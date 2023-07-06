В Москве состоялась презентация книги War, Peace and Populist Discourse in Ukraine («Война, мир и популистский дискурс на Украине») вышедшая в международном научном издательстве Routledge. Автор работы Ольга Байша — доцент факультета креативных индустрий Высшей Школы Экономики и автор четырех монографий по дискурсивному конструированию украинского кризиса.

Иван Шилов ИА Регнум Ольга Байша

Ольга родилась и выросла на Украине, работала корреспондентом и редактором информационных программ, после чего защитила в Университете Колорадо (США) диссертацию в области коммуникаций.

Автор рассказала ИА Регнум о том, как популизм толкал Украину к пропасти, почему Владимир Зеленский обещал избирателям мир, а принёс войну, и кто на Западе готов услышать российскую точку зрения на природу конфликта.

Давайте начнем с основных определений и понятий. В названии вашей книги фигурирует такой термин, как «популистский дискурс». Что это такое и по каким принципам он выстраивается?

О популизме мы говорим тогда, когда тот или иной политический или общественный деятель сложную социальную реальность, состоящую из множества противоречивых интересов различных социальных групп, представляет как простую дихотомию «хорошего народа» и «плохих элит».

Народ таким образом дискурсивно конструируется как нечто однородное и представляется как носитель всего хорошего (добра), а элиты — всего плохого (зла). Опасность такого популистского упрощения действительности заключается в том, что уничтожается любое символическое пространство, необходимое для коммуникаций, переговоров и компромиссов. Это чревато самыми острыми социальными конфликтами.

Как бы то ни было, но задача общества разбалансировать предполагаемые популистами дихотомии. Исходить нужно из понимания того, что, каковы бы ни были цели и задачи популистов, результатом их деятельности может стать уничтожение возможности для компромисса и вечный конфликт — как внутренний, так и внешний.

В чем конкретно заключается проблема популизма украинских политических элит в контексте кризиса российско-украинских отношений?

Если говорить о том, что мы наблюдаем сегодня, то популизм, который проповедует президент Украины Владимир Зеленский — это цивилизационный популизм.

В рамках этого транснационального популистского проекта, Украина представляется как неотъемлемая часть глобального цивилизованного сообщества, противостоящего варварской России.

В своих речах Зеленский называет россиян людьми средневековья, понятия не имеющими о том, что такое цивилизация. Остановить нашествие варваров на цивилизованный мир — с этим месседжем он практически ежедневно, с момента начала специальной военной операции, обращался к мировым аудиториям в попытке создать глобальную антироссийскую коалицию.

Россияне в речах Зеленского упоминаются как «монстры», «уроды», «изверги», «скоты», «нелюди» и т.д. Такие дискурсивные конструкции не подразумевают существования ничего общего между враждующими сторонами.

Эта крайняя степень антагонизма — нарратив Армагеддона, финальной битвы Добра и Зла.

Что стало отправной точкой такого дискурса на Украине? Кем и когда он был запущен?

Антироссийский популистский дискурс («мы — не они») стал доминирующим на Украине после победы Евромайдана в 2014 году. Но еще до его победы, когда лидеры Евромайдана рассказывали о его мирном и демократическом характере, с подиума центральной площади Киева уже звучали рассказы о том, что украинцы — это свободные люди с чувством собственного достоинства, противостоящие «рабам», «колорадам», «совкам» и «ватникам».

Алексей Фурман/РИА Новости Подавление массовых беспорядков на площади Независимости в Киеве. 2014 год

Последние, по мнению выступающих на Майдане, проживали на Востоке Украины — в регионах, массово выступавших за тесные связи с Россией. Их не считали за нормальных украинцев — они были «радикально исключенным» (говоря языком Эрнесто Лаклау, теоретика популизма) из украинского общества.

Этих «других» исключили с поля политической репрезентации Украины сначала символически (дискурсивно), а после победы майдана и физически. Активистов Антимайдана убивали, сажали в тюрьмы и просто запугивали.

Как вписывается в этот контекст приход в политику Владимира Зеленского?

В начале политической карьеры Зеленского «народ», к которому апеллировал бывший комик, отличался от «народа», к которому апеллировал правый радикализм Майдана.

В представлении Зеленского, люди Украины, хоть и говорили на разных языках, все же были единым целым. «Какая разница, кто на каком языке говорит?» — вопрошал Зеленский, обращаясь к своим будущим избирателям на русском языке.

«Радикальным исключенным» «украинского народа» Зеленского в тот момент были только олигархи и их марионетки — продажные политики и оплаченные радикалы разного толка.

Кадр из к/ф «Слуга народа». реж Алексей Кирющенко. 2016. Украина Владимир Зеленский в роли президента Василия Голобородько

Примечательно, в сериале «Слуга Народа», где Зеленский сыграл вымышленного президента Украины Василя Голобородько и который он использовал как неформальную предвыборную программу, жители западных и восточных частей страны объединяются тогда, когда скидывают с престолов своих продажных правителей.

Учитывая, что сам Зеленский владел студией, производившей этот сериал, и участвовал в разработке сценария, таковым было его собственное чрезвычайно упрощенное видение социально-политического поля Украины. Как он признался в одном из своих немногочисленных предвыборных интервью: «Мы не придумали все это. Мы все это прочувствовали».

В сухом остатке «чувства» Зеленского, отраженные в сериале, подразумевали следующее: достаточно разрушить старую систему политической власти, и мир в стране воцарится сам собой, исчезнут все противоречия, и Украина превратится в процветающее государство.

Как мы теперь уже знаем Зеленскому не удалось добиться ни мира, ни процветания для Украины. Фактически при нем тот же популистский дискурс получил дальнейшее развитие, а альтернативные смыслы и любая инаковость стали еще активнее вытесняться из общественного пространства. Какими методами это реализуется на современной Украине?

Сегодня, когда Украина находится в состоянии «широкомасштабных военных действий» (так украинская власть характеризует нынешнюю войну, чтобы отделить ее от войны на Донбассе, длившейся с 2014 по 2022 год), исключение любых альтернативных смыслов с поля политической репрезентации подается как необходимость консолидации общества перед лицом вражеской угрозы.

Проблема с этим нарративом заключается в том, что исключение «инаковости» там началось не в феврале 2022, а в начале 2021, когда были закрыты три первых оппозиционных телеканала.

Предлогом для их закрытия послужило обвинение политиков, контролировавших эти СМИ, в пособничестве «терроризму», то есть в торговых отношениях с властями ДНР и ЛНР. Такова была легенда.

Но на самом деле каналы были закрыты потому, что к январю 2021 года рейтинг Зеленского, который на момент президентских выборов составлял 73%, упал до 16%. Таков был результат его реформаторской деятельности на благо транснационального капитала — прежде всего, земельной реформы, которую не поддерживало более 70% украинских граждан. Закрывая оппозиционные СМИ (позже были закрыты ряд других каналов и сайтов), Зеленский рассчитывал поднять свой рейтинг, избавившись от критики.

А уже после начала специальной военной операции (СВО) кампания по уничтожению инаковости приобрела невиданные масштабы. В марте 2022 года были запрещены все оппозиционные партии и арестованы многие из тех, кто критиковал политику Зеленского: Юрий Ткачев, Дмитрий Джангиров, Ян Таксюр, братья Кононовичи и многие-многие другие. Кому-то удалось спастись, бежав из Украины в первые дни СВО; многие из оппозиционеров сегодня живут и работают в России.

Каким бы был портрет современной Украины и что представлял бы из себя актуальный украинский дискурс, если бы была сохранена его целостность и объективность при освещении как внешнеполитического конфликта, так и внутриполитических противоречий? Каким бы он стал, если бы была возможность включить в него исключенные голоса перечисленных вами и всех прочих критиков нынешнего курса Украины?

В своей последней книге я как раз отвечаю на этот вопрос. Проанализировав дискурс Зеленского на основании 127 его речей, обращенных к западным аудиториям с 24 февраля по 10 октября 2022 года, я пришла к выводу, что его целостность обеспечивалась тремя смысловыми узлами.

Во-первых, Украина представлялась как форпост цивилизованного мира, сражающегося против российского варварства.

Во-вторых, Украина изображалась как форпост демократического мира, сражающегося против российской тирании.

В-третьих, Украина представлялась как единый и монолитный социальный организм без каких бы то ни было внутренних противоречий. Исключенными из этого воображаемого сообщества одинаково мыслящих людей Зеленский видел только предателей или «коллаборантов».

Проанализировав же дискурсивные конструкции оппозиционеров, я выявила несколько смысловых узлов, которые систематически исключались из дискурса Зеленского.

Среди исключенных смыслов были следующие: Майдан как государственный переворот, радикальный раскол украинского общества и восстание на Донбассе как следствие Майдана, АТО («антитеррористическая операция») против Донбасса как преступление киевского режима против собственного народа, преследование оппозиции и систематическое ущемление прав русскоязычных граждан Украины, установление полного контроля над Украиной со стороны неолиберальных центров глобальной власти, невыполнение Украиной Минских соглашений и т.д.

В своей книге я пишу о том, что невозможно понять происходящее на Украине сегодня, не беря во внимание эти альтернативные смыслы, а фокусируясь только на мифологическом нарративе Армагеддона, пропагандируемым Зеленским и тиражируемым глобальными СМИ.

Почему в отличие от украинского российский государственный нарратив не находит такой международной поддержки и на Западе остается исключительно маргинальным? Какие возможны пути решения этой проблемы?

Глобальные медиа контролируются все теми же глобальными институтами власти, в интересах которых совершался сначала переворот на Майдане, а затем и «переворот» в другом смысле — когда к власти привели плохо образованного и совершенно неопытного в политике джокера, которым легко управлять.

Абсолютно очевидно, что при таком раскладе шанса на то, что российский нарратив будет представлен хотя бы на равных с тем, что произносит Зеленский, нет.

Обратите внимание: с 24 февраля по 10 октября он произнес 127 речей, обращенных к западным аудиториям. В среднем 1 речь или интервью в 2 дня. Эту возможность ему создавали как раз те самые глобальные неолиберальные центры, заинтересованные в том, чтобы Украина оставалась в зоне их неоспоримого влияния.

Ни один другой современный государственный деятель такой возможности не имел.

Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Вопрос даже не в том, сам ли Зеленский писал все те речи, которые он произносил. Вопрос в том, кто контролирует глобальное информационное пространство, превращающим его речи в нормализированную репрезентацию действительности.

Как с этим бороться? Использовать альтернативные средства массовой информации — они тоже существуют, и среди образованных людей на том же Западе запрос на эти СМИ огромный. Писать научные статьи, книги, выступать на конференциях, воспитывать критически мыслящие интеллектуальные элиты. Всегда найдется кто-то, что прочитает и услышит. И не исключено, что этот «кто-то» — представитель будущих элит, которые будут решать судьбу глобального мира завтра.

Как говорил Мишель Фуко, современная власть работает капиллярно, и противостоять ей можно так же. У нас не любят постмодернистов, и напрасно. Они анализировали как раз то самое западное общество, с которым мы сегодня имеем дело. Его нужно изучать и понимать.

Насколько сложно публиковать на Западе то, что идет вразрез с их представлением о действительности?

Публиковать работы в западных академических изданиях сложно вне зависимости от того, пишешь ты о России или нет.

Если твою работу сходу не отметет редактор, то она пройдет анонимное рецензирование как минимум двух профессоров, исход которого отнюдь не предрешен. Если даже рецензенты и дадут «зеленый свет» (что происходит далеко не всегда), то все равно придется проделать огромную работу по исправлению всех недостатков, выявленных при прохождении этого этапа.

Если же говорить о политической составляющей, то далеко не всегда существуют явные установки по тому, чтобы «рубить» ту или иную тему. Но редакторы и рецензенты — люди определенной социально-политической среды. У них есть внутренние нормализированные установки.

Нужно уметь профессионально доказывать логику своих выводов, чтобы они усомнились даже в собственных предрассудках. Это очень тяжело, но — как показывают практика — не невозможно. Просто нужно продолжать делать свое дело, показывая, что есть дополнительные смыслы, которые стоит принимать во внимание при анализе сложных ситуаций.

Это важно не только для академической и интеллектуальной среды. Это важно для сохранения мира и человечества в целом.