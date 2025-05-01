Москва, 1 мая, 2025, 14:49 — ИА Регнум. Лидер Коммунистической партии РФ (КПРФ) Геннадий Зюганов заявил, что он поддерживает идею переименования Волгограда в Сталинград, к которому также готовы и жители этого города.

Константин Чалабов/РИА Новости

«Давно настаивали. Местные жители <…> готовы. Вчера президенту [РФ Владимиру Путину] этот вопрос задали на встрече, где он был, проводило общество «Знание». И он сказал, давайте еще раз обсудим, если граждане проголосуют», — заявил он в беседе с ТАСС.

По мнению Зюганова, это нужно было сделать уже давно, и он на месте Путина приурочил бы такое решение к 80-летию Победы СССР над нацистской Германией.

Как сообщало ИА Регнум, 29 апреля губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в ходе встречи с главой государства передал ему просьбу ветеранов и участников спецоперации о присвоении аэропорту Волгограда исторического наименования «Сталинград». Путин поддержал эту идею и позднее подписал соответствующий указ.

Это решение вызвало широкий общественный резонанс, и во время марафона «Знание. Первые» активист волгоградской областной общественной организации «Дом Дружбы» Регина Султанова попросила президента РФ рассмотреть вопрос о переименовании Волгограда в Сталинград. Путин согласился, что в таком решении имеется своя логика, однако окончательное решение в этом вопросе должно быть принято большинством горожан.