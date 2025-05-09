Москва, 9 мая, 2025, 12:50 — ИА Регнум. Самолеты МиГ-29, Су-30 и Су-25 пролетели над Москвой в финальной части торжественного парада в честь 80-й годовщины Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. Кадры с пролетом авиации опубликовала пресс-служба Кремля.

РИА Новости/Илья Питалев

Летчики пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи» управляли девяткой истребителей Су-30 и МиГ-29. Замкнули парадный строй шесть штурмовиков Су-25, которые окрасили небо над столицей в цвета российского флага.

Как сообщало ИА Регнум, в параде Победы на Красной площади приняли участие 11,5 тыс. военнослужащих, в том числе около 1,5 тыс. бойцов спецоперации. Командовал шествием главком Сухопутных войск генерал Олег Салюков, принял парад министр обороны России Андрей Белоусов.

Сначала по брусчатке прошагали парадные расчеты, почетные караулы, исторические роты, действующие военнослужащие. Также по Красной площади прошли военные из стран СНГ и дружественных иностранных государств.

Затем проследовала военная техника ― танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М, а также комплексы С-400, реактивные системы залпового огня «Торнадо-С», передвижные грунтовые ракетные комплексы «Ярс». Впервые по Красной площади прошла колонна 7-го отдельного полка войск беспилотных систем, представленных различными типами беспилотных летательных аппаратов и барражирующих боеприпасов.

Выступая перед собравшимися, президент Владимир Путин отметил, что День Победы является главным праздником для народа России.