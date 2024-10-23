Москва, 23 октября, 2024, 14:33 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин 23 октября предложил экстрадировать бывшего главу «Роснано» Анатолия Чубайса в Россию.

РБК/ТАСС

Володин напомнил, что Чубайс на посту главы «Роснано» заявлял о необходимости отдать электроэнергетику «частникам», чтобы добиться наращивания мощностей, и отметил, что в электроэнергетике, в отличие от атомной или гидроэнергетики, никакого увеличения мощностей не произошло.

«А там только карманы себе набили и недвижимость за рубежом. А потом всё это потеряли и пыль глотают до сих пор», — сказал спикер Госдумы.

Он призвал называть вещи своими именами и способствовать экстрадиции Чубайса в Россию.

Чубайс возглавлял «Роснано» с 2008 по 2020 год.

Как передавало ИА Регнум, в августе сообщалось, что по результатам проведённых в «Роснано» проверок было возбуждено несколько уголовных дел по факту выявленных многомиллиардных хищений у компании. «Роснано» признали потерпевшей стороной.

Депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев ранее подготовил обращение в Минюст для признания уехавшего в Израиль Чубайса иноагентом. Парламентарий напомнил, что Чубайс долгое время работал в госаппарате и имел разные уровни допуска к секретным сведениям.

В сентябре 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что в бюджете «Роснано» выявили огромную финансовую дыру. Глава государства отметил, что Чубайс по неясным причинам сменил имя, спрятался за рубежом и перешёл на нелегальное положение. Путин предположил, что все эти действия могут быть связаны с ситуацией в «Роснано».