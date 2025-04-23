Москва, 23 апреля, 2025, 18:09 — ИА Регнум. Судебные приставы открыли исполнительное производство в отношении экс-главы корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на банк данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Как пишет издание, в банке указано, что должником является Анатолий Чубайс, а исполнительное производство открыто 17 апреля.

«Предмет исполнения — наложение ареста», — говорится в банке данных.

Ранее арбитражный суд в Москве по иску «Роснано» наложил арест на денежные средства и другое имущество общей стоимостью в 5,6 млрд руб., принадлежащие Анатолию Чубайсу и еще семи бывшим топ-менеджерам компании: Борису Подольскому, Юрию Удальцову, Герману Пихоя, Николаю Тычинину, Олегу Киселёву, Дмитрию Пимкину и Владимиру Аветисяну.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать арест, заявив, что это связано с судебными разбирательствами.

Как передавало ИА Регнум, три топ-менеджера УК «Роснано», которых заподозрили в злоупотреблении полномочиями, были задержаны 31 января. Помимо Подольского, в их числе оказались управляющий директор компании по финансам Артур Галстян и директор по методологии учета, налогообложению и отчетности Марина Касенкова.

По версии следствия, в 2017 году подозреваемые попытались скрыть результаты экономической деятельности «Роснано», исказили данные отчётности и представили недостоверные сведения о якобы удовлетворительном финансовом положении компании. Уже 1 февраля Мещанский суд Москвы арестовал троих фигурантов на один месяц и 28 суток.

В августе 2024 года следователи выявили в «Роснано» факты многомиллиардных хищений у компании, возбудили несколько уголовных дел. Организацию признали потерпевшей стороной. В конце января 2025 года правоохранители задержали бывших заместителей главы государственной корпорации «Роснано».