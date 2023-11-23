Материалы с тегом «Анатолий Чубайс»
Зеленский ввёл санкции против Чубайса
Глава киевского режима Владимир Зеленский ввёл санкции против бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса и бывшего министра финансов России Алексея Кудрина, передаёт 23 ноября «Страна. ua». Зеленский своим указом ввёл в действие соответствующее решение совета национальной безопасности и обороны...
новость часа
23 ноября 2023
Депутат Госдумы предложил проверить Чубайса на вывод капитала из России
Государственная дума намерена проверить работу Анатолия Чубайса в РАО «ЕЭС России» и на возможный вывод капитала из России. Об этом в интервью РИА Новости 17 октября заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев. «Чубайс за последние годы стал по-настоящему политическим аллергеном для общества. Год назад...
новость часа
17 октября 2023
Чубайс купил и лично развёз гуманитарную помощь пострадавшим от ХАМАС
Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс и его супруга кинорежиссёр Авдотья Смирнова закупили и лично развезли гуманитарную помощь для израильтян, которые пострадали при атаке ХАМАС, пишет 15 октября МК.RU. На появившихся в сети кадрах Чубайс стоит в помещении рядом с многочисленными коробками, а на...
15 октября 2023
Чубайс сообщил о возвращении в Израиль
Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс 11 октября заявил, что вернулся в Израиль из краткосрочной рабочей поездки в Дубай. «Поездка была давно запланированной, рабочей и короткой. Я уже вернулся в Израиль», — цитирует Чубайса ТАСС. 9 октября Telegram-канал Russia Today со ссылкой на очевидцев...
11 октября 2023
В израильском аэропорту заметили мужчину, похожего на Чубайса
Очевидцы сообщают, что заметили в аэропорту Тель-Авива человека, похожего на бывшего председателя «Роснано» Анатолия Чубайса, передаёт 9 октября Telegram-канал Russia Today. «В Сети расходится фото — якобы Чубайса заметили в аэропорту Тель-Авива. Вместе с женой Дуней Смирновой», — сказано в...
9 октября 2023
«Моше Израилевич какой-то». О каких претензиях к Чубайсу мог говорить Путин
«Большая финансовая дыра» образовалась в государственной корпорации «Роснано», которой руководил покинувший Россию Анатолий Чубайс. На это указал 12 сентября президент Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума. Глава государства предположил, что именно этот факт...
12 сентября 2023
Чубайс отказался комментировать слова Путина о своей работе в «Роснано»
Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс отказался комментировать слова президента России Владимира Путина о своей деятельности в госкорпорации. Об этом 12 сентября сообщает ТАСС. «Я бы не хотел комментировать ничего из сказанного», — сказал Чубайс. Как ранее сообщало ИА Регнум, Путин на пленарной...
12 сентября 2023
Путин связал бегство Чубайса с финансовой дырой в «Роснано»
Огромная финансовая дыра образовалась в компании «Роснано», которой руководил Анатолий Чубайс. Вероятно, поэтому он «удрал» из России, заявил президент Владимир Путин 12 сентября на пленарной сессии Восточного экономического форума. Российский лидер признался, что не понимает, зачем Чубайс взял...
12 сентября 2023
Чубайс написал статью по экономике, назвавшись британским учёным
Бывший специальный представитель президента по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс порассуждал об экономики России в 1990-е годы и в качестве главной проблемы страны того времени назвал неплатежи. Свои мысли он изложил в статье в журнале «Вопросы экономики», где представился как...
13 июля 2023
Чубайс опроверг данные об обмене удостоверения личности в Израиле
Экс-спецпредставитель президента России и экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс опроверг информацию о том, что обменивает в Израиле временное удостоверение личности на постоянное и владеет недвижимостью в стране. Об этом он рассказал 16 мая корреспонденту ТАСС. «Ни первое, ни второе утверждение не...
16 мая 2023
Чубайса заметили в МВД Израиля вместе с женой
В Сети опубликовали свежее фото бывшего спецпредставителя президента России и экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса. На нём он запечатлён вместе с супругой Авдотьей Смирновой возле окна приёма в израильском МВД. Чубайс одет в футболку, брюки и сланцы и выглядит бодрым. Какие именно вопросы он решает...
16 мая 2023