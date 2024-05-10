Москва, 10 мая, 2024, 16:28 — ИА Регнум. КПРФ подготовила наказ новому составу правительства России. Об этом сообщил её лидер Геннадий Зюганов.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

«Посоветовавшись, мы подготовили наказ и к этому правительству. Он предусматривает реализацию тех установок, которые получил Николай Харитонов (кандидат в президенты России от КПРФ в 2024 году/ — Прим. ред.)», — рассказал он журналистам.

Зюганов отметил, что речь идёт о программе партии «10 шагов к достойной жизни» и о 12 законопроектах, предложенных ею на рассмотрение в Госдуму.

Кроме того, лидер КПРФ добавил, что правительство должно работать как слаженная команда. По мнению Зюганова, сейчас оно не выполняет установки президента. Геннадий Зюганов подчеркнул, что вопросы вызывает финансово-экономический блок нынешнего состава кабинета министров.

Как сообщало ИА Регнум, сегодня исполняющий обязанности премьер-министра страны Михаил Мишустин участвовал в пленарном заседании Государственной думы по поводу своего назначения на пост премьер-министра.

В ходе заседания он сообщил, что в России рост валового внутреннего продукта в первом квартале 2024 года составил 5,4%, а рост реальных располагаемых доходов населения — 5,9%. Мишустин добавил, что рост промышленного производства в России составил 5,6%, обрабатывающей промышленности — 8,8%, строительства — 3,5%, сельского хозяйства — 1,1–1,2%.

Вместе с тем он не поддержал идею отказаться от бюджетного правила и ФНБ, объяснив, что это станет «отказом от резервов». Он добавил, что налоговая, бюджетная, денежная, кредитная политики абсолютно самостоятельны.