волонтерских проектах он активно пытается осмыслить и...
14 сентября 2023
«Девочка в бирюзовом плащике как-то особенно запала в душу»
Расхожее выражение «когда говорят пушки, музы молчат» неоднократно опровергалось — и в годы Великой Отечественной, и после 2014-го, и сейчас, во время СВО. Сражающемуся Донбассу посвящают песни. Режиссёры снимали фильмы о защитниках народных республик (примером может служить картина 2019 года...
30 августа 2023
«Сейчас Россия и Украина впереди всей планеты»
Координационный центр помощи Новороссии (КЦПН), возглавляемый Александром Любимовым и его коллегами, можно назвать ветераном волонтерского движения. С 2014 года центр смог сохранить аудиторию первой волны интереса к волонтерству и непрерывно выполняет задачи поддержки сначала ополченцев Донбасса, а...
28 августа 2023
«США на стороне Притулы». С кем будет соревноваться Зеленский на выборах
Депутат Верховной рады Елена Шуляк, которая де-юре возглавляет пропрезидентскую партию «Слуга народа», заявила, что выборы на Украине состоятся только после окончания боевых действий. Депутаты работают над соответствующими поправками в законы, проинформировала 27 августа Шуляк, которая, добавим...
28 августа 2023
Террористы вербуют российских детей в компьютерных играх
В отечественном киберпространстве всё чаще возникают случаи вовлечения людей в противоправные действия. Власти и эксперты сходятся в том, что сегодня проблема пропаганды западных ценностей и вербовки в компьютерных играх стоит всё острее. Психологи утверждают, что нестабильная и стрессовая ситуация...
25 августа 2023
«В Литве есть люди, помнящие — тогда их освободили, а не «захватили»
«Сегодня, 13 июля, в 23 часа 30 минут столица нашей Родины Москва салютует доблестным войскам 3-го Белорусского фронта, овладевшим столицей Советской Литвы городом Вильнюсом», — говорилось в приказе Сталина, переданном генералу армии Ивану Черняховскому, самому молодому из командующих фронтами. 3-й...
13 июля 2023
«Нарратив Армагеддона». Доцент ВШЭ объяснила, как популизм погубил Украину
В Москве состоялась презентация книги «War, Peace and Populist Discourse in Ukraine» («Война, мир и популистский дискурс на Украине»), вышедшей в международном научном издательстве Routledge. Автор работы Ольга Байша — доцент факультета креативных индустрий Высшей школы экономики и автор четырех...
6 июля 2023
«Ковид был опаснее СВО». Психолог рассказал о борьбе со стрессом россиян
Россияне стали чаще говорить о повышенной тревожности в связи с новостями и событиями у российских границ, а также в крупных городах. Накануне, после атаки украинских БПЛА на Москву, мэр столицы Сергей Собянин заявил, что всем жителям домов, пострадавших от налёта дронов, была оказана...
31 мая 2023
«Россия греется быстрее всей Земли». Климатолог пообещал горячую пятилетку
Температура на планете может подняться на 4,5–5 градусов, и тогда восемь-девять лет из десяти окажутся аномально жаркими — такой прогноз дал климатолог Алексей Кокорин, который допустил, что глобальное потепление приведет к переносу российской столицы в Сибирь примерно к 2080 году. Чуть ранее тот...
23 мая 2023
«Изначально Екатерина II придерживалась другого взгляда на будущее Крыма»
240 лет назад, 19 апреля 1783 года, Екатерина Великая издала манифест, озаглавленный «О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую Державу». Крым и нынешние земли Краснодарского края, которые — под властью крымских ханов и османских султанов — столетиями...
19 апреля 2023
«Когда Анфиса умерла, Миша даже не позвонил»
Сериал «Король и Шут» установил рекорд — в день релиза его посмотрели 410 тысяч подписчиков «Кинопоиска». По данным сервиса, это самый высокий показатель в истории платформы. На протяжении месяца сериал занимал первое место на сервисе по просмотрам. Сериал рассказывает о жизни музыкантов в период...
13 апреля 2023
«Давно дружили с Луганском». Поисковому движению России — 10 лет
Ровно десять лет назад было основано всероссийское поисковое движение — объединение историков, археологов и просто добровольцев, которые организуют экспедиции по местам боёв Великой Отечественной войны и массовых захоронений мирных жителей. Точнее, тогда — 13 апреля 2013-го — началось возрождение...
13 апреля 2023
«Донбасских детей на Украине лечили, но только за деньги»
Дети, которые оказались в странах Европы после «эвакуации» с Украины, регулярно сталкиваются с маргинализацией «в различных её проявлениях, вплоть до сексуальной эксплуатации», заявила глава МИД России Мария Захарова, приведя в подтверждение этих слов сообщения официальных лиц Евросоюза. В Германии...
27 марта 2023
«Вышло по-военному». Экс-премьер Киргизии — об уроках тюльпановой революции
Восемнадцать лет назад, утром 24 марта 2005 года на Ала-Тоо, главной площади киргизской столицы Бишкека, собрались 30 тысяч сторонников оппозиции. История независимой Киргизии до тех пор не знала выступления подобного масштаба, но главное — митинг оказался кульминацией так называемой «тюльпановой...
24 марта 2023
«49 метров — это серьезно». NASA обнаружило летящий к Земле большой объект
Специалисты из NASA обнаружили астероид, который может столкнуться с Землёй через 23 года, причем катастрофа может прийтись на День святого Валентина — 14 февраля 2046-го. Объект, который обозначен как 2023 DW, был открыт 26 февраля, сообщает Европейское астрономическое агентство. Этот астероид...
10 марта 2023
Испанец и его «Эспаньола». Как фанаты становятся универсальными солдатами
Как правило, у многих футбольных фанатов в мирной жизни уже были свои клички — аналог фронтовых позывных. Поэтому большинство бойцов батальона «Эспаньола», где собрались болельщики разных команд (зачастую враждовавших между собой), свой боевой позывной принесли уже с собой, пока сослуживцы не...
9 марта 2023
«Ещё считаем их братским народом»: как «Ночные волки» воюют на передовой
В январе десять «волков»-добровольцев на пару суток покинули передовую, чтобы лично поздравить лидера мотоклуба Хирурга (Александра Залдастанова) с юбилеем. Их командир Андрей Мищенко с позывным Голливуд (получил такой еще в мирное время и менять не намерен) рассказал ИА REGNUM, как байкеры...
2 февраля 2023
«Никаких «мы напали»! На нас напали в 2014» Как говорить об СВО в учебниках
Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что новый учебник по истории с разделом о специальной военной операции может прийти в российские школы уже 1 сентября этого года. В российских школах с 2024-2025 учебного года станут массово использовать новый учебник по истории с разделом про...
31 января 2023