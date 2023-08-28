Депутат Верховной рады Елена Шуляк, которая де-юре возглавляет пропрезидентскую партию «Слуга народа», заявила, что выборы на Украине состоятся только после окончания боевых действий. Депутаты работают над соответствующими поправками в законы, проинформировала 27 августа Шуляк, которая, добавим, представляет в парламенте правительство Украины. По закону выборы в Раду должны были бы состояться 29 октября этого года, а президентские выборы — 31 марта 2024 года.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

Руководительница партии Владимира Зеленского таким образом, по сути, отреагировала на сигнал из Вашингтона. В конце минувшей недели в Киев прибыла делегация американского Сената — демократы и республиканцы, во главе с известным республиканским ястребом Линдси Грэмом. После встречи с Зеленским, сенатор Грэм высказался недвусмысленно: «В следующем году на Украине должны пройти выборы», которые должны быть «свободными и честными».

Американскому «партнеру» сразу, и довольно резко, ответил глава Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Он объявил: «Будем определять, когда нам проводить выборы по нашему законодательству, а не по желанию тех или иных наших партнеров, которые считают, что мы можем нарушать наши законы». Сам Зеленский, заметим, отреагировал иначе — он допустил, что выборы могут пройти и до завершения боевых действий, но если Запад поможет материально и обеспечит организацию голосования.

Об этих видимых разногласиях Вашингтона и Киева (которые уже списывают на усталость и раздражение американцев от «Зе-команды»), о нынешних раскладах в украинском «политикуме» и о возможных «заменах на поле» ИА Регнум поговорило с политологом Михаилом Павливом.

ИА Регнум: Стали ли слова Линдси Грэма неожиданностью для офиса Зеленского? Готова ли его команда к предстоящим выборам?

Михаил Павлив: Уже несколько месяцев, как офис Зеленского готовится к выборам. Причем, скорее всего, это будет весна 2024 года. На сегодняшний день у них ключевая задача — сентябрьская поездка Владимира Зеленского на Генассамблею ООН, где они запросили встречу с Джо Байденом тет-а-тет, и вообще проведение целого корпуса двусторонних переговоров разных департаментов Госдепа и представителей офиса Зеленского по поводу проведения единовременно выборов президента, парламентских выборов и муниципальных выборов.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

Ответ на то, почему они хотят провести выборы одновременно, — прост. Единственный обладатель положительного рейтинга на этот момент, пока не закончилась горячая фаза, — Владимир Зеленский.

Он всё еще имеет возможность провести свой блок в Раду, шансы выиграть президентские выборы и, соответственно, рассчитывать на синергетический эффект выборов. Как только остановится горячая фаза конфликта, Зеленский и его команда окажутся перед проблемами разрушенной экономики, разрушенной энергетики, чудовищной депопуляции, демографического кризиса.

Если фактор фронта исчезает как отвлекающий, то, я полагаю, Зеленского ждет обрушение куда даже более болезненное, аналогичное тому, которое произошло в 2021 году, когда с электоральных высот он очень крепко обвалился и вышел в негативный баланс рейтинга и антирейтинга. Тогда военная тема для него сыграла реанимирующую роль.

Поэтому он и не заинтересован в мирных переговорах — это абсолютно объективно — и торопится провести выборы.

ИА Регнум: В том числе и в Верховную раду в октябре?

М. П.: Нет, он совершенно точно не готов их проводить этой осенью. Дело в том, что киевский режим всё ещё рассчитывает на какой-то успех в контрнаступлении, рассчитывает хоть немного еще продвинуться. Цель — осенью-зимой заявить о том, что это была большая «перемога», а затем уже входить в избирательную кампанию.

ИА Регнум: Но ведь раньше Зеленский говорил, а сейчас в партии власти и кабмине говорят, что во время военного положения — никаких выборов?

М. П.: Зеленский так говорил раньше, потому что электоральная ситуация была несколько иной. Но она сильно поменялась с зимы-весны 2023 года. Сейчас закрытые замеры показывают проседание рейтинга, и Зеленского в том числе. У него пока еще показатели зависли на уровне баланса рейтинга и антирейтинга. Но все его окружение просто обвалилось.

У партии «Слуга народа» больше 80% антирейтинга, у премьера Дениса Шмыгаля и кабмина его, и большинства персонажей тоже крайне негативный баланс рейтинга и антирейтинга. Это же касается и Верховной рады, и президиума Верховной рады, и Давида Арахамии, руководителя фракции «Слуга народа» в Раде. Поэтому давно, уже несколько месяцев, как развернута серьезная работа по подготовке к выборам. Но спойлерные проекты, например, такие, как фигура Алексея Арестовича, начали готовить почти пять месяцев назад.

Вероятно, решение о том, чтобы провести одновременно парламентские и президентские выборы, было принято больше двух недель назад. По заявлению спикера Рады Руслана Стефанчука, на самом деле нет каких-то ограничений на выборы во время военного положения.

ИА Регнум: Это в самом деле так?

М. П.: В конституции действительно такого ограничения нет. Есть понятие военного времени. А вот характер его и все ограничения, которые связаны с военным временем, описаны просто в законе. И для того, чтобы провести выборы во время военного времени, не нужно запускать сложный процесс смены конституции. Достаточно 226 голосов депутатов. А они, в принципе, имеются у Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака.

ИА Регнум: Если выборы состоятся, то пойдет ли на них «команда Зе» в том составе, который Зеленский привёл в 2019 году?

М. П.: Блок Зеленского трансформируется. То есть не будет «Слуги народа», партия не будет идти на выборы. Она абсолютно девальвирована, профанирована. Едва ли 10–15% из нынешнего списочного состава парламентской фракции может оказаться в списках будущего блока Зеленского. Потому что это были преимущественно люди, собранные, что называется, «по объявлениям» в свое время.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко Владимир Зеленский

Изменилась конфигурация, и человек, который курировал Киев и киевских депутатов (15 человек), Андрей Холодов, лишен депутатства и, вероятно, будет лишен гражданства. Контрабандист Илья Павлюк, у которого 63 человека во фракции «Слуга народа», тоже отдален от офиса на Банковой, не будет и людей Игоря Коломойского и Антона Геращенко. Соответственно, будет полная смена конфигурации.

ИА Регнум: В относительно мирное время и на фоне усталости от «победителей Майдана» партия Зеленского набрала очень хорошо, 43%, даром, что в списки «набирали по объявлениям». Сейчас «Слугам народа», или людям Зеленского под другим брендом, грозит провал?

М. П.: В моем понимании, даже сейчас они уже зависли на грани поражения. Конечно же, блок Зеленского зайдет в Раду, и достаточно хорошо, до 30%. Вероятно, зайдет проект Арестовича, но ситуация быстро меняется.

В любом случае для создания прочной коалиции им нужно будет либо идти на поклон, вероятно, к миллиардеру Виктору Пинчуку, к молодому Соросу, к партнеру Пинчука, инвестору чешского происхождения Томашу Фиале (украинская инвесткомпания Фиалы Dragon Capital считается связанной со структурами Джорджа Сороса. — Прим. ИА Регнум).

ИА Регнум: Кто может воспользоваться ослаблением Зеленского? Мы увидим те фигуры, которые средний россиянин помнит по новостям и обсуждениям в ток-шоу времен «до СВО» — Порошенко, Тимошенко и прочих?

М. П.: Ключевым проектом будет отнюдь не Пётр Порошенко, который, правда, имеет право завести свою фракцию в парламент, и не Юлия Тимошенко, у которой довольно призрачные шансы на прохождение.

Экс-президент Порошенко и его структуры готовятся к выборам, но у Петра Алексеевича чудовищный антирейтинг, больше 70% против. Он, при всём своем нарциссизме, довольно прагматичный человек и максимум, на что рассчитывает, — расширить представительство в Раде. Тимошенко по рейтингам зависает на грани непрохода в парламент. Ее электорат сильно состарился, сильно сократился, и сама Юлия Владимировна растеряла молодой задор.

Что же до других известных в прошлом фигур, то Виктор Ющенко давно отсутствует в политическом поле, выращивает пчел и мед продает на рынке в пригороде Киева. Арсений Яценюк очень близок к олигарху Ринату Ахметову, он главный политконсультант бизнесмена. И рассчитывает вернуться на пост главы Нацбанка, но не на политический ренессанс. Олег Ляшко с тех пор, как проиграл выборы 2019 года и довыборы в 2020-м, мне кажется, это совершенно сбитый летчик.

Из известных политиков более недавнего времени экс-спикер Рады Дмитрий Разумков в 2021 году, войдя в клинч с Банковой, на короткий период стал в электоральном смысле «женихом на выданье». Но после начала СВО замолчал. А сейчас, по моей информации, он идет в кильватере Порошенко. Поэтому как отдельный самостоятельный игрок он не будет выступать.

ИА Регнум: Кто в таком случае до сих пор в игре?

М. П.: На мой взгляд, главным проектом будет партия «УДАР» киевского мэра Виталия Кличко и его брата Владимира. Раньше существовал триумвират: Виталий Кличко, мэр Львова Андрей Садовой и мэр Днепра (Днепропетровска) Борис Филатов. Сейчас к ним присоединился, по моей информации, одесский мэр Геннадий Труханов. Для себя в этом проекте он видит возможность прикрыться от уголовного преследования, которое инициировали американские следователи.

То, что невозможен какой-то союз офиса Зеленского с партией мэров «УДАР», это тоже совершенно точно, для меня это очевидная история на сегодняшний день. Кличко поддерживает олигарх Ринат Ахметов — и поддерживает в полный рост, что называется. При этом Ахметов продолжает взаимодействовать с Банковой и готов финансировать проект, связанный с Арестовичем.

ИА Регнум: Это будет самостоятельный проект уволившегося внештатного советника президентского офиса?

М. П.: Арестович — это такой спойлерный проект, который будет ориентирован на остатки русскоговорящих регионов и населения. На деле, он никуда не уходил, никакого конфликта у него с Банковой нет. Его осознанно вывели, скажем так, и риторика его осознанно сменилась. Я думаю, вы имели возможность наблюдать это. Он начал говорить об ошибочности дегуманизации русских, русского языка и тому подобные вещи, которые должны, что называется, отзываться для Украины, для электората соответствующего.

Еще один политический проект связан с единственным из представителей кабмина, который имеет положительный баланс рейтинга — антирейтинга. Это Михаил Федоров, глава украинского Министерства цифровой трансформации. Этот проект будет брендирован как известная программа «Дия» (аналог российского приложения «Госуслуги»), и сейчас работа по этому поводу идет.

Keiko Misono/AFLO/Global Look Press

И, наконец, проект Игоря Коломойского, по которому пока идут большие торги.

ИА Регнум: Этот проект также будет нацелен против Зеленского и его офиса?

М. П.: У Коломойского всё-таки наконец разошлись дороги с Банковой. Но вопрос — насколько это будет успешно. Ранее олигарх Виктор Пинчук по договоренности с Банковой начал финансировать проект Сергея Притулы (телеведущий, актёр, стендап-комик, бывший резидент Comedy Club Ukraine, после 2019 года активно переключился на политику, инициатор проекта «Народный «Байрактар» и кампаний по помощи ВСУ. — Прим. ИА Регнум).

Zuma/TASS Сергей Притула

Проект направлен на такую либерально-демократическую, демократическую или национал-либеральную аудиторию украинскую преимущественно больших городов вроде Львова и имеет все шансы захода в парламент.

Сейчас у всех олигархов начинается открытый конфликт с Зеленским — и Пинчук тоже дистанцируется. Грантоедская тусовка ориентирована на Пинчука, и его партнеры тоже начинают вовсю дистанцироваться от Зеленского.

ИА Регнум: У проекта Притулы, который вы упомянули, есть шансы на успех?

М. П.: Он шоумен, точно так же, как и Зеленский, так же из КВН. Над его имиджем работают хорошие специалисты, думаю, что американские. Акцентируют внимание на патриотических программах, на разных сборах на фронт и тому подобном. То есть вся либерально-националистическая, скажем так, аудитория украинская сейчас его. При определенном стечении обстоятельств, достаточной медийной накачке он может очень хороший результат получить.

ИА Регнум: Человеком, который может всерьёз претендовать на пост президента, называли нынешнего главу офиса Зеленского — Ермака.

М. П.: Это нереально. Ермак при его достаточно большой узнаваемости на самом деле неотделим от Зеленского. Они в этом смысле два сапога пара. Это как бы бесплатное — но на самом деле украинцы прекрасно понимают, что это очень дорогое — приложение к Зеленскому. Собственным ресурсом политического фронтмена политического он не обладает. Любая соответствующего характера игра для него будет только в проигрыш.

Даже если происходит некий дворцовый переворот — я гипотетически допускаю такую ситуацию — шансов переизбраться в противостоянии против популистов и политиков с бэкграундом Кличко, Порошенко, Притулы у Ермака просто не будет.

Потому что начнутся разброд и шатание и ведомства силовые будут играть в разные игры, как это было, например, с выборами 2019 года, когда Арсен Аваков сыграл ключевую роль, фактически разрушив уже построенную сетку подкупа и каруселей Порошенко, что позволило Зеленскому достаточно эффектно выиграть.

ИА Регнум: Есть мнение, что главный реальный конкурент Зеленского должен быть силовиком — точнее, представителем ВСУ или армейской разведки. Пойдёт ли армия во власть?

М. П.: Для начала отметим, что есть серьёзнейший антагонизм между ВСУ, которые представляет Валерий Залужный, и ГУР минобороны Украины, которое возглавляет Кирилл Буданов. Если мы говорим про ВСУ, то традиционно за последние годы они достаточно серьезно и глубоко ориентированы на Соединенные Штаты. Если говорить об украинских спецслужбах, о главном управлении разведки, внешней разведке, СБУ, то это в большей части ориентация на Британию, на Лондон, МI6. Поэтому предположить совместные их действия я не могу.

Ukrainian Presidentia/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский (слева) пожимает руку главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному (справа)

Допускаю только один вариант такого развития событий: когда у ведущих стран евроатлантического блока будет абсолютный консенсус относительно того, что нужно идти на мирные переговоры, а команда Зеленского откажется.

Во-первых, Зеленского до сих пор охраняет британский спецназ, а это такая история, когда охрана может оказаться конвоирами. Во-вторых, гипотетически, очень гипотетически, Залужный и его окружение если и получат какие-то прямые вводные, то не на переворот, а взятие контроля за ключевыми постами.

ИА Регнум: Националисты могут выступить как самостоятельная сила?

М. П.: Никакого проекта консолидированного «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или гражданского корпуса «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) просто не появится. По крайней мере, их показатели не будут выше статистической погрешности. По моей информации, гражданский корпус достаточно долго поддерживался Ринатом Ахметовым. Но в конце 2022-го структуры олигарха провели качественные замеры общественной поддержки, которые показали бесперспективность работы с этим проектом.

Львиная доля населения может идентифицировать себя как национал-демократы или, что называется, как махровые националисты — это в пределах 20–30%. Их голоса, скорее всего, уйдут к Порошенко, Притуле, а более умеренные «нацики» проголосуют за квартет мэров Кличко — Филатов — Садовой — Труханов. Ультраправая партия «Свобода» рассчитывает на успех разве что на местном уровне на Западной Украине — например, на выборах мэров Ивано-Франковска, Дрогобыча или Стрыи. Ключевой спонсор «Свободы», криминальный авторитет Пупс, он же Игорь Кривецкий, бывший народный депутат, давно уже сосредоточен на бизнесе в Европе, и ключевые его интересы на Украине по большому счету свернуты. И у него нет нужды серьезно вкладываться и взаимодействовать, там разрушено взаимодействие с офисом Зеленского по большому счету.

ИА Регнум: Наконец, главный вопрос в случае украинского «политикума» — на кого сделает ставку Запад?

М. П.: Американские симпатии определенно на стороне Притулы. Британцы всё еще пока дальше Зеленского в этой истории не идут. Если говорить про Польшу, это однозначно команда Кличко и мэров. Что касается того же Кличко, я бы связывал его более глобально с Евросоюзом.

В целом до недавней зимы влияние Вашингтона на Украине было значительно преувеличено. Там даже больше года не было посла Соединенных Штатов и британцы рулили полностью от и до. Недавняя поездка Зеленского и Ермака в Оман, потом визит в МI6 и в Лондон — в них британцы играли ключевую роль.

Планы поляков держат под присмотром одновременно Лондон и Ватикан. Папский престол заинтересован прямым образом в усилении католической Польши за счет Украины и расширении влияния униатов.

Допускаю, что поляки будут пытаться любым образом влиять. Они тоже крепко связаны с этим квартетом мэров, и в первую очередь через Андрея Садового с момента его становления, еще в бытность депутатом Львовского городского совета, у него очень глубокие связи в польском истеблишменте. И здесь тоже поляки присутствуют в этих вопросах. При всём их антагонизме с Германией они тем не менее стараются идти в ногу с Брюсселем, стараются идти в ногу с Лондоном, и у них прямые конкретные интересы на Украине.

Речь не только и не столько про Западную Украину. Их больше интересуют черноморские порты. И когда в том году проходили кулуарные переговоры представителей офиса Зеленского, СВР Украины с польскими представителями именно удержание черноморских портов называлось ключевой задачей для движения по треку Варшавской унии.