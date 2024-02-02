Путин ответил шуткой на переезд врача-онколога из Орла в Тулу
Путин в гостях у онколога в Туле пошутил, что Зюганов осудит врача за переезд
Тула, 2 февраля, 2024, 23:04 — ИА Регнум. В Туле в гостях у семьи врача-онколога Ярослава Швецова президент России Владимир Путин пошутил, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов будет критиковать главу семейства за переезд из Орла, напомнив, что сам Зюганов родом из Орловской области.
В разговоре Путина и врача зашла речь о предыдущем месте жительства семьи. Президент РФ поинтересовался у Швецова из Орла ли он приехал. Врач ответил положительно.
«Геннадий Андреевич Зюганов Вас будет критиковать», — засмеялся Путин в ответ.
Швецов отшутился, что глава КПРФ об этом не узнает.
Как сообщало ИА Регнум, 2 февраля российский лидер побывал в гостях у семьи врача тульского областного клинического онкологического диспансера Ярослава Швецова. Семья вместе с дочерью Полиной переехала в Тульскую область по программе привлечения высококвалифицированных медицинских кадров. Семейству предоставили индивидуальный коттедж в посёлке на 25 домов, возведённых за счёт регионального финансирования.
В ходе визита Владимир Путин пообщался с дочкой супругов Полиной и подарил ребёнку детский компьютер и большого плюшевого медведя. В ответ девочка подарила президенту игрушечного белого зайчика, сказав «на победу». Также она исполнила танец и рассказала стихотворение про Родину.
Президент России 2 февраля прибыл в Тулу с рабочим визитом, в ходе которого выступил перед участниками проекта «Всё для победы!», пообщался с активом Общероссийского народного фронта, а также принял участие в других мероприятиях.