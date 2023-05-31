Россияне стали чаще говорить о повышенной тревожности в связи с новостями и событиями у российских границ, а также в крупных городах. Накануне, после атаки украинских БПЛА на Москву, мэр столицы Сергей Собянин заявил, что всем жителям домов, пострадавших от налёта дронов, была оказана психологическая помощь.

Иван Шилов ИА REGNUM

Волнения и тревоги рядовых граждан интересуют социологов как предмет исследования уже давно, однако особое внимание этой теме уделяется после начала спецоперации на Украине.

Согласно данным ФОМ, после объявления 21 сентября частичной мобилизации в России был зафиксирован резкий скачок тревожных настроений среди граждан страны — с 35% до 69%. А своего максимума уровень тревожности достиг в период с 30 сентября по 2 октября прошлого года: тогда показатель остановился у отметки 70%. Правда, к апрелю 2023 года эта цифра вновь упала — до 44%, но после майских праздников начался очередной рост, и, согласно последнему измерению ФОМ, 53% россиян оценивают состояние окружающих как тревожное.

Минздрав уже готов бороться с общей тревожностью и разработал стандарт медицинской помощи пациентам с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). Срок лечения таких пациентов, согласно проекту приказа министерства, может составить до года. Основные способы борьбы — ароматические ванны, лечебный душ, а также «воздействие климатом, воздухом и солнцем».

Но такая терапия потребуется, в первую очередь, участникам спецоперации на Украине, жителям прифронтовых территорий, врачам, волонтёрам и беженцам. А что же делать рядовым гражданам, которые испытывают тревогу, листая ленты соцсетей и телеграм-каналов?

«Есть кризисные центры — как при государственных учреждениях здравоохранения, так и при негосударственных. В интернете можно найти телефоны «горячей линии». Конечно, если у человека есть какие-то проявления ПТСР, то лучше обращаться за профессиональной помощью. Есть такая служба и для взрослых, и для детей», — говорит ИА Регнум главврач Частной клиники психического здоровья № 1, врач-психиатр высшей категории Валерий Каримов.

Но как быть, если паника от чтения новостей возникла ситуативно, а звонить врачам нет возможности и времени?

Кандидат психологических наук, руководитель отдела медицинской психологии ФГБНУ «Научного центра психического здоровья» Сергей Ениколопов в интервью ИА Регнум рассказал, что успокоиться человеку помогут сладости и кинокомедии.

ИА Регнум: Как в нынешних непростых условиях бороться со стрессом среднестатистическому городскому жителю?

Сергей Ениколопов: Вообще-то такая ситуация возникает не у всех. Всё-таки большая часть людей не реагирует. Когда мы говорим конкретно о ПТСР — это знают те, кто работает, — речь идёт не более чем о 30% населения и участников боевых действий. А если последние прошли хорошую выучку, то этот процент ещё меньше. Поэтому речи о стопроцентном охвате не идёт. Вообще, большое количество людей стрессоустойчивы, им наплевать на окружающую их среду. Но СВО — это частный случай: перед этим был мощнейший стресс в виде ковида. Он шарахал вообще по всем.

ИА Регнум: Получается, пандемия била по психическому и психологическому состоянию людей больше, чем СВО?

С. Е.: Конечно! Ковид был угрозой почти для всех, кроме отдельных игнорирующих людей, но таких было меньшинство. А СВО затрагивает в основном только тех, кто с этим как-то связан, у кого служат родственники и так далее. Вы можете выйти в центр Москвы и увидеть, что большая часть населения не думает об этом. Но, возможно, ситуация с беспилотниками немного встряхнула их. Другое дело, что в течение двух лет ковида мы сопротивлялись стрессу, и тут начался новый стресс.

ИА Регнум: Что можно посоветовать человеку, который тревожится? Какие есть способы успокоить себя «здесь и сейчас»?

С. Е.: Человек должен стремиться как-то релаксировать. Ему нужно чаще отдыхать. Быстрая усталость — это вообще первый заметный симптом. Нужно радовать себя чем-то — например, сладостями, шоколадкой, которая вообще полезна. Нужно смотреть в кино не боевики, а комедии или фильмы какие-то нейтральных жанров. Встречаться с друзьями и не заниматься спорами о политике. Нужно регулировать своё настроение, пытаться его поднять. Есть масса способов.

ИА Регнум: Что касается жителей приграничных районов и беженцев, у них уровень тревожности выше? Как им справляться с непростой ситуацией?

С. Е.: Этим людям нужно помогать отдельно. Это растерянные люди, они живут в ситуации неопределённости. Здесь нужно думать не совсем о ПТСР: такие люди снизят свой уровень ПТСР, когда социальные службы помогут им чётко определить своё место. Не в смысле нового дома, а в смысле понятного механизма: вы проживаете здесь, вы имеете право на это, здесь вам окажут помощь, и, если очень нужно, вот вам психологи и психиатры. То есть маршруты должны быть чётко определены.

Телеграм-канал губернатора Белгородской области/ТАСС Последствия обстрела города Шебекино в Белгородской области со стороны ВСУ

ИА Регнум: Как беженцам адаптироваться в быту? Возможно, им надо повышать уровень социальных контактов при попадании на новые для них территории?

С. Е.: Здесь есть большая сложность. Почему это важно для социальных работников? Не все жители регионов, куда попадают беженцы, радостно бросаются им навстречу. Всегда есть сердобольные люди, которые хотят помочь и быстро налаживают контакт, а есть люди, которые считают беженцев обузой. Здесь есть огромная роль даже не столько психологов, сколько социальных работников.

ИА Регнум: Если брать участников СВО, насколько участились случаи помощи тем, кто вернулся с фронта? Работа по психологическому сопровождению в местах дислокации наших солдат вообще ведётся?

С. Е.: Да, такая работа ведётся. Слава Богу, в Минобороны РФ есть большая психологическая служба, которая занимается солдатами. В первую очередь помощь должны получать те, кому она очень важна, это раненые. Здоровые будут даже в каком-то смысле сопротивляться такой помощи, потому что будут считать, что «мозгоправы» подозревают их в какой-то слабости. Такое сопротивление есть во всех армиях — от американской до нашей. Помощь будет оказана. Единственный момент: нужно не потерять людей, которые были призваны, вернулись и выпали из поля зрения военных психологов.

ИА Регнум: С какими расстройствами у участников спецоперации специалисты сталкиваются чаще всего? Может, есть какие-то синдромы, как было после чеченских кампаний?

С. Е.: Всё то же самое, что и в чеченские кампании. Слава Богу, ПТСР — это просто набор чётких симптомов. Это бессонница, флэшбеки, слегка депрессивное состояние, раздражительность, агрессивность, вспыльчивость.

ИА Регнум: Может, в таком случае стоит сделать обязательным прохождение психологической помощи после участия в спецоперации? Или это уже существует?

С. Е.: Проверка всех вернувшихся с фронта — такого нет. Это было «голубой мечтой» генерала Льва Рохлина, который считал, что для тех, кто вышел из боёв, должны быть кухня, баня и психолог. Но это несбыточная мечта. В первую очередь, единственное, что можно сказать про идеал, было бы хорошо, чтобы участники военных действий проходили психодиагностику на наличие ПТСР.