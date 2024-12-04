Москва, 4 декабря, 2024, 14:34 — ИА Регнум. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) нанёс России травму, которая будет заживать несколько десятков лет. Такое мнение 4 декабря на форуме ВТБ «Россия зовет!» высказал глава КПРФ, депутат Госдумы Геннадий Зюганов.

ТАСС/Сергей Савостьянов

Он считает, что внедрение в стране Болонской системы образования и ЕГЭ — худшее, что можно было придумать.

«Завод вы можете взорвать и за два года отстроить. А если вы взорвёте образование, которое готовит новое поколение, вы взорвёте целое поколение. Контузия и травма на 20 лет минимум», — пояснил лидер партии.

Как передавало ИА Регнум, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что существующая система ЕГЭ является издевательством над нацией, над детьми и родителями. Она подчеркнула, что ЕГЭ мог бы и должен был бы быть хорошей системой, но этого не произошло.

В июне депутаты фракций КПРФ и «Справедливая Россия» предложили отменить ЕГЭ. В пояснительной записке авторы законопроекта отметили, что содержание единого госэкзамена зачастую не соответствует школьной программе, и для подготовки к нему родители вынуждены нанимать репетиторов.

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, отвечая на призывы отменить единый государственный экзамен, назвал этот способ проверки знаний объективным. Он отметил, что утечек и замечаний от экспертов по поводу объективности проведения ЕГЭ больше не поступает. Музаев добавил, что большинство противников ЕГЭ не могут предложить ему альтернативу, а только плохо высказываются об экзамене.

30 октября Госдума отклонила законопроект об отмене обязательной сдачи ЕГЭ. Проект предусматривал возможность предоставить желающим поступить в вуз альтернативу в качестве госэкзаменов по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. Эту инициативу не поддержало в том числе и российское правительство.

В августе Музаев сообщил о возможном изменении форматов проведения основного и единого государственных экзаменов. По его словам, соответствующие предложения обсуждают на экспертном уровне.