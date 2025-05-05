Москва, 5 мая, 2025, 07:54 — ИА Регнум. Арбитражный суд Москвы в своём определении об аресте активов бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса и семи других фигурантов дела указал, что они не заинтересованы в сохранении своего имущества в России и могут вывести его за границу, если арест будет снят, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Алексей Даничев/РИА Новости Анатолий Чубайс

Согласно определению суда, часть ответчиков покинула Россию, а в отношении некоторых возбуждены уголовные дела. В частности, Чубайс и бывший топ-менеджер «Роснано» Юрий Удальцов выехали за пределы страны, другой бывший управленец госкорпорации Олег Киселёв покинул Россию и объявлен в международный розыск, а еще один фигурант дела Борис Подольский находится под арестом.

Суд отметил, что у «Роснано» есть основания полагать, что после получения искового заявления активы ответчиков могут быть выведены за рубеж, поскольку они не заинтересованы в сохранении имущества в России.

До этого, 6 апреля, арбитражный суд Москвы по иску «Роснано» наложил арест на денежные средства и иное имущество на сумму 5,6 млрд руб., принадлежащие Анатолию Чубайсу и еще семи бывшим топ-менеджерам компании.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2011 года Анатолий Чубайс, будучи в то время главой «Роснано», представил общественности планшеты Plastic Logic. Гаджет разработали в качестве замены учебников для школьников. В нём не было игр и предусматривалось закачивание учебных материалов. Устройство разработали совместно с Великобританией.

В 2010–2012 годах «Роснано» инвестировало 7,1 млрд рублей в ирландского разработчика некремниевых дисплеев Plastic Logic, получив 43,84% его акций. Уголовное дело в отношении Бориса Галкина было возбуждено ещё в апреле 2023 года. Обвиняемого в августе 2024 года отправили в СИЗО.

Следователи выявили в «Роснано» факты многомиллиардных хищений у компании, возбудили несколько уголовных дел. Организацию признали потерпевшей стороной. В конце января 2025 года правоохранители задержали бывших заместителей главы государственной корпорации «Роснано».