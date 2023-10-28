Москва, 28 октября, 2023, 13:17 — ИА Регнум. Людмила Бурковская, мать актёра Андрея Бурковского, рассказала, зачем актёр возвращался в Россию и почему уехал в США.

Евгений Одиноков/РИА Новости Актер Андрей Бурковский

В интервью ИА Регнум Людмила Бурковская рассказала, что актёр действительно недавно приезжал в Россию, но уже уехал обратно в США. Также мать звезды сериала «Медиатор» раскрыла настоящую цель пребывания Бурковского в США и рассказала, на какие деньги проживает семья актёра в Америке.

«Сын прям вот недавно был у меня в гостях. Он приезжал сниматься в «Медиаторе». Всё, что писали, что он снимается там у [режиссёра Александра] Молочникова, — это неправда. Он в США ни копейки не заработал, ни в одном их местном спектакле не участвовал. Я с ним два раза в день созваниваюсь, у нас с ним очень тёплые отношения», — заявила Людмила Бурковская.

Актёр Андрей Бурковский вместе с женой Ольгой и двумя детьми переехал в США больше года назад. За всё время пребывания в другой стране Бурковский воздерживался от политических заявлений. СМИ называли разные причины переезда актёра, многие издания писали, что Бурковский больше не вернётся в Россию, ссылаясь на свои источники. В интервью ИА Регнум мать Андрея Бурковского назвала реальную причину отъезда.

«Андрей уехал учиться на факультете режиссуры. Мне пришлось продать квартиру, чтобы сын там учился и вернулся потом обратно в Россию. Даже не обсуждается, он вернётся. Его очень терзает ностальгия. Андрей очень трепетно относится к России. Он не предатель. Слова плохого про Россию никогда не сказал. Он поэтому и воздерживается от комментариев, потому что за него всё уже придумали и сказали от его имени. Глупо опровергать выдумки», — рассказала Людмила.

Людмила рассказала, что изначально идея поехать учиться именно в США принадлежала супруге Андрея Ольге. Людмила очень скучает по внукам и вспомнила, как перед самым отъездом они случайно сломали ей ноутбук. Но сейчас женщина совершенно не расстраивается этому факту, потому как благодаря поломке не может читать гадости про сына в интернете.

Ранее народный артист РФ Юрий Назаров раскритиковал Андрея Бурковского за возвращение в Россию на заработки. Назаров призвал не давать Бурковскому возможность зарабатывать на Родине.