Москва, 5 мая, 2024, 12:09 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы Бийсултан Хамзаев подготовил обращение в Министерство юстиции для признания бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса иноагентом, сообщила 5 мая «Газета.Ru».

Андрей Любимов/РБК/ТАСС Анатолий Чубайс

«Предлагаю признать Чубайса иноагентом», — заявил он.

В Тель-Авивском университете начал работу центр российских исследований, финансируемый Чубайсом. В этой связи депутат призвал Минюст, Росфинмониторинг и ФСБ обратить на это внимание. Хамзаев задался вопросом, чем конкретно на вывезенные из России деньги будет заниматься Чубайс и о чём собираются рассказывать в этом центре.

Депутат также напомнил, что Чубайс долгое время работал в государственном аппарате, имел разные уровни допуска к секретным сведениям.

Как сообщало 2 мая ИА Регнум, экс-глава «Роснано» стал соорганизатором центра российских исследований при Тель-Авивском университете. В заявлении университета отмечалось, что центр будет комплексно изучать историю современной России с 1991 года до наших дней.

Анатолий Чубайс возглавлял «Роснано» в период с 2008 по 2020 год. До марта 2022 года он занимал пост специального представителя президента России по связям с международными организациями. После этого он покинул страну, появились несколько снимков с ним в Израиле.

В Сети даже опубликовали фото Чубайса, на котором он вместе с супругой стоял возле окна приёма в израильском МВД.