Москва, 28 ноября, 2023, 13:41 — ИА Регнум. Совет Федерации объявит о начале предвыборной президентской кампании во время заседания 13 декабря, заявил 28 ноября журналистам лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Bulkin Sergey/Global Look Press Геннадий Зюганов

«По моим данным, 13 декабря Совет Федерации официально объявит начало президентской выборной кампании», — сказал он.

При этом Зюганов не ответил на вопрос, будет ли он бороться за президентское кресло.

Предстоящие выборы президента России по действующему избирательному законодательству должны состоятся 17 марта 2024 года. Глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей Климов 8 октября сообщил, что верхняя палата парламента, скорее всего, объявит дату выборов в декабре.

После объявления даты выборов политическим партиям предстоит провести предвыборные съезды и на них выдвинуть своих кандидатов. «Единая Россия» назначила съезд на 17 декабря, а КПРФ — на 23 декабря. Глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил 29 сентября о готовности партии выдвинуть кандидатуру президента Владимира Путина на выборах 2024 года.

Центральная избирательная комиссия 22 ноября приняла перечень документов, которые необходимо представить для выдвижения кандидатов в президенты. Реестр включает в себя 58 форм документов.