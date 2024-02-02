Материалы с тегом «Геннадий Зюганов»
Путин ответил шуткой на переезд врача-онколога из Орла в Тулу
В Туле в гостях у семьи врача-онколога Ярослава Швецова президент России Владимир Путин пошутил, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов будет критиковать главу семейства за переезд из Орла, напомнив, что сам Зюганов родом из Орловской области. В разговоре Путина и врача зашла речь о предыдущем месте...
2 февраля 2024
Зюганов сообщил об «обстоятельном разговоре» с Путиным
Глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что 15 декабря встретился с президентом России Владимиром Путиным. «Подробно обсудили все вопросы, вчера была обстоятельная встреча, время обязывает, требует», — рассказал Зюганов в интервью «РИА Новости». На переговорах Зюганов и Путин обсудили ряд важных...
новость часа
16 декабря 2023
Зюганов предложил выпороть позволивших Путину выйти без шапки на мороз
Признание о своём желании выпороть того, кто позволил президенту России Владимиру Путину выйти на мороз без шапки в Северодвинске, сделал лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов 15 декабря в ходе встречи Путина с руководством Государственной думы и лидерами парламентских фракций. В ходе встречи...
новость часа
16 декабря 2023
КПРФ рекомендовала Зюганова и Левченко кандидатами на выборы президента
Московское отделение КПРФ порекомендовало выдвинуть действующего лидера партии Геннадия Зюганова и первого секретаря Иркутского областного комитета Сергея Левченко на выборы президента России, сообщил 15 декабря глава фракции КПРФ в Московской гордуме Николай Зубрилин в Telegram-канале. «После...
15 декабря 2023
Зюганов заявил, что однажды консультировал Путина на «сталинской даче»
Председатель Коммунистической партии России (КПРФ) Геннадий Зюганов рассказал, как однажды давал консультацию по выборам президенту Владимиру Путину. Воспоминаниями об этом он поделился во время пресс-конференции в Москве. По его словам, это произошло вскоре после избрания Путина президентом. При...
13 декабря 2023
Зюганов: Совет Федерации объявит о начале президентской кампании 13 декабря
Совет Федерации объявит о начале предвыборной президентской кампании во время заседания 13 декабря, заявил 28 ноября журналистам лидер КПРФ Геннадий Зюганов. «По моим данным, 13 декабря Совет Федерации официально объявит начало президентской выборной кампании», — сказал он. При этом Зюганов не...
28 ноября 2023
Уровень доверия россиян Путину превысил более 78%
Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину составил 78,6% по состоянию на 24 ноября. 75,4% опрошенных заявили об одобрении его деятельности. Об этом говорится на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). «Показатель одобрения деятельности президента с 13 по 19...
24 ноября 2023
Слуцкий раскритиковал КПРФ за высказывания о выставке «Россия»
Председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что для посещения международной выставки «Россия» на ВДНХ никому не нужно особое приглашение, поскольку площадки открыты для всех желающих, главные и единственные VIP-персоны на выставке — это дети. Об этом он...
7 ноября 2023
В Госдуме обвинили Байдена в разжигании пожара третьей мировой войны
Глава Коммунистической партии Российской Федерации Геннадий Зюганов обвинил главу Белого дома Джо Байдена в разжигании третьей мировой войны. Об этом он заявил 21 октября в ходе седьмого октябрьского пленума КПРФ в Московской области. «Недавно престарелый Байден прилетал на Ближний Восток и вместо...
21 октября 2023
На форуме «Территория смыслов» политики и молодёжь обсудили будущее страны
На Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов» лидеры фракций Госдумы обсудили с молодыми участниками формирование образа будущего России, рассказали ИА Регнум в Росмолодёжи. Участники встречи обменялись мнениями, в частности, о развитии регионов России, о специальной...
18 августа 2023
В Приднестровье нашли мёртвым лидера компартии Хоржана
В Приднестровье нашли мёртвым лидера оппозиционных сил республики Олега Хоржана, сообщили в региональном МВД. «Обнаружен труп Хоржана Олега Олеговича с признаками насильственной смерти», — говорится в Telegram-канале ведомства. Возбуждено уголовное дело об убийстве. В настоящее время все...
17 июля 2023
Песков ответил на вопрос о встрече Путина в Госдуме после попытки мятежа
Президент России Владимир Путин рассмотрит предложение лидера КПРФ Геннадия Зюганова о проведении встречи с главами фракций Государственной думы, чтобы обсудить попытку вооружённого мятежа, которая произошла 24 июня. Об этом 27 июня заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий...
27 июня 2023
Путину доверяют 80% граждан России, показал опрос ВЦИОМ
Президенту России Владимиру Путину доверяют 80% граждан РФ, свидетельствуют данные опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения ( ВЦИОМ ). Премьер-министру Михаилу Мишустину доверяют 62% опрошенных, лидерам фракций КПРФ Геннадию Зюганову и «Справедливая Россия — за...
26 мая 2023
ВЦИОМ: президенту Владимиру Путину доверяют 80,9% граждан РФ
Президенту России Владимиру Путину доверяют почти 81% граждан страны, за последнюю неделю этот показатель увеличился на 1,1%, таковы итоги исследования ВЦИОМ, опубликованные 12 мая. «Уровень одобрения деятельности президента РФ составил 77,1%. О своём доверии Владимиру Путину заявили 80,9% россиян»...
12 мая 2023