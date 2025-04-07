Москва, 7 апреля, 2025, 13:04 — ИА Регнум. Иск «Роснано» к Анатолию Чубайсу связан с судом, в Кремле не будут это комментировать. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Анатолий Чубайс

«Это связано с судебными разбирательствами, и мы никоим образом не хотим и не будем их комментировать», — сказал Песков журналистам в ходе ежедневного брифинга.

Ранее арбитражный суд Москвы по иску «Роснано» наложил арест на денежные средства и иное имущество на сумму 5,6 млрд руб., принадлежащих Анатолию Чубайсу и еще семи бывшим топ-менеджерам компании: Борису Подольскому, Юрию Удальцову, Герману Пихоя, Николаю Тычинину, Олегу Киселёву, Дмитрию Пимкину и Владимиру Аветисяну.

Как передавало ИА Регнум, 31 января были задержаны три топ-менеджера УК «Роснано», которых заподозрили в злоупотреблении полномочиями. Помимо Подольского, в их числе оказались управляющий директор компании по финансам Артур Галстян и директор по методологии учета, налогообложению и отчетности Марина Касенкова.

По версии следствия, в 2017 году подозреваемые пытались скрыть неудовлетворительные результаты экономической деятельности «Роснано», исказили данные отчётности и представили недостоверные сведения о якобы удовлетворительном финансовом положении компании. Уже 1 февраля Мещанский суд Москвы арестовал троих фигурантов на один месяц и 28 суток.

В августе 2024 года следователи по результатам проверок, которые выявили в «Роснано» факты многомиллиардных хищений у компании, возбудили несколько уголовных дел. По данным правоохранительных органов, организацию признали потерпевшей стороной.

30 января 2025 года правоохранители задержали бывших заместителей главы государственной корпорации «Роснано».