Москва, 27 июня, 2024, 01:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл встречу с председателем КПРФ Геннадием Зюгановым и поздравил его с 80-летием. Об этом в среду, 26 июня, сообщили в пресс-службе Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин и Геннадий Зюганов

«Президент поблагодарил главу КПРФ за многолетнюю службу Отечеству, отметив, что возглавляемая им партия занимает исключительно патриотические позиции», — говорится в сообщении.

Также глава государства направил Зюганову поздравительную телеграмму, в которой отметил его стремление отстаивать принципы социальной справедливости и вклад политика в законотворческую работу. В частности, Путин отметил усилия председателя КПРФ, направленные на повышение благосостояния людей и укрепление суверенитета страны.

Как передавало ИА Регнум, 26 июня Владимир Путин подписал указ о присвоении Геннадию Зюганову звания Героя Труда. Согласно тексту документа, Зюганову присвоили звание Героя Труда за большие заслуги в развитии российской государственности и многолетнюю плодотворную трудовую деятельность.

Зюганов был избран председателем Центрального исполнительного комитета КПРФ в 1993 году. В 1995 году он стал председателем ЦК КПРФ. С тех пор несколько раз переизбирался на этот пост. Он четыре раза баллотировался на пост президента России в 1996, 2000, 2008 и 2012 годах. Во всех занимал второе место.