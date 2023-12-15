Москва, 16 декабря, 2023, 01:04 — ИА Регнум. Признание о своём желании выпороть того, кто позволил президенту России Владимиру Путину выйти на мороз без шапки в Северодвинске, сделал лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов 15 декабря в ходе встречи Путина с руководством Государственной думы и лидерами парламентских фракций.

(сс) Администрация президента России Владимир Путин

В ходе встречи российский лидер упомянул церемонию поднятия флага России на атомной подводной лодке «Красноярск» и атомном подводном крейсере «Император Александр III». Мероприятие состоялось 11 декабря в Северодвинске, и Путин, несмотря на мороз, выступал на улице без головного убора.

«Я извиняюсь, я бы выпорол того, кто вас выпустил без шапки. Просто 15 градусов мороза. Я извиняюсь, здоровье главнокомандующего в условиях войны — это здоровье нации. Мы им сделаем замечание», — сказал Зюганов.

В ответ Путин улыбнулся и сказал, что принимает замечание на свой счёт.

«Хорошо, я и на свой счет принимаю замечания. Выпорем — это мы легко, это у нас не заржавеет за этим, это мы умеем», — шутливо уточнил президент России.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент России Путин 11 декабря разрешил поднятие флагов на атомных подводных лодках «Красноярск» и «Император Александр III». Глава государства назвал подводные лодки грозными и не имеющими себе равных ракетоносцами, пожелал удачи военным морякам и корабелам судостроительного завода «Севмаш» и выразил им благодарность за профессионализм и самоотдачу.