Температура на планете может подняться на 4,5–5 градусов, и тогда восемь-девять лет из десяти окажутся аномально жаркими — такой прогноз дал климатолог Алексей Кокорин, который допустил, что глобальное потепление приведет к переносу российской столицы в Сибирь примерно к 2080 году.

Иван Шилов ИА REGNUM Засуха

Чуть ранее тот же специалист обрисовал более близкий по времени сценарий. Из-за Эль-Ниньо (перемещения нагретых поверхностных вод на экваторе в Тихом океане, которое влияет на глобальный климат) температуры в мире уже к 2025–2026 годам могут достичь рекордных значений, сказал РИА Новости ученый.

В минувшие выходные его коллега — метеоролог, кандидат физико-математических наук Александр Ганьшин сделал еще более близкий прогноз: лето 2023 года в европейской части России и на юге Сибири станет одним из самых жарких в истории метеорологии. Температура поднимется, конечно, не до +40 (как предсказывал ряд специалистов), но до стабильных +30, сообщил метеоролог RT. На фоне холодного мая в Москве эти предсказания — пока — выглядят не очень правдоподобно.

Но в том, что касается долгосрочных прогнозов «нагрева» земного климата, с упомянутыми российскими специалистами согласны эксперты Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН. В апреле ВМО представила доклад, из которого следует: глобальные температуры могут повыситься до максимальных значений в течение следующих пяти лет. В качестве причины указывают как капризы природы (смена фаз океанских течений в Тихом океане с упомянутого теплого Эль-Ниньо на холодное Ла-Нинья), так и более привычное упоминание человеческого фактора: выброса газов, которые провоцируют парниковый эффект.

Действительно ли России, исходя из выводов ВМО, предстоят рекордно жаркие годы, стало ли потепление реальностью и почему зимы остаются по-прежнему холодными? Об этом ИА Регнум поговорило с кандидатом физико-математических наук Андреем Киселёвым, главным научным сотрудником Главной геофизической обсерватории им. Воейкова, автором книги «Парадоксы климата».

Кадр из видео Андрей Киселёв

ИА Регнум: Андрей Александрович, всё-таки ожидает ли нас рекордно жаркое лето — в этом году или 2025–2026-м?

Андрей Киселёв: Речь не идёт о конкретных сроках, но с 2023 по 2027 год найдётся по крайней мере один год, который с огромной вероятностью превзойдёт все рекорды, и что вся эта пятилетка окажется самой тёплой за всё время наблюдений.

ИА Регнум: В таком случае в чём причина? Эксперты ООН правы — дело всё-таки идёт к глобальному потеплению?

А. К.: Факт тот, что последние восемь лет были самыми тёплыми за этот период наблюдений. То есть действительно существует глобальный тренд на повышение температуры.

Россия теплеет примерно в 2,7 раза быстрее, чем весь земной шар.

И есть наблюдение, согласно которому в годы Эль-Ниньо температуры действительно интенсивно растут — в отличие от фазы Ла-Нинья, когда температуры более-менее спокойные.

Соглашусь, что происходит наложение двух факторов: антропогенного, который действует постоянно — это выброс дополнительной массы парниковых газов в атмосферу за счёт человеческой деятельности и фактора Эль-Ниньо.

В сообщении Всемирной метеорологической ассоциации от 17 мая говорилось, что с вероятностью в 98% в один из пяти ближайших лет температура достигнет рекордных отметок и что с той же вероятностью предстоящая пятилетка окажется самой тёплой за всю историю наблюдений.

ИА Регнум: Неспециалисту это влияние «мальчика и девочки» (как переводятся Эль-Ниньо и Ла-Нинья) понять сложно. Как перемещение вод из центра Тихого океана к берегам Чили может сказаться на погоде в глубине евразийского континента, например у нас в Москве?

А. К.: Вообще когда растёт температура — это глобальное явление. Здесь нет суверенных границ, которые надо было был преодолевать. Конечно, это влияет на всё. Изменения количества осадков, безусловно, больше касаются Южного полушария или экваториальной зоны, но изменение температуры в большей мере касается всех. Плюс учитывайте волны тепла. Самая сильная волна тепла была в 2010 году, но и совсем недавно также были волны тепла — менее мощные, но тоже были.

Волна тепла — это явление, когда на определённой территории устанавливается определённая температура на срок не менее пяти дней, и она выше 5 градусов по отношению к среднеклиматическому для региона. Это глобальное явление, и мы ему тоже подвержены.

ИА Регнум: Если вернуться к «человеческому фактору» — как сейчас ученые оценивают влияние парниковых газов на глобальное потепление и в целом саму теорию антропогенного потепления? Вроде бы теперь влияние человеческого фактора на парниковый эффект пересмотрели.

А. К.: Есть отдельные учёные, которые считают, что антропогенное влияние не является основным фактором, но подавляющее большинство, и я в том числе, считают, что человеческий фактор является определяющим, и это подтверждается фактически единственным инструментом, который есть на сегодняшний день, — климатическими моделями. Они не без греха, в них есть недостатки, но они показывают, что человеческий фактор и выброс парниковых газов определяют изменение климата. Но на это накладывается и внутренняя изменчивость климатической системы, к которой относится и Эль-Ниньо.

ИА Регнум: То есть потепление — это уже реальность?

А. К.: Антропогенный фактор начал влиять с начала индустриального периода, то есть еще с эпохи 1850–1900 годов.

В наши дни десятки тысяч наземных станций и спутниковый мониторинг показывают, что увеличение глобальной температуры по земному шару составило в среднем 1,1–1,2 градуса. В бытовом смысле это вроде бы ничто — на ваши планы это никак не повлияет.

Но для климатической системы это деградация вечной мерзлоты — а 2/3 территории России являются вечной мерзлотой. Это подъём вод в Мировом океане, а значит, угроза некоторым землям быть затопленными. Это касается не только маленьких островных государств, но и прибрежных территорий и городов, например Нидерландов, Венеции и Санкт-Петербурга. К сожалению, никакие меры не могут дать мгновенной отдачи — нужно время, чтобы они проявились. Мы наблюдаем повышение температуры с одной стороны, учащение погодных аномалий, и всё это в сумме — это наши реалии, к ним надо адаптироваться. Даже в Парижском соглашении прописано, что нужно адаптироваться к сегодняшним и будущим условиям.

Валерий Шарифулин/ТАСС Поливомоечные машины во время аэрации проезжей части в период жары в Москве

ИА Регнум: Если потепление — реальность, почему тогда русские зимы не становятся существенно теплее?

А. К.: Я бы с вами не согласился. Возможна субъективная оценка, но объективно они становятся теплее. Самое большое повышение температуры происходит именно зимой. Я не могу вспомнить, когда в последний раз у нас, в Санкт-Петербурге, температура была бы минус 30 градусов. Тенденция к росту имеет место. Это не значит, что каждый год должен быть теплее предыдущего. В отличие от синоптиков с более краткосрочным прогнозом, мы говорим о том, что в течение пятилетия будет следующая тенденция.