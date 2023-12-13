Москва, 13 декабря, 2023, 12:46 — ИА Регнум. Председатель Коммунистической партии России (КПРФ) Геннадий Зюганов рассказал, как однажды давал консультацию по выборам президенту Владимиру Путину. Воспоминаниями об этом он поделился во время пресс-конференции в Москве.

Софья Сандурская/ТАСС Геннадий Зюганов

По его словам, это произошло вскоре после избрания Путина президентом. При этом Зюганов не уточнил, о каких именно выборах шла речь, но добавил, что их беседа продлилась почти весь день на «сталинской даче».

«Он приехал к нам в штаб, когда выборы уже в основном завершили, и попросил дать ему консультацию. Я имел тоже на это право, потому что я работал, начиная со времен Косыгина и Брежнева», — сообщил лидер КПРФ.

По мнению Зюганова, российский президент с первых дней прихода во власть почувствовал необходимость хорошо знать сложившуюся обстановку. Путину удалось многое решить и реализовать, отметил Зюганов.

В 2024 году с 15 по 17 марта пройдут выборы президента России. Как сообщало ИА Регнум 11 декабря, Центризбирком принял решение провести голосование в новых регионах, где действует военное положение.

В тот же день ЦИК получил уведомление о выдвижении Путина на выборы. Он сделал такое заявление 8 декабря на церемонии вручения наград в Кремле.