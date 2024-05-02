Тель-Авив, Израиль, 2 мая, 2024, 23:13 — ИА Регнум. Экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс стал соорганизатором Центра российских исследований (ЦРС) при Тель-Авивском университете. Об этом 2 мая сообщили в пресс-службе израильского университета.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Центр российских исследований начал работу на факультете социальных наук Тель-Авивского университета…. ЦРС намерен заняться новейшей историей России — экономической, политической, социальной и культурной сфере», — говорится в сообщении.

Также утверждается, что Центр российских исследований, который будет комплексно изучать историю современной России с 1991 года до наших дней, не является политическим проектом. Экс-глава «Роснано» Чубайс указан как «организатор группы спонсоров» ЦРС.

Чубайс возглавлял «Роснано» в период с 2008 по 2020 год. До марта 2022 года он занимал пост специального представителя президента России по связям с международными организациями. Вскоре после этого он покинул страну. В сентябре 2023 года Владимир Путин заявил, что в бюджете «Роснано» выявили огромную финансовую дыру. Как указал глава государства, Чубайс по неясным причинам сменил имя, спрятался за рубежом и перешёл на нелегальное положение. Путин предположил, что все эти действия могут быть связаны с ситуацией в «Роснано».

Как передавало ИА Регнум, в октябре сообщалось, что Анатолий Чубайс и его супруга закупили и развезли гуманитарную помощь для израильтян, пострадавших при атаке палестинского движения ХАМАС на Израиль.