Сериал «Король и Шут» установил рекорд — в день релиза его посмотрели 410 тысяч подписчиков «Кинопоиска». По данным сервиса, это самый высокий показатель в истории платформы. На протяжении месяца сериал занимал первое место на сервисе по просмотрам.

Andrei Ladygin/Global Look Press Михаил Горшенев

Сериал рассказывает о жизни музыкантов в период становления и расцвета группы. Мнения о сериале среди зрителей разделились с самого первого эпизода: одни посчитали проект халтурой, другим поверхностный рокерский вайб очень зашел. Как результат, череда скандалов.

Сперва поклонники группы накинулись на создателей за чересчур «отбитого» вокалиста Горшка (Михаил Горшенев), потом прошлись по несостыковкам с историей группы. Дальше к критике сериала подключилась супруга покойного Михаила Ольга, обвинившая режиссера в том, что он сделал из ее мужа пьяницу и наркомана.

Но никто не вступился за Анфису Горшеневу, первую жену музыканта. Ее мама Татьяна Анатольевна не публичный человек. И она уже давно смирилась с тем, как характеризуют ее дочь в интернете.

Корреспондент ИА REGNUM поговорил с мамой Анфисы Татьяной Анатольевной, которая никогда в жизни не давала интервью и старалась не обращать внимания на оскорбления в адрес ее умершей 13 лет назад дочери. И она рассказала много интересного про ранние годы становления Михаила Горшенева как рок-идола. О том, как изобразили Анфису в сериале, Татьяна Анатольевна узнала от своих знакомых. Сам сериал «Король и Шут» женщина смотреть не собирается, потому что боится, что ее увезут на скорой.

Знакомство с родителями. Шок — Шут — Наркотики

Семья жила скромно в небольшом городке Лодейное Поле в Ленинградской области. Отец Анфисы Сергей Евдокимович — военный летчик, поэтому у Анфисы было строгое воспитание. Мама Татьяна Анатольевна с детства прививала девочке любовь к творчеству, потому что сама была художником и часто была участником различных выставок по керамике.

Когда Анфиса окончила школу, она решила поступать в танцевальное училище в Санкт-Петербурге, там и познакомилась с Горшком в одном из рок-клубов. Это был 1995 год, КИШ тогда еще не были суперзвездами, они тогда только набирали ход и выступали в небольших залах и были известны лишь внутри питерской рок-тусовки. Отношения Анфисы с Михаилом Горшеневым развивались стремительно и через два года после знакомства они поженились.

«Тогда КИШ делали первые большие шаги. Все в группе было очень бедно. И вот нам Анфиса привозит в дом Михаила. Мы были в шоке, мы были в таком необъяснимом состоянии, особенно отец. Он чуть с ума не сошел. Внешний вид Миши был ужасен, сейчас я понимаю, что это такой образ, но тогда…. Мы были уверены, что это просто шутка, и сейчас она нам все объяснит. Но оказалось, что она по уши влюбилась», — вспоминает Татьяна Анатольевна.

Кадр из видео «Михаил и Анфиса Горшенёвы «История смертельной любви» Михаил и Анфиса Горшеневы

По ее словам, Анфиса никогда не была оторвой: не пила, не курила. Но в Питере попала не в ту компанию. И все завертелось.

«Почему они все время спят». О запрещенных веществах

Татьяна Анатольевна вспоминает, что она с мужем пыталась предупредить Анфису, что ее общение с Михаилом ничем хорошим не закончится. Она признается, что они с мужем не раз разлучали пару и даже увозили Анфису подальше от Михаила, но те всегда находили способ сойтись обратно. В итоге все закончилось наркозависимостью. В сериале даже показан момент, когда Горшок уговаривает Анфису, которая никогда не пробовала наркотики, первый раз употребить «запрещенку».

«Помню, когда они приезжали в гости, я понять не могла, почему они все время спят и как будто застывают. Я не могла понять, что происходит. Тогда я еще не знала, что это признаки употребления наркотиков. Очень жаль, что я ничего не знала о том, как отличить наркозависимого человека, иначе бы смогла вытащить свою дочь из этого еще раньше. Ей просто хотелось ему соответствовать. Это моя вина — я упустила этот момент», — сдерживая слезы, вспоминает Татьяна Анатольевна.

Анфисе удалось справиться с наркозависимостью, но здоровье уже было окончательно подорвано.

О сериале. Хочу сказать Князю: «Ты охренел?»

Татьяна Анатольевна живет в маленьком городе с 17 000 жителей. Практически каждый знает ее в лицо, и уж тем более знает, что она мама Анфисы Горшеневой. Когда вышел сериал, избежать рассказов о том, как изобразили в кино ее дочь, было просто нереально.

В сериале Анфиса предстает в образе роковой женщины, которая тащит Михаила на дно и затягивает его в беспросветное будущее. Анфиса не дает Михаилу видеться с участниками группы, которые пытаются спасти его от наркозависимости, она танцует в стриптизе, чтобы заработать гроши на дозу, она в образе паука плетет вокруг Миши губительную паутину. Совсем противоположный образ у второй супруги Горшка Ольги — она вытаскивает Михаила из зависимостей и буквально спасает жизнь музыканту.

«Знаете, девочку на роль Анфисы подобрали очень похожую, я видела несколько фотографий. А то, что так изобразили Анфису, ну, это просто люди зарабатывают деньги, и им плевать на эмоции родственников. Нужна плохая жена и хорошая. Анфиса значит плохая. Ее полоскали, как могли. Хотя Миша сам говорил, что Анфиса была его музой и что первые песни и альбом посвятил ей», — рассказывает свои впечатления от сериала Татьяна.

Кадр из видео «Михаил и Анфиса Горшенёвы «История смертельной любви» Михаил и Анфиса Горшеневы в кругу друзей

Мать Анфисы расстроилась, когда узнала, что второй основатель группы «Король и Шут» Андрей Князев и младший брат Михаила Горшенева Алексей были консультантами в сериале. Она надеялась, что они не позволят создателям изобразить ее дочь алкашкой и наркоманкой.

«Хочется позвонить Князю и спросить: «Ты охренел? Ты вообще нормальный?» Хочется позвонить Алексею Горшеневу и спросить, есть ли у него вообще совесть? Они пытаются из Горшка сделать идола и кумира. Он талантливый музыкант, не спорю. Но не надо выставлять так, будто моя дочь его испортила. Это же смешно! Он старше Анфисы на шесть лет, она еще совсем девочкой была, когда замуж выходила. Это он ее подсадил на накротики и мешал слезть!» — вспоминает Татьяна.

Татьяна Анатольевна говорит, что все первые заработанные деньги Анфиса вкладывала в Михаила и в группу. Она горела этим проектом и поэтому без сожалений отдавала свою зарплату на запись первого альбома.

«Мама Миши прекрасно знает, как было на самом деле, но мы не общаемся сейчас. После того, как не стало Юрия Михайловича, папы Миши, связь прервалась. А насчет сериала, что я могу сказать. В суд я не пойду, никаких исков я подавать не собираюсь. Я смирилась с этой ситуацией. Смирилась с тем, что в интернете мою дочь называют по-всякому. Показали, как показали. Это на их совести. И сериал я смотреть не буду, потому что знаю, что после меня увезут на скорой».

Кадр из видео «Михаил и Анфиса Горшенёвы «История смертельной любви» Михаил и Анфиса Горшеневы

Миша даже не позвонил, когда Анфиса умерла

Анфиса Горшенева умерла 31 октября 2009 года от цирроза печени, через шесть лет после развода с Михаилом. Мать Анфисы рассказывает, что ей удалось избавить дочь от наркозависимости и сдержать ее порывы вернуться обратно к Михаилу. После расставания Анфиса практически никогда не приезжала в Санкт-Петербург, чтобы не пересечься там даже случайно с Горшком.

«Она боялась даже ходить по тем улицам, где могла его встретить. Расставание было очень трудным. Я уверена, что и Миша переживал сильно. Разводились они по переписке. Анфисе пришло постановление по почте потом. Мать Миши была его представителем на разводе. Якобы Михаилу было некогда явиться в суд. В интернете много пишут, что Анфиса скололась где-то за Уралом, но она тихо умерла в 2009 году в своем родном Лодейном Поле. С ней в этот момент был ее мужчина, который очень сильно ее любил», — вспоминает Татьяна.

Мать Анфисы говорит, что никогда не держала зла на Михаила Горшенева и до самой его смерти старалась поддерживать связь с его родителями, особенно с отцом, о котором очень хорошо отзывается. Единственный факт, который сложно принять Татьяне Анатольевне, — это поведение Горшка после смерти Анфисы.

«Я была очень рада, когда Михаил женился во второй раз, когда родился ребенок. Я подумала, Мишка повзрослел и взялся за ум. Обидно лишь то, что, когда Анфиса умерла, Миша даже не позвонил».