Москва, 30 января, 2025, 18:19 — ИА Регнум. Правоохранительные органы задержали в Москве бывших заместителей главы государственной корпорации «Роснано». Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Известия|/Татьяна Полевая

«Задержаны заместители экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса в рамках дела о превышении полномочий», — рассказал представитель силовых структур, которого цитирует ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2024 года появилась информация о том, что в деле о хищении из «Роснано» 1,676 млрд рублей фигурируют двое бывших топ-менеджера «Роснано» Ирина Рапопорт и Олег Киселёв, а также директор «дочки» «Роснано» Nanoenergo Fund Limited Олег Дьяченко и бывший президент и председатель правления АКБ «Пересвет» Александр Швец.

В августе 2024 года Мещанский суд Москвы заочно вынес Киселёву и Рапопорт меру пресечения в виде ареста по делу о растрате в особо крупном размере. Оба бывших сотрудника «Роснано» обжаловали это решение суда, но апелляция оставила его в силе.

В том же месяце стало известно, что следователи по результатам проверок, которые выявили в «Роснано» факты многомиллиардных хищений у компании, возбудили несколько уголовных дел. По данным правоохранительных органов, организацию признали потерпевшей стороной.

10 января 2025 года появилась информация, что Рапопорт и Киселёва объявили в международный розыск по делу о мошенничестве. Информация об этом содержится в материалах уголовного дела. Уточнялось, что Киселёв не проживает по месту регистрации. При этом следователи владеют информацией о его нахождении за пределами РФ. В отношении Рапопорт в материалах дела содержатся аналогичные сведения.