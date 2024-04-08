Москва, 8 апреля, 2024, 16:27 — ИА Регнум. С течением времени причастность Запада к теракту в «Крокус Сити Холле» будет устанавливаться. Поэтому уже сейчас на Западе предпринимаются попытки замолчать эту тему, так как данная информация может негативно сказаться на репутации определённых правительств и государственных деятелей. Об этом 8 апреля корреспонденту ИА Регнум заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя заявление МИД России о том, что СМИ западных стран получили указания не упоминать число жертв теракта в «Крокус Сити Холле», чтобы отвлечь мировое сообщество от настоящих организаторов и выгодоприобретателей этого события.

Сергей Бобылев/РИА Новости

Новиков отметил, что заявление МИД России, связанное с ситуацией вокруг террористического акта в «Крокус Сити Холле», не случайно, так как наблюдаются серьёзные искажения в освещении этого события на Западе. И соответствующие сигналы для возникновения этих искажений были даны сразу после происшествия, когда высокопоставленные лица, включая президента США Джо Байдена, публично заявили, что якобы не нужно искать украинский след в этих событиях. С самого начала Запад придерживался такой линии, добавил депутат.

Поскольку многие СМИ являются либо государственными, либо принадлежат политическим партиям, сигнал был вполне понятным и очевидным, поэтому СМИ придерживались этой точки зрения, пояснил он.

Новиков отметил, что в последние годы наблюдается перестройка информационного поля Евросоюза и СШАс уклоном на отмену русской культуры и всего русского. Когда на Западе заявляют, что не нужно преподавать Чехова, Толстого и Достоевского в западных вузах, им интересны не столько эти писатели, сколько то, как Россия будет восприниматься западным обществом и как оно будет относиться к политике, проводимой Россией, уточнил он.

Начиная с мюнхенской речи президента РФ Владимира Путина, Запад начал замечать, что после полного хаоса 90-х годов и предательской внешней политики тогдашних президента России Бориса Ельцина и главы МИД РФ Андрея Козырева Россия начинает отстаивать свои национальные государственные интересы. И в этой линии РФ нашла много союзников и сторонников в современном мире, так как Запад хотел бы видеть неоколониальную модель мировой политики не только в Москве, но и в Пекине, в Ханое, в абсолютном большинстве столиц стран современного мира, пояснил депутат.

«Таким образом, отстаивая свой суверенитет, Россия выступила в авангарде борьбы против главных империалистических центров современного мира, которые думали, что, используя накопленные ресурсы, военные возможности и возможности НАТО, а также свою экономическую силу и влияние доллара, они смогут перейти к созданию неоколониальной модели мироустройства и закрепить господствующее доминирующее положение США и близких к ним стран, объединённых в рамках блока НАТО», — заявил Новиков.

По его словам, когда политика России была оценена как абсолютно вредная, такой всё больше оценивается и политика современного Китая, на Западе не ограничились одними декларациями, они готовятся к серьёзному затяжному конфликту.

То, что происходит сегодня на Украине, это только предвестие этого конфликта, подготовка к которому развёрнута. Для осуществления любых агрессивных действий, для оправдания резкого повышения военных расходов, любых агрессивных шагов и использования своих солдат за рубежом нужно объяснить своим гражданам, почему правительства на это идут, почему люди будут получать меньше социальных пособий, почему образовательные пенсионные программы и программы в сфере здравоохранения будут сворачиваться. Поэтому из России сейчас активно формируют образ врага, пояснил заместитель председателя комитета Госдумы.

Он напомнил, что ещё в ХХ веке сложилась общая позиция, согласно которой, если совершается террористический акт, страны все вместе осуждают акты терроризма и совместными усилиями стараются найти и покарать виновных. Поэтому, когда террористические акты совершались на территории западных стран или на территории Советского Союза, было принято осуждать эти акты. Общая логика борьбы с терроризмом заставляла западные страны, которые зачастую находились в конфронтации с Советским Союзом, осуждать конкретные террористические действия, арестовывать, привлекать к ответственности и выдавать виновных.

«Сейчас мы вступаем в новую фазу дегуманизации политики Запада по всем направлениям, включая террористическую деятельность. Когда следы преступления ведут на Украину, а именно туда пытались уехать главные фигуранты теракта в «Крокус Сити Холле», то всем становится понятно, как выглядит сама конструкция сегодняшней украинской власти. Она напоминает ситуацию в России в 90-е годы, когда представители Запада контролировали все крупные государственные структуры, принятие всех важных решений и процессы приватизации. Именно под руководством западных деятелей Анатолий Чубайс руководил государственным имуществом России. Точно так же сейчас выглядит картина на Украине, где во всех значимых структурах, а особенно силовых органах, сидят представители западных стран и определяют их политику и поведение. Они утверждают решения и конкретные специальные операции, которые проводятся СБУ и другими органами за рубежом», — отметил Новиков.

По его словам, с течением времени будет выявлена причастность Запада к теракту, поэтому уже сейчас предпринимаются попытки замолчать эту тему, не упоминать количество жертв, вообще не обращаться к этим вопросам. Эта информация должна очень болезненно отразиться на репутации конкретных стран, правительств и государственных деятелей. И чтобы минимизировать эти издержки, данную тему пытаются заглушить уже сейчас, добавил депутат.

Как передавало ИА Регнум, В МИД России 8 апреля заявили, что средствам массовой информации западных стран были даны указания не упоминать число жертв теракта в «Крокус Сити Холле», чтобы отвлечь мировое сообщество от настоящих организаторов и бенефициаров произошедшего. В ведомстве отметили, что редакциям ведущих западных изданий были даны конкретные указания по закреплению в информпространстве собственной версии событий вокруг теракта о причастности группировки ИГИЛ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) к его организации, отрицании связей исламистов с правительством Украины или западными спецслужбами, дискредитации результатов расследования и продвижению разного рода конспирологических версий о причастности российских спецслужб.

Вечером 22 марта вооружённые террористы напали на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл», где должен был состояться концерт группы «Пикник». Нападавшие открыли огонь из автоматов по посетителям и подожгли здание. В результате террористической атаки погибли 145 человек, в том числе шесть детей. По информации Главного управления МЧС по Московской области, ещё более 500 человек пострадали.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова 8 апреля заявила, что сиротами после теракта в подмосковном «Крокус Сити холле» остались девять детей из шести семей. Она уточнила, что у всех детей, которые остались сиротами, есть родные, которые стали их опекунами.

По делу о теракте арестовали 11 человек, включая четверых непосредственных исполнителей, которых задержали в Брянской области недалеко от границы с Украиной.

27 марта директор ФСБ Александр Бортников заявил, что показания фигурантов дела о теракте подтверждают украинский след. Он отметил, что террористы не смогли бы организовать атаку самостоятельно, им помогали.

2 апреля президент России Владимир Путин пообещал, что Россия доберётся до всех бенефициаров и заказчиков теракта. 4 апреля глава государства также заявил, что главной целью заказчиков теракта было нанесение ущерба единству России.

3 апреля министр обороны России Сергей Шойгу в телефонном разговоре с главой Минобороны Франции Себастьяном Лекорню заявил, что у Москвы есть сведения об украинском следе в организации теракта в Подмосковье.

Следственный комитет России выявил связь террористов, устроивших теракт в «Крокусе», с украинскими спецслужбами.