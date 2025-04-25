Москва, 25 апреля, 2025, 10:55 — ИА Регнум. Экс-глава корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс не будет нести ответственность за миллиардные долги компании «Лира», связанной с объявленным в розыск бизнесменом Борисом Минцем. Так решил Арбитражный суд Москвы, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Анатолий Чубайс

Отмечается, что конкурсный управляющий обанкротившейся «Лиры» Кирилл Ноготков подал заявление о привлечении к ответственности бывших контролирующих лиц компании, в том числе Чубайса — «бенефициара активов должника». По его мнению, с экс-главой «Роснано» аффилирована кипрская компания O1 Trust Services Limited, к которой перешли права требования по договору займа, заключенного «Лирой» как заемщиком и Chastely Investments Limited.

Как указано в материалах дела, должнику от Chastely Investments Limited средства не передавали, поэтому активы «Лиры» не увеличились. Однако притом, что реальной передачи денег не было, задолженность, якобы образовавшаяся в рамках договора займа, была возвращена.

Суд не нашел в представленных материалах доказательств того, что Чубайс и «Лира» — аффилированные лица, говорится в документах.

«Заявитель не доказал причинно-следственную связь между какими-либо действиями Чубайса А. Б. и неплатежеспособностью должника», — процитировало агентство судебный акт.

В качестве ответчиков Ноготков также указал экс-руководителей ООО Николая Сапегина и Манвела Мкртумяна. Суд привлек к субсидиарной ответственности только Мкртумяна — последнего гендиректора компании. Размер взыскания еще не определен.

В реестре требований кредиторов «Лиры» — требования банка «Траст» стоимостью около 10,1 млрд рублей. Этот долг подтвердили судебные акты четырех инстанций, в том числе Верховный суд. В 2018–2020 годах суды по иску финансовой группы «Открытие», совладельцем которой был Минц, признали незаконность ряда сделок, посредством которых из банка перед санацией в 2017 году были выведены около 34 млрд рублей. Деньги ушли структурам основанной Минцем девелоперской компании O1 Group.

«Лира» выступала одним из ответчиков. Суды в числе прочего восстановили задолженность компании перед «Открытием» на 101,1 млн долларов. Позже права кредитора перешли к «Трасту», единственному кредитору «Лиры».

Как сообщало ИА Регнум, 17 апреля судебные приставы открыли исполнительное производство в отношении Чубайса. В качестве предмета исполнения было указано наложение ареста.

Ранее арбитражный суд в Москве по иску «Роснано» наложил арест на денежные средства и другое имущество общей стоимостью в 5,6 млрд руб., принадлежащие Чубайсу и еще семи бывшим топ-менеджерам компании. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать арест, заявив, что речь идет о судебных разбирательствах.