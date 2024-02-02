Тула, 2 февраля, 2024, 23:04 — ИА Регнум. В Туле в гостях у семьи врача-онколога Ярослава Швецова президент России Владимир Путин пошутил, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов будет критиковать главу семейства за переезд из Орла, напомнив, что сам Зюганов родом из Орловской области.

Кадр из видео

В разговоре Путина и врача зашла речь о предыдущем месте жительства семьи. Президент РФ поинтересовался у Швецова из Орла ли он приехал. Врач ответил положительно.

«Геннадий Андреевич Зюганов Вас будет критиковать», — засмеялся Путин в ответ.

Швецов отшутился, что глава КПРФ об этом не узнает.

Как сообщало ИА Регнум, 2 февраля российский лидер побывал в гостях у семьи врача тульского областного клинического онкологического диспансера Ярослава Швецова. Семья вместе с дочерью Полиной переехала в Тульскую область по программе привлечения высококвалифицированных медицинских кадров. Семейству предоставили индивидуальный коттедж в посёлке на 25 домов, возведённых за счёт регионального финансирования.

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В ходе визита Владимир Путин пообщался с дочкой супругов Полиной и подарил ребёнку детский компьютер и большого плюшевого медведя. В ответ девочка подарила президенту игрушечного белого зайчика, сказав «на победу». Также она исполнила танец и рассказала стихотворение про Родину.

Президент России 2 февраля прибыл в Тулу с рабочим визитом, в ходе которого выступил перед участниками проекта «Всё для победы!», пообщался с активом Общероссийского народного фронта, а также принял участие в других мероприятиях.