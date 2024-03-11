Материалы с тегом «Истребитель»
В США назвали причину задержки обучения украинских лётчиков в Дании
Обучение лётчиков Вооружённых сил Украины (ВСУ) управлению истребителями F-16 в Дании замедлилось на несколько месяцев из-за незнания пилотами английского языка и западных техник пилотажа, пишет 11 марта газета The New York Times (NYT), ссылаясь на датских чиновников. «Украинские пилоты были готовы...
11 марта 2024
Крейсер «Варяг» отразил налёт условного противника в Аравийском море
В Аравийском море флагман Тихоокеанского флота гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг» отразил воздушное нападение на корабль истребительной авиации условного противника, сообщили 10 марта в ТОФ. «По замыслу учения ракетный крейсер, совершая переход морем, обнаружил воздушные цели...
новость часа
10 марта 2024
Су-30 ВКС РФ поднялся над Чёрным морем при появлении самолётов ВВС Британии
Истребитель Су-30 ВКС России поднялся в воздух над Чёрным морем при приближении британского разведчика RC-135 и двух истребителей «Тайфун» британских ВВС. Об этом 6 марта заявили в Минобороны России. «При приближении российского истребителя иностранные военные самолёты выполнили разворот от...
новость часа
6 марта 2024
«Провоцируют как могут». Зачем американские F-35 летают возле границ России
Армия США применяет истребители пятого поколения F-35 для ведения разведки российских позиций в зоне проведения СВО. С таким заявлением выступил министр обороны Сингапура Нг Энг Хен. По его словам, самолёты применяются для выявления позиций систем противовоздушной обороны (ПВО) российских войск на...
5 марта 2024
Российские военные сбили украинский МиГ-29 в Николаевской области
Российские военные сбили истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населённого пункта Любомировка в Николаевской области, сообщил на брифинге 5 марта официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. «Средствами противовоздушной обороны в районе населённого...
5 марта 2024
В США сообщили, с какими проблемами столкнётся Киев в случае поставки F-16
Если западные страны передадут киевскому режиму истребители F-16, у ВСУ возникнет масса проблем как с использованием и ремонтом самих самолётов, так и с базами, где они будут размещаться, отметили в своей публикации 2 марта обозреватели издания Politico. Истребители станут главной целью ВС РФ, ВСУ...
2 марта 2024
ВВС Германии подняли по тревоге истребители из-за российского Ил-20М
Базирующиеся в городе Лаге на севере ФРГ истребители подняли по тревоге из-за обнаружения российского военного самолёта Ил-20М. Об этом говорится в сообщении ВВС ФРГ в соцсети Х. «Российский самолёт Ил-20М (COOT-A) без плана полёта был обнаружен нашими истребителями Eurofighter к юго-востоку от...
28 февраля 2024
Зеленский рассказал о переговорах с Францией о поставках истребителей
Украина обсуждает с Францией возможность передачи ВСУ истребителей Mirage, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский французскому телеканалу LCI. «Да, мы говорим об истребителях», — ответил Зеленский на вопрос телеведущего, думает ли он, что Франция поставит Киеву истребители Mirage. Как...
26 февраля 2024
ВВС США запланировали к августу обучить 12 пилотов ВСУ управлению F-16
Управлению истребителями F-16 запланировали обучить украинских пилотов к августу текущего года Соединённые Штаты. Об этом 21 февраля рассказал представитель американских Военно-воздушных сил в беседе с «РИА Новости». «Военно-воздушные силы должны подготовить 12 украинских пилотов в 2024 финансовом...
21 февраля 2024
В Литве сообщили, когда на Украине могут появиться первые истребители F-16
Первые истребители F-16 могут появиться на Украине в июне 2024 года, заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, слова которого приводит издание Foreign Policy. «Думаю, в июне мы увидим их на Украине», — сказал он. Такую же точку зрения высказал анонимный европейский чиновник, беседовавший с...
новость часа
18 февраля 2024
Украина захотела купить у Турции истребители пятого поколения KAAN
Украина участвует в разработке двигателя для турецкого истребителя KAAN пятого поколения и собирается купить эти самолёты в перспективе, заявил посол Украины в Анкаре Василий Боднар в эфире телеканала CNN Türk. «Украинские специалисты работают в рамках проекта по созданию двигателя для турецкого...
16 февраля 2024
Российские силы ПВО сбили под Краматорском украинский МиГ-29
Российские силы ПВО сбили истребитель МиГ-29 ВСУ в районе Краматорска, сообщил 15 февраля официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. «Средствами противовоздушной обороны в районе города Краматорска Донецкой Народной Республики сбит самолет МиГ-29...
15 февраля 2024
Минобороны показало кадры работы Су-34 на купянском направлении
Министерство обороны РФ опубликовало кадры работы истребителя-бомбардировщика Су-34 на купянском направлении. Соответствующие видеокадры размещены в Telegram-канале оборонного ведомства. «Бомбардировка районов расположения подразделений противника выполнялась фугасными авиационными бомбами с...
14 февраля 2024
Аналитик: истребители НАТО не приближаются к бомбардировщикам РФ
В последнее время поменялась устоявшаяся ранее практика, истребители США и НАТО не рискуют находиться близко к российским бомбардировщикам в международном пространстве, либо вовсе не совершают вылеты на их сопровождение, рассказал один из ведущих российских военных аналитиков, главный редактор...
новость часа
14 февраля 2024
Польша подняла в воздух истребители из-за воздушной тревоги на Украине
Польша подняла в воздух истребители и привела в боевую готовность средства противоракетной и противовоздушной обороны после объявления воздушной тревоги на Украине. Об этом 7 февраля рассказал глава министерства обороны республики Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции Radio Zet. По словам...
7 февраля 2024
ВВС США подтвердили крушение своего истребителя F-16 в Южной Корее
У побережья Южной Кореи 31 января разбился американский истребитель F-16, пилота госпитализировали. Об этом говорится в официальном заявлении Военно-воздушных сил США. По подтверждённым сведениям, американский истребитель F-16 Fighting Falcon был приписан к 8-му истребительному авиаполку. «Самолёт...
31 января 2024
На западе Южной Кореи разбился американский истребитель F-16
У западного побережья Южной Кореи потерпел крушение американский истребитель F-16, сообщило 31 января агентство Yonhap. «Истребитель упал в воду, спасённый пилот в безопасности», — сказал неназванный источник агентства, добавив, что лётчик катапультировался из самолёта Американский F-16 упал в...
31 января 2024
Истребители ФРГ сопроводили российский самолёт около острова Рюген
Немецкие истребители Eurofighter подняли в воздух для сопровождения российского военного самолёта Ил-20М в международном воздушном пространстве около острова Рюген. Об этом говорится в опубликованном в соцсети Х заявлении Военно-воздушных сил Германии. «Наши силы немедленного реагирования 71-й...
новость часа
31 января 2024
На Украине назвали австралийские истребители Hornet летающим хламом
Один из высокопоставленных офицеров ВВС Украины на прошлогодней встрече с представителями Австралии на тему получения списанных истребителей F/A-18 Hornet заявил, что Киев не нуждается в «летающем хламе», написала 30 января газета Australian Financial Review со ссылкой на источники. «Мы не хотим...
30 января 2024
В Румынии ответили на слухи о боевой миссии румынских F-16 под Херсоном
Министерство обороны Румынии опровергло сообщения о якобы секретной боевой миссии F-16 на Украине, пишет Newsweek. По данным издания, сообщение об этом опубликовали украинские СМИ. «Мы предупреждаем вас о фейковых новостях, появившихся в аккаунте X, в которых утверждается, что самолет F-16C вылетел...
30 января 2024