Москва, 16 декабря, 2023, 12:03 — ИА Регнум. Глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что 15 декабря у него состоялась личная встреча с президентом России Владимиром Путиным.

РИА Новости/Михаил Метцель Президент РФ Владимир Путин и руководитель фракции Коммунистической партии РФ в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов

«Подробно обсудили все вопросы, вчера была обстоятельная встреча, время обязывает, требует», — рассказал Зюганов в интервью «РИА Новости».

На переговорах Зюганов и Путин обсудили ряд важных вопросов и, как сказал глава КПРФ, подвели итоги работы Госдумы в течение года. Обсуждали вопросы, связанные с поддержкой участников СВО.

Также, отметил глава КПРФ, он обсудил с президентом вопросы укрепления безопасности, науки, образования.

Как сообщало ИА Регнум, Зюганов 13 декабря на пресс-конференции заявил, что однажды давал президенту Путину консультацию по выборам. Беседа проходила на «сталинской даче» вскоре после избрания Путина президентом.

Московское отделение КПРФ 15 декабря предложило выдвинуть Зюганова в качестве кандидата в президенты. В качестве альтернативы действующему главе партии предложили первого секретаря Иркутского областного комитета КПРЫ Сергея Левченко.