Материалы с тегом «МЧС»
В центре Ярославля загорелся многоквартирный жилой дом
В центре Ярославля загорелся многоквартирный жилой дом, площадь возгорания составляет 1000 квадратных метров. Об этом 14 марта сообщила пресс-служба регионального управления МЧС. Отмечается, что сообщение о загорании кровли дома на проспекте Ленина, 18/50 поступило в 11:27. К тушению привлечены 76...
14 марта 2024
МЧС опровергло сообщения об эвакуации жителей Белгородской области
В МЧС России опровергли распространяемую по телефонным звонкам информацию об эвакуации населения Белгородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального ГУ МЧС. В ведомстве пояснили, что жители Белгородской области обращались в МЧС и сообщали, что им с неизвестных номеров поступают...
14 марта 2024
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность, сообщили 13 марта в мэрии областного центра со ссылкой на систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). «РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не...
13 марта 2024
В Курске и Курском районе объявили авиационную опасность
Авиационная опасность объявлена в Курске и Курском районе, сообщила 13 марта пресс-служба ГУ МЧС в своём в Telegram-канале. «Авиационная опасность г. Курск, Курский район!» — сказано в сообщении. Губернатор Курской области Роман Старовойт также предупредил о ракетной опасности и призвал жителей...
13 марта 2024
В Курской области отменили сигнал ракетной опасности
В Курской области отменён сигнал ракетной опасности, сообщила 12 марта пресс-служба регионального управления МЧС в своём Telegram-канале. «Отбой ракетной опасности», — сказано в сообщении. Как передавало ИА Регнум, ракетная опасность была объявлена в Курской области в 01:28 12 марта. Её не отменяли...
новость часа
12 марта 2024
Под Иваново завершили поисково-спасательные работы на месте крушения Ил-76
Поисково-спасательные работы завершены на месте крушения военно-транспортного самолёта Ил-76 под Иваново. Об этом сообщает 12 марта пресс-служба правительства Ивановской области. «На месте авиационного происшествия в Ивановской области подразделения МЧС России завершили поисково-спасательные...
12 марта 2024
Три человека погибли в результате пожара на юго-западе Москвы
Пожар вспыхнул в коттеджном посёлке Новофёдоровское Троицкого административного округа Москвы, в результате погибли три человека. Об этом сообщает 11 марта пресс-центр МЧС России. В Новофёдоровском загорелся деревянный двухэтажный частный дом, площадь возгорания составила около 100 квадратных...
11 марта 2024
Пожар в ангаре под Петербургом локализовали на площади 1 тыс. кв. м
Вспыхнувший в ангаре на Волхонском шоссе в Ленинградской области пожар локализовали на площади 1 тыс. кв. м. Об этом вечером 10 марта сообщили в МЧС. «В Ленинградской области огнеборцы МЧС России локализовали пожар», — заявили в ведомстве. Как сообщало ИА Регнум, в ликвидации возгорания...
10 марта 2024
Крупный пожар вспыхнул в ангаре под Петербургом
В Ленинградской области вспыхнул крупный пожар в ангаре на Волхонском шоссе. Об этом сообщили местные власти. По предварительным данным, огонь распространился на площади 1 тыс. кв. м. «В ликвидации задействованы 75 специалистов и 21 единица техники», ― сообщило МЧС в Telegram-канале. В ведомстве...
10 марта 2024
Сотрудники МЧС потушили пожар на газопроводе в ХМАО
В ночь на 10 марта огнеборцы ликвидировали пожар на газопроводе в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Пожар вспыхнул на трубопроводе в Белоярском районе. В результате инцидента никто не пострадал. Первый заместитель главы Белоярского района...
10 марта 2024
На Камчатке объявили лавинную опасность
В горах Камчатского края из-за подхода к региону циклона объявили лавинную опасность. Об этом 10 марта сообщила пресс-служба краевого главка МЧС России. Уточняется, что по 11 марта включительно может наблюдаться самопроизвольный сход снежных масс в горных территориях Быстринского и Усть-Камчатского...
10 марта 2024
В Белгороде объявили ракетную опасность
Утром 10 марта в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ. «Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность», — сообщили в МЧС. Ведомство настоятельно рекомендовало жителям Белгородского района и областного центра...
10 марта 2024
Белгородское село Козинка попало под обстрел ВСУ
Село Козинка в Грайворонском городском округе в Белгородской области попало 9 марта под обстрел украинской армии, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. «РСЧС: Ведётся обстрел. Грайворонский городской округ, село Козинка», — сообщили в МЧС. В своём сообщении ведомство призвало...
9 марта 2024
Спецборт МЧС с модульными котельными направили в Тыву
В Тыву доставят две модульные котельные для помощи в восстановлении теплоснабжения в Шагонаре, где произошла авария на ТЭЦ. Самолёт Ил-76 МЧС России с оборудованием вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский в Кызыл. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС 7 марта. «На борту ― две модульные котельные...
7 марта 2024
В Тыву вылетел самолёт МЧС России с дополнительными обогревателями
Самолет Ан-74 МЧС России с дополнительным оборудованием, тепловыми пушками и обогревателями вылетел из Новосибирской области в Тыву, где произошёл пожар на Шагонарской ТЭЦ. Об этом 7 марта сообщает пресс-служба МЧС РФ. Уточняется, что спецборт МЧС вылетел в город Кызыл с дополнительными тепловыми...
7 марта 2024
В Белгородской и Курской областях отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена в Старооскольском городском округе (ГО) Белгородской области через почти два часа после её начала, сообщило в своём Telegram-канале МЧС региона. «РСЧС: Внимание! Старооскольский ГО. Отбой ракетной опасности», — сказано в сообщении. Кроме того, ракетную опасность отменили...
7 марта 2024
Огнеборцы локализовали пожар на складе стройматериалов в Магадане
Огнеборцы локализовали крупный пожар, вспыхнувший в ночь на 7 марта в складском помещении со стройматериалами в Магадане (Магаданская область). Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. «Пожар на складе стройматериалов в Магадане локализован», — говорится в сообщении, опубликованном в...
7 марта 2024
В Магадане загорелся склад стройматериалов
В Магадане (Магаданская область) произошёл пожар в складском помещении со стройматериалами. Об этом в четверг, 7 марта, сообщили в пресс-службе МЧС России. «В Магадане огнеборцы МЧС России тушат крупный пожар. Горит склад со стройматериалами. Площадь пожара — 1000 квадратных метров», — говорится в...
7 марта 2024
На атакованной дроном белгородской нефтебазе ликвидировали открытое горение
Открытое горение на нефтебазе в Белгородской области ликвидировали, сообщили 5 марта в пресс-службе регионального управления МЧС. «В настоящее время открытое горение на месте происшествия в Губкинском городском округе ликвидировано», — сообщили в ведомстве. Как сообщало ИА Регнум, 5 марта нефтебаза...
новость часа
5 марта 2024
В двух округах Белгородской области объявили ракетную опасность
На территории Губкинского и Старооскольского городских округов в Белгородской области объявили ракетную опасность. Об этом 5 марта сообщила пресс-служба регионального главка МЧС. «РСЧС: Внимание! Губкинский ГО и Старооскольский ГО. Ракетная опасность», — говорится в сообщении. В связи с этим в...
5 марта 2024