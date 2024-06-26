Москва, 26 июня, 2024, 12:12 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда председателю КПРФ Геннадию Зюганову, следует из указа главы государства.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков Геннадий Зюганов

«Присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Зюганову Геннадию Андреевичу», — следует из документа.

Согласно указу, Зюганову присвоили звание Героя Труда за большие заслуги в развитии российской государственности и многолетнюю плодотворную трудовую деятельность.

Зюганов 26 июня отмечает 80-летие. В 1993 году его избрали председателем Центрального исполнительного комитета КПРФ. В 1995 году стал председателем ЦК КПРФ. С тех пор несколько раз переизбирался на этот пост. Он четыре раза баллотировался на пост президента России в 1996, 2000, 2008 и 2012 годах. Во всех занимал второе место. Автор более 80 книг и монографий.

Как сообщало ИА Регнум, в мае Путин присвоил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко звание Героя Труда. Указ российский лидер подписал 7 апреля — к 75-летию политика.