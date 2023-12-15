Москва, 15 декабря, 2023, 12:57 — ИА Регнум. Московское отделение КПРФ порекомендовало выдвинуть действующего лидера партии Геннадия Зюганова и первого секретаря Иркутского областного комитета Сергея Левченко на выборы президента России, сообщил 15 декабря глава фракции КПРФ в Московской гордуме Николай Зубрилин в Telegram-канале.

Сергей Сергеев/РИА Новости Первый секретарь Иркутского областного комитета КПРФ Сергей Левченко и лидер КПРФ Геннадий Зюганов

«После обсуждения данных кандидатур состоялось голосование: Зюганов Геннадий Андреевич и Левченко Сергей Георгиевич рекомендованы в качестве кандидатов от КПРФ на выборы президента Российской Федерации», — сообщил Зубрилин.

Зюганов и Левченко — депутаты Госдумы. Бюро Мосгоркомитета партии 12 декабря рекомендовало XVIII съезду КПРФ рассмотреть вопрос о выдвижении этих кандидатур. Следующий этап — выдвижение кандидата на пост президента делегатами третьего этапа XVIII съезда КПРФ. Он состоится 23 декабря.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 8 декабря рассказал, что намерен участвовать в предстоящих выборах главы государства. Зампредседателя ЦИК Николай Булаев 11 декабря сообщил, что комиссия получила уведомление инициативной группы о выдвижении Путина на выборы.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 13 декабря предупредил, что на фоне выборов могут усилиться «русофобские припадки» внешних сил.