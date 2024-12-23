Москва, 23 декабря, 2024, 15:40 — ИА Регнум. Мир оказался на пороге ядерной войны, ситуация опасней, чем была в прошлом. Об этом 23 декабря заявил лидер КПРФ, депутат Госдумы Геннадий Зюганов.

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Он отметил, что во время Карибского кризиса в 1962 году, когда был высокий риск начала ядерной войны между США и СССР, стороны смогли договориться и урегулировать проблему. Но в настоящее время нет подобных контактов, поэтому ситуация опасней, чем была ранее.

«Сейчас же нет даже переговоров, нет нормального контакта. Нет обсуждений», — заявил Зюганов изданию URA.RU.

Политик призвал всех начать работать на мир. При этом мира не получится достичь, пока не будет побеждён нацизм на Украине, подчеркнул Зюганов.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре президент РФ Владимир Путин утвердил новую редакцию доктрины «Основы госполитики в области ядерного сдерживания». 19 декабря он отметил, что документ учитывает новые военные опасности, которые могут стать угрозами суверенитету страны. Москва сделает всё, что нужно для обеспечения безопасности России и Белоруссии, подчеркнул глава государства.

10 декабря Путин, отвечая на вопрос главного редактора ИА Регнум Марины Ахмедовой об изменениях ядерной доктрины, указал на то, что создание гиперзвукового комплекса «Орешник» минимизирует риск применения ядерного оружия. России теперь необходимо совершенствовать гиперзвуковое оружие.