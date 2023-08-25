В отечественном киберпространстве всё чаще возникают случаи вовлечения людей в противоправные действия. Власти и эксперты сходятся в том, что сегодня проблема пропаганды западных ценностей и вербовки в компьютерных играх стоит всё острее.

Иван Шилов ИА Регнум

Психологи утверждают, что нестабильная и стрессовая ситуация в привычной для геймера среде — игромире — является идеальным полем для работы со стороны вербовщиков и спецслужб. Разумеется, этим не могут не воспользоваться злоумышленники, которые всё более активно внедряются в эту среду. Под прицелом дети и подростки, которые теперь играют не только на компьютерах и приставках, но и используют смартфоны.

Специалисты по кибербезопасности подчёркивают, что мобильные игры сами по себе нередко несут риски взлома телефонов и слива конфиденциальной информации, например геопозиции, телефонной книги, фотографий и видеороликов. Зачастую от этого страдают именно дети: они не всегда обладают нужным уровнем критического мышления, и именно они являются главной аудиторией на рынке мобильных игр.

О том, какие риски несёт киберпространство для детей, на какие игры в телефоне у ребёнка стоит обратить внимание родителям и как подростка могут превратить в оголтелого русофоба, рассказал в интервью ИА Регнум руководитель волонтёрского проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко.

ИА Регнум: Существует ли вербовка со стороны СБУ или западных спецслужб наших подростков через игры? Например, через игровые чаты или платформы типа Твича? Либо через соцсети и тематические группы?

Григорий Пащенко: Тема вербовки молодёжи нам известна с 2017 года. Есть игровые платформы с официальными серверами, на которых можно вести игровой процесс. А есть неофициальные сервера, на которых собирается молодёжь и играет уже по своим правилам. Очень многие сервера открывались на территории Западной Украины, как бы банально это ни звучало. Это популярные шутеры — Counter Strike, CS: GO, РПГ-игры, различные версии Dota. Там принимались донаты, и мы иногда замечали, что существовали некие лидеры среди игроков, занимавшие первые места, которые гнули свою «интересную» политику. И молодёжь их слушала. Здесь правильнее говорить, что есть некие навязанные точки зрения и идеологии через игры.

ИА Регнум: А как конкретно выглядела работа через игры и чаты?

Григорий Пащенко: Формально в игровых чатах был поиск работы. Существовали предложения о том, что кто-то ищет сотрудников для, например, модерирования серверов, либо для другой деятельности. То есть такого, чтобы в чате прямо предлагали пойти и сделать фото военной части, не было. Но там была точка входа, некий первичный набор.

Человека привлекали сперва, например, для подработки как администратора игрового сообщества. В этом сообществе ему предлагалось выкладывать некие фотографии, которые могли быть пропитаны неприязнью ко всему российскому: например, фото, на которых игрок с «западным» шевроном побеждает игрока с российским шевроном. Если человек казался перспективным, его брали на глубокую доработку.

ИА Регнум: Получается, это мелкооплачиваемая работа и в основном она нацелена на подростков в силу своей легкодоступности?

Григорий Пащенко: Всё верно. Это простейший вид работы для подростков, который оплачивается минимальным количеством денег. Иногда это оплачивалось не финансово, а выдачей рейтинговых очков, которые давали преимущество над другими игроками в играх. За этим молодёжь шла.

ИА Регнум: Насколько это опасно и чем грозит?

Григорий Пащенко: Проблема в том, что молодёжь в возрасте старше 14 лет получает возможность зарабатывать и получать денежные средства не из российских источников. Соответственно, он находится на работе у западных специалистов, которые его затем могут вырастить дальше.

Мы видели ситуации, когда за два года человек, который сперва был обычным игроком, затем становился нелояльным к российской власти, воспринимал её в штыки и вёл такую же деятельность в Сети: размещал картинки, посты, в процессе игры призывал «банить русню».

В другом случае модераторы занимались подставами: мы все помним, что с началом СВО у нас все платежи стали попадать под особый контроль. Что же сделали эти зазывалы? Они приглашали российских игроков поиграть на серверах, которые находились на Западе, и предлагали внести некую сумму денег с призывом «только сегодня за 5 тысяч рублей ты на год получишь статус VIP-игрока». А счёт принадлежал какой-нибудь организации, которая затем переводила деньги на нужды наших западных «партнеров». Соответственно, человек финансировал терроризм.

ИА Регнум: А что можете сказать насчёт сюжетной механики самих игр?

Григорий Пащенко: Все игровые процессы строятся так, что Россия проигрывает. Возьмём случай с World Of Tanks: вроде бы игра разработана белорусскими специалистами, но по факту — нет. Люди выявили там некоторые расхождения в фактах: например, российская техника проигрывала иностранной, которая была больше «в плюсе». Когда вышли на разработчиков и спросили, зачем они так делают, те сказали, что «у нас есть свои боссы, которые платят нам деньги».

ИА Регнум: Как вынудить родителей отслеживать активность подростков в соцсетях? Ведь многие даже не знают, во что играют их дети, с кем общаются в соцсетях и чатах.

Григорий Пащенко: Был период, когда родители обращались к нам с просьбой взломать компьютер ребенка, поставить на прослушку его телефон, установить какие-то программы. Это всё — вред, потому что дети старше 14 лет понимают, как это работает. Если они увидят, что за ними наблюдают, они «зароются» ещё больше.

ИА Регнум: Как тогда быть родителям?

Григорий Пащенко: Рекомендации очень простые. Родителям нужно хотя бы просто поинтересоваться, в какие игры играет их ребёнок. Не взять его телефон в руки с фразой «Во что ты там играешь?», а просто мягко поинтересоваться. Можно также посмотреть, кто разработчик игры, и узнать, откуда ребёнок её скачал.

У родителей часто бывает паника — дескать, ребёнок играет в непонятные игры, где кровь и стрельба, но по итогу это может быть шутер, который просто тренирует скорость стрельбы, и игра официально разработана, у неё есть источники. Но бывает наоборот: ребёнок играет в какую-то «ферму» и сажает морковку, родители этому умиляются, а игра разработана западными «партнёрами» и «сливает» все данные с телефона. И что в данном случае опаснее?

ИА Регнум: А как именно злоумышленники могут собирать информацию с мобильных телефонов ребёнка через игры?

Григорий Пащенко: Сейчас все дети играют на мобильных платформах и у многих телефоны на базе Android. Туда можно скачать приложения из неофициального магазина. Дети качают эти игры через закрытые каналы в Телеграме, передают их через закрытые чаты. Мы находили в этих играх специально вшитые программы слежения, которые «сливают» телефонную книгу ребёнка, его геопозицию, данные, выясняют через соцсети, кем работают родители.

Мы все помним точечные прозвоны, когда ребёнку говорили, что его отец — враг народа, например, и он якобы погиб в зоне СВО. Нельзя допускать возникновения никаких точек слежения. Ещё лучше покупать ребёнку мобильный телефон с возможностью обновления, а не действовать по принципу «отдадим ребёнку старый телефон». Лучше купите ему простой, но с обновлённой за последние один-два года системой.

ИА Регнум: Какие игры должны вызвать тревогу у родителей? Возможно, есть какие-то конкретные названия?

Григорий Пащенко: О конкретных названиях говорить трудно — они попросту теряются, а на рынке в месяц регулярно появляются 15–20 новых игр. У современных детей постоянно есть какие-то игры как официальные, так и неофициальные, в которые они играют где-то неделю, а потом это им надоедает. Скорее, надо просто обратиться к героям в игре и посмотреть, в чём заключается конечный смысл игры. Тогда и можно будет делать выводы.

Есть игры с дополненной реальностью — например, была игра Pokemon Go. Сейчас у детей есть «стрелялки», в которых также ставится задача выйти на улицу и сфотографировать какой-либо объект. И ребёнок пойдёт фотографировать какое-то здание, ничего не понимая. Родителям нужно чётко изучить, в чём логика игры, кто разработчик, как давно игра на рынке и какие у неё цели.