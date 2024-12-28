Москва, 28 декабря, 2024, 07:20 — ИА Регнум. Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс снизил свои требования на 5 млн рублей к своим бывшим деловым партнёрам в рамках дела о краже имущества. Об этом сообщил адвокат подсудимых партнёров Чубайса Вячеслав Макаров.

Иван Шилов ИА REGNUM Анатолий Чубайс

«На последнем заседании в Хамовническом районном суде прокурор огласила показания потерпевшего Чубайса, согласно которым он снизил свои исковые требования в качестве потерпевшей стороны, ранее заявившей иск к нашим подзащитным на сумму 70 млн рублей. Теперь эта сумма составляет около 65 млн рублей», — приводит ТАСС слова Макарова.

Адвокат отметил, что сторона защиты выступила против подобного решения и настаивала, чтобы Чубайс лично присутствовал на судебном заседании. Касаемо остального — показания экс-главы «Роснано» не изменились, уточнил Макаров.

Следующее судебное заседание по делу назначено на 16 января.

Как передавало ИА Регнум, уголовное дело о краже имущества было заведено в 2017 году, Чубайс и компания «Тилсок» были признаны потерпевшими по делу. Изначально было заявлено о пропаже 3 млрд рублей, однако в ходе предварительного следствия сумма снизилась до 70 млн рублей. Имущество пропало из жилого комплекса в деревне Переделки в Одинцовском районе. Экс-глава «Роснано» неоднократно приглашался в суд для дачи показаний, но ни разу не явился.

Основным фигурантом уголовного дела является Илья Сучков, бывший деловой партнер Чубайса. Его обвиняют в двух эпизодах покушения на мошенничество и краже в особо крупном размере. Остальные фигуранты дела обвиняются только в краже. Вину никто из обвиняемых не признаёт.

Чубайс 23 марта 2022 года уволился из «Роснано» и эмигрировал вместе с супругой Авдотьей Смирновой. 25 марта он был освобождён от должности специального представителя президента России.