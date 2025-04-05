Москва, 6 апреля, 2025, 00:35 — ИА Регнум. Госкорпорация «Роснано» обратилась в арбитражный суд с иском против своего экс-главы Анатолия Чубайса. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел 31 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Анатолий Чубайс

Кроме Чубайса, в качестве ответчиков по делу проходят ещё семь бывших топ-менеджеров компании: Борис Подольский, Юрий Удальцов, Герман Пихоя, Николай Тычинин, Олег Киселёв, Дмитрий Пимкин и Владимир Аветисян.

Арбитражный суд Москвы наложил арест на денежные средства ответчиков на сумму более 5,6 млрд рублей.

Спор классифицирован как «Экономические разногласия в сфере гражданских правоотношений».

«Роснано» настаивает на взыскании с ответчиков убытков: 3 892 788 553 рублей и 20 450 000 долларов США (в пересчёте в рубли по курсу ЦБ РФ на момент исполнения решения суда). Итоговая сумма претензий достигает 5 607 112 053 рублей.

Как передавало ИА Регнум, 31 января на территории Москвы и Московской области задержали трёх топ-менеджеров УК «Роснано», которых заподозрили в злоупотреблении полномочиями. Помимо Подольского, в их числе оказались управляющий директор компании по финансам Артур Галстян и директор по методологии учета, налогообложению и отчетности Марина Касенкова.

Предварительно, в 2017 году подозреваемые пытались скрыть неудовлетворительные результаты экономической деятельности «Роснано». Они исказили данные отчётности и представили недостоверные сведения о якобы удовлетворительном финансовом положении компании. 1 февраля Мещанский суд Москвы арестовал троих фигурантов на один месяц и 28 суток.

В апреле 2024 года появилась информация о том, что в деле о хищении из «Роснано» 1,676 млрд рублей фигурируют два бывших топ-менеджера «Роснано» Ирина Рапопорт и Олег Киселёв, а также директор «дочки» «Роснано» Nanoenergo Fund Limited Олег Дьяченко и бывший президент и председатель правления АКБ «Пересвет» Александр Швец.

В августе 2024 года Мещанский суд Москвы заочно вынес Киселёву и Рапопорт меру пресечения в виде ареста по делу о растрате в особо крупном размере. Оба бывших сотрудника «Роснано» обжаловали это решение суда, но апелляция оставила его в силе.

В том же месяце стало известно, что следователи по результатам проверок, которые выявили в «Роснано» факты многомиллиардных хищений у компании, возбудили несколько уголовных дел. По данным правоохранительных органов, организацию признали потерпевшей стороной.