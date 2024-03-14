Материалы с тегом «Танки»
В США допустили потерю ВСУ ещё больше танков Abrams из-за ВС России
Российские бронетехника и артиллерия выведут из строя на Украине ещё больше американских танков M1 Abrams. Им вряд ли поможет модернизация, написал 13 марта в статье журнала Forbes военный обозреватель Дэвид Экс. «Модернизация не предотвратит того, что почти непременно случится в ближайшие недели и...
14 марта 2024
Лидер КНДР протестировал новейший армейский танк
Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын лично опробовал новейший танк армии в ходе прошедших в стране соревнований танковых экипажей. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). «13 марта после смотра танковых экипажей товарищ Ким Чен Ын лично сел в...
14 марта 2024
ВСУ на донецком направлении потеряли до 245 военных, ЗРК «Стрела-10» и танк
Вооружённые силы Украины (ВСУ) на донецком направлении потеряли до 245 военных, зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10», танк и три бронемашины. Об этом 13 марта на брифинге проинформировал официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. «На донецком...
13 марта 2024
В зону СВО отправили партию новых танков Т-90М «Прорыв»
Концерн «Уралвагонзавод» передал в войска очередную партию танков Т-90М «Прорыв». Об этом сообщила пресс-служба предприятия. «Лучшие в мире танки Т-90М «Прорыв» отправились с завода в войска с российским триколором на башнях и под песни известных российских исполнителей», — говорится в сообщении. В...
12 марта 2024
В Германии подтвердили захват российскими бойцами танка Leopard в Авдеевке
В ФРГ признали и подтвердили захват современного немецкого танка Leopard 2A6 военными российской армии в боях за Авдеевку. 10 марта бойцы ВС РФ опубликовали фотографии повреждённого боевого танка Leopard 2A6. «Это первый из 18 танков Leopard 2, который смогла захватить Россия. Фотография подлинная»...
11 марта 2024
Появилось видео с танком Challenger 2, утонувшим в грязи на Украине
Видео того, как британский танк Challenger 2 застрял в грязи на Украине во время показательного заезда для прессы, опубликовал британский журнал The Sun. На кадрах видно, как танк утонул в грязи на тренировочном полигоне. Отмечается, что плохая проходимость из-за большой массы является одной из...
11 марта 2024
ВСУ на авдеевском направлении потеряли ещё один танк Abrams
Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли ещё один танк Abrams на авдеевском направлении. Об этом 11 марта на брифинге проинформировал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. «На авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными...
11 марта 2024
В США заявили о репутационном ударе из-за уничтожения танков Abrams
Уничтожение американских танков Abrams в ходе спецоперации ударило по репутации Соединённых Штатов в области военной промышленности, заявил бывший морской пехотинец ВС США Брайан Берлетик в своем YouTube-канале The New Atlas. «Этот случай (уничтожение танка) подорвал более чем тридцатилетнюю...
11 марта 2024
Британский танк Challenger 2 утонул в грязи во время заезда для прессы
Основной боевой танк сухопутных войск Великобритании Challenger 2, переданный Украине в рамках военной помощи, утонул в грязи во время показательного заезда для прессы. Об этом сообщило британское издание The Sun. Главный инженер танкового эскадрона, рассказывая журналистам о технических...
11 марта 2024
ВС России уничтожили под Авдеевкой очередной американский танк Abrams
Вооружённые силы России уничтожили четвёртый танк Abrams, предоставленный Украине Соединёнными Штатами Америки, у посёлка Бердычи под Авдеевкой. Об этом в воскресенье, 10 марта, сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский. «Получил подтверждение очередного уничтоженного...
11 марта 2024
ВСУ за сутки потеряли на донецком направлении до 280 бойцов, танк и три БМП
Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки потеряли до 280 бойцов на донецком направлении в зоне спецоперации. Об этом на брифинге 10 марта заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Кроме того, украинская армия лишилась танка и трёх боевых...
10 марта 2024
Украина не нашла применения превосходящим Leopard танкам НАТО, пишут СМИ
Вооружённые силы Украины более года назад получили словенские танки М-55S, превосходящие немецкие Leopard по ряду параметров, но так и не нашли для них применения на фронте, передавая из одного подразделения в другое, сообщил обозреватель Дэвид Экс в статье, опубликованной 8 марта в американском...
9 марта 2024
ВСУ за сутки потеряли на донецком направлении более 300 бойцов и танк
Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки потеряли более 300 бойцов на донецком направлении в зоне спецоперации. Об этом 9 марта на брифинге заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Также украинская армия лишилась танка, двух боевых...
9 марта 2024
ВС России за неделю отразили 65 контратак ВСУ на авдеевском направлении
За прошедшую неделю, со 2 по 8 марта, подразделения группировки войск «Центр» продолжали занимать более выгодные рубежи и позиции на авдеевском направлении в зоне проведения спецоперации. Российские подразделения отразили 65 контратак украинских военных. Об этом 8 марта в ходе брифинга заявил...
8 марта 2024
ВС России в зоне СВО уничтожили самые дефицитные образцы вооружений НАТО
Российские военные в конце февраля — начале марта уничтожили в зоне спецоперации самые дефицитные образцы вооружений, которые НАТО поставило украинской армии, сообщило 8 марта агентство «РИА Новости». Так, за неполные две недели российские военные подбили три танка M1A1 Abrams американского...
8 марта 2024
Два танка ВСУ Leopard столкнулись около Работино и сгорели
Два танка немецкого производства Leopard 2А4 столкнулись возле села Работино в Запорожской области, после чего оба сгорели. Об этом 8 марта сообщила «Российская газета». По информации издания, это произошло ещё в конце октября 2023 года, однако кадры сгоревших боевых машин немецкого производства...
8 марта 2024
В США назвали Украину кладбищем для танков Abrams
Количество пораженных американских танков в зоне украинского конфликта указывает на то, что эти боевые машины ничем не лучше других подобных военных средств, написал обозреватель Петер Сучиу в своей статье для американского журнала National Interest. Автор публикации отметил, что меньше чем за...
7 марта 2024
ВС России на авдеевском направлении подбили два танка, в том числе Abrams
Подразделения Вооружённых сил России, действующие на авдеевском направлении в зоне спецоперации на Украине, за последние сутки уничтожили два танка ВСУ, в том числе Abrams американского производства, сообщил 6 марта на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь...
новость часа
6 марта 2024
Российские военные уничтожили ещё один танк Abrams
Вооружённые силы России на авдеевском направлении уничтожили ещё один танк Abrams. Для этого им понадобился один выстрел. Об этом сообщил в беседе с «РИА Новости» командир одного из армейских подразделений. «В ходе танковой дуэли экипаж танка Т-72Б3 с первого выстрела уничтожил хваленый...
новость часа
6 марта 2024
Появились кадры уничтожения третьего танка Abrams на авдеевском направлении
Кадры уничтожения в зоне СВО третьего по счёту американского танка M1A1 SA Abrams опубликовал 5 марта военкор Чингис Дамбиев в Telegram-канале. На кадрах — уничтожение третьего украинского танка Abrams на авдеевском направлении. Танк ВСУ российские военные уничтожили на авдеевском направлении в...
5 марта 2024