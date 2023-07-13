«Сегодня, 13 июля, в 23 часа 30 минут столица нашей Родины Москва салютует доблестным войскам 3-го Белорусского фронта, овладевшим столицей Советской Литвы городом Вильнюсом», — говорилось в приказе Сталина, переданном генералу армии Ивану Черняховскому, самому молодому из командующих фронтами. 3-й Белорусский фронт под началом Черняховского в течение предшествующей недели вёл тяжелые бои на подступах к городу и на улицах литовской столицы.

Иван Шилов ИА Регнум

17-тысячной группировке вермахта не помогли ни укрепления, возведенные в предместьях Вильнюса, ни спешно переброшенные подкрепления, включая десант люфтваффе. Нацисты потеряли 7 тысяч человек убитыми, более пяти тысяч предпочло сдаться.

Показательно, что в рядах 3-го Белорусского фронта в освобождении города участвовали литовцы из Вильнюсской партизанской бригады под командованием Марионаса Мицейки и Тракайской бригады Теофилюса Мончунскаса. Перед приходом Красной армии только в одном Свенцянском уезде действовало три крупных отряда литовских партизан-антифашистов, пускавших немецкие военные эшелоны под откос. Об этом свидетельствуют документы из архива Минобороны России, опубликованные Российским военно-историческим обществом несколько лет назад.

В сформированной в начале Великой Отечественной войны Литовской стрелковой дивизии служили не менее 10 тысяч солдат и офицеров и еще 13 тысяч пришли на службу в РККА при освобождении республики в 1944-м. Восемь литовцев получили звание Героя Советского Союза, четверо из них — партизаны и подпольщики.

Очевидно, что большинство (если не все) из тех, кто сражался с немецкими оккупантами, ранее приветствовали возвращение Литве её древней столицы, Вильнюса, из польской оккупации, что произошло при прямом участии Советского Союза. Архивные документы свидетельствуют: многие литовцы приветствовали и вхождение республики в состав СССР в 1940-м.

Но в современной Литовской республике уже три десятки лет господствует другая трактовка истории, и героями считаются совсем другие «партизаны» — те, что как минимум не сопротивлялись нацистской оккупации, а в 1944–1945 годах ушли в леса, чтобы воевать, в том числе и против своих соотечественников. А в 2000 году сейм республики признал основополагающим правовым актом декларацию «Литовского фронта активистов» — группировки, которая после отступления Красной Армии, но ещё до прихода нацистов, 23 июня 1941 года, устроила еврейские погромы в Каунасе и успела учредить первый концлагерь для «неарийцев».

Неудивительно, что нынешние вильнюсские руководители отнюдь не возражают против нового появления немецких солдат на литовской земле — впервые с 1944 года. В июне 2022-го президент Гитанас Науседа на саммите НАТО в Мадриде подписал с германским канцлером Олафом Шольцем соответствующее соглашение. 27 июня этого года глава военного ведомства ФРГ Борис Писториус подтвердил намерение Берлина разместить в Литве контингент бундесвера.

Наконец, показательно, что в канун 79-летия освобождения Вильнюса, литовская столица принимала саммит НАТО, чьи участники не скрывали своего намерения, как это было и 80 лет назад в случае с гитлеровской Германией, нанести стратегическое поражение России.

Об исторических параллелях и о современной трактовке событий Второй мировой ИА Регнум поговорило с директором фонда «Историческая память» Александром Дюковым, специалистом по истории советского партизанского движения и пронацистского коллаборационизма в Прибалтике и на Западной Украине.

ИА Регнум: Сейчас нередко сопоставляют тех, кто «сотрудничал с Западом» во время Второй мировой, с нынешним прибалтийским руководством. Нет ли здесь преувеличения?

Александр Дюков: Надо заметить, что одним из главных героев прошедшего в Вильнюсе саммита был министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Он выступал как одно из главных принимающих лиц в силу своей должности.

Если мы посмотрим на биографию господина Ландсбергиса, то увидим, что его прадедушка был одним из министров пронацистского коллаборантского правительства.

Того, что было создано в 1941 году с началом оккупации Вильнюса и других литовских городов.

Современное литовское правительство открыто возводит себя именно к тому правительству сорок первого года — коллаборационистскому пронацистскому. Не случайно прах главы этого правительства, участника «Литовского фронта активистов» Юозаса Амбразявичюса, который умер в США, в 2012-м был перевезен в Литву и захоронен с государственными почестями. Это реализуется последовательно с тех пор, как после распада Советского Союза Литва обрела государственную независимость.

ИА Регнум: Дед нынешнего министра Габриэлюса Ландсбергиса первый глава постсоветской Литвы Витаутас Ландсбергис в 2000-м, будучи спикером сейма, пытался объявить Амбразявичюса одним из законных руководителей Литвы. Тогда это решение, к счастью, не прошло. МИД России назвал решение торжественно перезахоронить коллаборациониста в Литве глумлением над памятью жертв Холокоста, но в Вильнюсе это проигнорировали.

А. Д.: Как мы видим, потомки тех людей, которые в 1941–1945 годах служили нацистам, служат коллективному Западу. И делают они на самом деле абсолютно то же самое, за некоторыми исключениями. Как в 1941-м от них требовалось бороться с так называемыми «советскими оккупантами», так и сейчас они борются с Россией, не жалея своих же военнослужащих, которые сейчас в частном статусе присутствуют на Украине и тоже участвуют в боевых действиях.

При этом современная Литва за годы независимости (с 1991 года) потеряла больше населения, чем за время нацистской оккупации. Демография оставляет желать лучшего. К тому же многие работоспособные жители Литвы не видят перспектив для себя и просто уезжают из страны.

Если мы посмотрим на временное коллаборационистское литовское правительство 1941 года, то обнаружим: оно, хотя и заявляло себя как «правительство Литвы», было, мягко говоря, не вполне субъектно и практически подчинялось оккупационным властям. Если мы посмотрим на действия современного правительства Литвы за последние 30 лет, то также увидим не особо политически субъектное правительство.

Какие вопросы может решать это литовское правительство? Вопросы экономической политики по большому счёту решать не может, потому что эти вопросы «выведены» в ЕС. Оно может решать вопросы, связанные с внутренними проблемами, с подавлением недовольства населения и вопросы, связанные с внешним противостоянием России и Белоруссии. За пределами этих зон ответственности литовские власти, конечно, субъектными не являются, субъектными в них являются страны Запада.

ИА Регнум: Память о тех литовцах, которые в составе Красной армии воевали с нацистами, полностью вытеснена при постсоветских властях? Или всё-таки сохраняется?

А. Д.: Действительно, коллаборационистские пронацистские формирования (которые оставили страшный след не только в Литве, но и в Белоруссии, и на Украине) не представляли собой всех литовцев. Литовцы сражались в Красной армии, в советских партизанских отрядах. Вместе с регулярными частями Красной армии в столицу Литовской республики в 1944-м вступили одиннадцать литовских партизанских отрядов, которые, конечно, не были на сто процентов литовскими, но наряду с русскими, евреями в них было и множество литовцев.

И, собственно, если мы говорим о тех отрядах, которые участвовали в освобождении, то, конечно, как минимум половина личного состава в них были этнические литовцы. Литовские чекисты также участвовали в освобождении Вильнюса, старого города, горы Гедимина. Это была специальная оперативная группа, и уже в ней все были литовцы.

А уже в 1989–1990 годах начались нападения на советские военные мемориалы. Обливали краской, сбивали бульдозерами, даже взрывали. То есть была уже тогда огромная агрессия националистических элементов именно против советских памятников.

И эта проблема никуда не делась. Нападения на советские памятники происходили и в последние десять лет. В том числе на памятники на кладбищах. Сами литовские власти последовательно снимали советские памятники.

До поры не трогали памятник на главном кладбище, где захоронены примерно 3,5 тысячи советских воинов и где в советское время был построен огромный мемориальный ансамбль. Там захоронения и военнослужащих, и партизан.

И вот в прошлом году городской совет Вильнюса принял решение снести мемориал. Не просто памятник «где-то там», а мемориал на кладбище. Комитет по правам человека ООН в 2022 году запретил снос этого мемориала до тех пор, пока не будет принято решение, что он не является объектом культурного наследия. Но, невзирая на запрет комитета ООН по правам человека, власти Вильнюса в декабре прошлого года разрушили монумент.

Именно этот монумент был главной «точкой памяти» о Великой Отечественной войне для жителей Вильнюса. Именно поэтому его и уничтожили.

ИА Регнум: Но тем не менее долго «терпели». Почему решились на уничтожение именно сейчас?

А. Д.: Мемориал долго не сносили, поскольку сносить памятники на кладбище, на котором захоронено, в том числе, немало этнических литовцев, было как бы «не комильфо». Может, они этого и хотели, но их бы никто не понял.

А в 2022 году им стало ясно: руки у них развязаны. И решились на уничтожение мемориала вопреки прямому запрету комитета ООН по правам человека.

ИА Регнум: Возражений не было?

А. Д.: Конечно, в Литве до сих пор есть люди, которые помнят, что 79 лет назад это было освобождение, а не «вторая оккупация», как говорят современные власти. Я лично знаю этих людей — коренных литовцев по своему происхождению.

Беда в том, что против этих людей в последние, как минимум, десять лет ведутся последовательные репрессии, против них заводят уголовные дела, многие уже находятся за решёткой. Среди них есть уже и довольно пожилые люди, хотя и далеко не всегда. Например, Альгирдас Палецкис — левый литовский политик 1971 года рождения — сидит сейчас за решёткой по сфабрикованному обвинению.

ИА Регнум: В чём именно его обвинили?

А. Д.: По сути, в «неправильной трактовке» уже новейшей истории, вильнюсских событий 1991 года. Альгирдас, будучи политиком, вполне системным, отслужив уже в МИДе Литовской республики, будучи награждён государственными орденами, сказал, в общем, очевидную вещь, что в 1991 году «свои стреляли в своих».

На него заводили уголовные дела за оправдание «советской оккупации», его «прессовали», а в конечном счёте сфабриковали уголовное дело о том, что он якобы собирал информацию в интересах российских разведорганов о литовских судьях, что является откровенно шитой белыми нитками фальшивкой. Человек получил уголовный срок и сейчас сидит.

Это один из тех литовцев, которые всегда помнили о реальности, помнили, что советская власть в Литве — это никак не оккупация, а совсем другое явление.

Многих других людей, подобных Альгирдасу, опять-таки, путём заведения уголовных дел выдавили из страны.

У нас, в России, есть политические беженцы из Литвы, которые бежали именно потому, что на них были заведены уголовные дела. Например, за то, что неправильно отзывались о «лесных братьях».

Многие в Литве, естественно, просто запуганы и стараются помалкивать. Разумеется, любые публичные формы выражения для них исключены.

ИА Регнум: Удалось ли, с вашей точки зрения, «перепрошить» массовое сознание за прошедшие 30 лет?

А. Д.: Я думаю, что радикальные антироссийские заявления литовских политиков, конечно, не отражают общих представлений населения, которое, опять же, в некоторой мере запугано.

К примеру, когда Белоруссия отменила для литовцев краткосрочные визы, туда поехало просто огромное количество людей из Литвы. В какой-то степени это было обусловлено экономическими вопросами — люди заправлялись более дешёвым бензином и закупали то, что в Литве стоит гораздо дороже.

Должен признать, что я уже практически десять лет не могу въехать в Литву, мне это запрещено. Но мне удаётся общаться с литовцами, которые выезжают за пределы своей страны. Это общение показывает, что ужаса в Литве нет ни перед русскими, ни перед Россией. Несмотря на нагнетание, которое осуществляет политическая элита современной Литвы.