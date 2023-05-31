«Ковид был опаснее СВО». Психолог рассказал о борьбе со стрессом россиян
Россияне стали чаще говорить о повышенной тревожности в связи с новостями и событиями у российских границ, а также в крупных городах. Накануне, после атаки украинских БПЛА на Москву, мэр столицы Сергей Собянин заявил, что всем жителям домов, пострадавших от налёта дронов, была оказана психологическая помощь.
Волнения и тревоги рядовых граждан интересуют социологов как предмет исследования уже давно, однако особое внимание этой теме уделяется после начала спецоперации на Украине.
Согласно данным ФОМ, после объявления 21 сентября частичной мобилизации в России был зафиксирован резкий скачок тревожных настроений среди граждан страны — с 35% до 69%. А своего максимума уровень тревожности достиг в период с 30 сентября по 2 октября прошлого года: тогда показатель остановился у отметки 70%. Правда, к апрелю 2023 года эта цифра вновь упала — до 44%, но после майских праздников начался очередной рост, и, согласно последнему измерению ФОМ, 53% россиян оценивают состояние окружающих как тревожное.
Минздрав уже готов бороться с общей тревожностью и разработал стандарт медицинской помощи пациентам с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). Срок лечения таких пациентов, согласно проекту приказа министерства, может составить до года. Основные способы борьбы — ароматические ванны, лечебный душ, а также «воздействие климатом, воздухом и солнцем».
Но такая терапия потребуется, в первую очередь, участникам спецоперации на Украине, жителям прифронтовых территорий, врачам, волонтёрам и беженцам. А что же делать рядовым гражданам, которые испытывают тревогу, листая ленты соцсетей и телеграм-каналов?
«Есть кризисные центры — как при государственных учреждениях здравоохранения, так и при негосударственных. В интернете можно найти телефоны «горячей линии». Конечно, если у человека есть какие-то проявления ПТСР, то лучше обращаться за профессиональной помощью. Есть такая служба и для взрослых, и для детей», — говорит ИА Регнум главврач Частной клиники психического здоровья № 1, врач-психиатр высшей категории Валерий Каримов.
Но как быть, если паника от чтения новостей возникла ситуативно, а звонить врачам нет возможности и времени?
Кандидат психологических наук, руководитель отдела медицинской психологии ФГБНУ «Научного центра психического здоровья» Сергей Ениколопов в интервью ИА Регнум рассказал, что успокоиться человеку помогут сладости и кинокомедии.
ИА Регнум: Как в нынешних непростых условиях бороться со стрессом среднестатистическому городскому жителю?
Сергей Ениколопов: Вообще-то такая ситуация возникает не у всех. Всё-таки большая часть людей не реагирует. Когда мы говорим конкретно о ПТСР — это знают те, кто работает, — речь идёт не более чем о 30% населения и участников боевых действий. А если последние прошли хорошую выучку, то этот процент ещё меньше. Поэтому речи о стопроцентном охвате не идёт. Вообще, большое количество людей стрессоустойчивы, им наплевать на окружающую их среду. Но СВО — это частный случай: перед этим был мощнейший стресс в виде ковида. Он шарахал вообще по всем.
ИА Регнум: Получается, пандемия била по психическому и психологическому состоянию людей больше, чем СВО?
С. Е.: Конечно! Ковид был угрозой почти для всех, кроме отдельных игнорирующих людей, но таких было меньшинство. А СВО затрагивает в основном только тех, кто с этим как-то связан, у кого служат родственники и так далее. Вы можете выйти в центр Москвы и увидеть, что большая часть населения не думает об этом. Но, возможно, ситуация с беспилотниками немного встряхнула их. Другое дело, что в течение двух лет ковида мы сопротивлялись стрессу, и тут начался новый стресс.
ИА Регнум: Что можно посоветовать человеку, который тревожится? Какие есть способы успокоить себя «здесь и сейчас»?
С. Е.: Человек должен стремиться как-то релаксировать. Ему нужно чаще отдыхать. Быстрая усталость — это вообще первый заметный симптом. Нужно радовать себя чем-то — например, сладостями, шоколадкой, которая вообще полезна. Нужно смотреть в кино не боевики, а комедии или фильмы какие-то нейтральных жанров. Встречаться с друзьями и не заниматься спорами о политике. Нужно регулировать своё настроение, пытаться его поднять. Есть масса способов.
ИА Регнум: Что касается жителей приграничных районов и беженцев, у них уровень тревожности выше? Как им справляться с непростой ситуацией?
С. Е.: Этим людям нужно помогать отдельно. Это растерянные люди, они живут в ситуации неопределённости. Здесь нужно думать не совсем о ПТСР: такие люди снизят свой уровень ПТСР, когда социальные службы помогут им чётко определить своё место. Не в смысле нового дома, а в смысле понятного механизма: вы проживаете здесь, вы имеете право на это, здесь вам окажут помощь, и, если очень нужно, вот вам психологи и психиатры. То есть маршруты должны быть чётко определены.
ИА Регнум: Как беженцам адаптироваться в быту? Возможно, им надо повышать уровень социальных контактов при попадании на новые для них территории?
С. Е.: Здесь есть большая сложность. Почему это важно для социальных работников? Не все жители регионов, куда попадают беженцы, радостно бросаются им навстречу. Всегда есть сердобольные люди, которые хотят помочь и быстро налаживают контакт, а есть люди, которые считают беженцев обузой. Здесь есть огромная роль даже не столько психологов, сколько социальных работников.
ИА Регнум: Если брать участников СВО, насколько участились случаи помощи тем, кто вернулся с фронта? Работа по психологическому сопровождению в местах дислокации наших солдат вообще ведётся?
С. Е.: Да, такая работа ведётся. Слава Богу, в Минобороны РФ есть большая психологическая служба, которая занимается солдатами. В первую очередь помощь должны получать те, кому она очень важна, это раненые. Здоровые будут даже в каком-то смысле сопротивляться такой помощи, потому что будут считать, что «мозгоправы» подозревают их в какой-то слабости. Такое сопротивление есть во всех армиях — от американской до нашей. Помощь будет оказана. Единственный момент: нужно не потерять людей, которые были призваны, вернулись и выпали из поля зрения военных психологов.
ИА Регнум: С какими расстройствами у участников спецоперации специалисты сталкиваются чаще всего? Может, есть какие-то синдромы, как было после чеченских кампаний?
С. Е.: Всё то же самое, что и в чеченские кампании. Слава Богу, ПТСР — это просто набор чётких симптомов. Это бессонница, флэшбеки, слегка депрессивное состояние, раздражительность, агрессивность, вспыльчивость.
ИА Регнум: Может, в таком случае стоит сделать обязательным прохождение психологической помощи после участия в спецоперации? Или это уже существует?
С. Е.: Проверка всех вернувшихся с фронта — такого нет. Это было «голубой мечтой» генерала Льва Рохлина, который считал, что для тех, кто вышел из боёв, должны быть кухня, баня и психолог. Но это несбыточная мечта. В первую очередь, единственное, что можно сказать про идеал, было бы хорошо, чтобы участники военных действий проходили психодиагностику на наличие ПТСР.