Материалы с тегом «ФСБ»
Сотрудники ФСБ задержали в Москве украинского агента
Сотрудники ФСБ задержали в Москве украинского агента, запускавшего дроны вблизи военных объектов, чтобы запутать ПВО ложными целями, сообщили 15 марта в ведомстве. «В Москве по подозрению в совершении государственной измены задержан гражданин России», — сообщили в ведомстве. По версии следствия, он...
новость часа
15 марта 2024
В ДНР обнаружили схрон с иностранным оружием
В Донецкой Народной Республике (ДНР) обнаружили тайник с американским противотанковым комплексом FGM-148 Javelin. Схрон был оборудован на юге региона, сообщила пресс-служба Управления ФСБ России по ДНР. «В разрушенной постройке обнаружен американский переносной противотанковый ракетный комплекс...
новость часа
15 марта 2024
Задержанный диверсант заявил, что ВСУ ударили по дому его родителей
ВСУ ударили по дому родителей одного из граждан Украины, задержанных в Запорожской области по подозрению в диверсии. Об этом задержанный рассказал на допросе, кадры которого предоставило региональное управление ФСБ. «Они (СБУ) угрожали моим родителям. Он знал адрес, где они проживают, через два дня...
14 марта 2024
Сотрудники ФСБ задержали в Запорожской области украинских диверсантов
Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Запорожской области украинских диверсантов, сообщили 14 марта в пресс-службе регионального управления ведомства. Отмечается, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий силовики задержали двоих граждан Украины, которые предоставляли сведения о...
14 марта 2024
В Петербурге задержали членов РДК*, планировавших отравить продукты
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) разгромили в Санкт-Петербурге законспирированную ячейку «Русского добровольческого корпуса» (РДК, террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщили 14 марта в пресс-службе ведомства. Отмечается, что в состав ячейки входили...
14 марта 2024
В Ростовской области ФСБ задержала мужчину за конфиденциальные связи с СБУ
Сотрудники ФСБ задержали в Ростовской области мужчину, сотрудничавшего с украинской спецслужбой. Об этом 13 марта сообщило региональное управление ведомства. «Россиянин поддерживал конфиденциальный контакт с представителем СБУ с целью оказания содействия в осуществлении разведывательной...
13 марта 2024
Попытка прорыва украинских ДРГ и атака беспилотников ВСУ 12 марта. Главное
Вооружённые силы России и погранслужба ФСБ утром 12 марта сорвали попытку киевского режима осуществить прорыв в Белгородскую и Курскую области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в Telegram-канале. По данным оборонного ведомства, около 3:00 мск после интенсивного обстрела...
12 марта 2024
ФСБ уведомила троих депутатов из Южной Осетии о лишении гражданства РФ
Федеральная служба безопасности (ФСБ) потребовала лишить гражданства России троих депутатов парламента Южной Осетии, их заподозрили в создании угрозы национальной безопасности стран, пишет 12 марта газета «Ведомости». В частности, парламентарии из фракции «За справедливость» Гарри Мулдаров, Давид...
12 марта 2024
Украинские диверсанты пытались прорваться в Россию на трёх направлениях
ВС РФ и погранслужба ФСБ утром 12 марта сорвали попытку киевского режима осуществить прорыв в Белгородскую и Курскую области, сообщило Минобороны. В ночь на 12 марта после обстрела гражданских объектов террористы при поддержке танков и бронемашин пытались вторгнуться на территорию России на трёх...
12 марта 2024
ФСБ сообщила о ликвидации более 100 боевиков при попытке прорваться в РФ
При попытке проникнуть в Белгородскую и Курскую области уничтожены более 100 боевиков украинских вооружённых формирований, шесть танков, самоходная артиллерийская установка (САУ) CAESAR и 20 бронемашин противника. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. «С 10 марта ФСБ...
12 марта 2024
В Крыму задержали мужчину, призывавшего к насилию по отношению к русским
В Крыму задержали мужчину, который в интернете призывал к насилию по отношению к русским людям. Об этом 12 марта сообщили в управлении ФСБ по Крыму и Севастополю. «Установлено, что 33-летний житель полуострова, используя аккаунт в одном из интернет-мессенджеров, неоднократно публиковал в...
12 марта 2024
Сотрудники ФСБ задержали жителя Мариуполя по подозрению в шпионаже
Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Мариуполя по подозрению в шпионаже в пользу Украины, сообщили 12 марта в пресс-службе ведомства. Отмечается, что в ходе оперативных мероприятий установлено, что задержанный передавал украинской спецслужбе информацию о местах расположения...
новость часа
12 марта 2024
В Херсонской области задержали участника запрещённого нацбатальона
Сотрудники ФСБ задержали в Херсонской области 55-летнего жителя Геническа, который участвовал в террористическом вооружённом формировании «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 11 марта...
11 марта 2024
ФСБ возбудила против жителя Хабаровска дело о госизмене
В Хабаровском крае возбудили уголовное дело о государственной измене в отношении жителя Хабаровска, который склонял военных к участию в боевых действиях в составе объединения «Легион «Свобода России» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 11 марта сообщили в...
новость часа
11 марта 2024
Казахстан подтвердил гражданство двух готовивших в Москве теракт боевиков
Двое ликвидированных в России мужчин, готовивших теракт в Москве, — граждане Казахстана, сообщили 9 марта в пресс-службе казахстанского Комитета нацбезопасности. Комитет прокомментировал публикацию в СМИ информации о ликвидации российскими силовиками двух граждан Казахстана при попытке организации...
9 марта 2024
Жительницу Майкопа арестовали за сотрудничество с СБУ
Федеральная служба безопасности заподозрила жительницу Майкопа в сотрудничестве со Службой безопасности Украины, сообщила 7 марта пресс-служба Управление федеральной службы безопасности России по Республике Адыгея. «Возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Майкопа за сотрудничество на...
новость часа
7 марта 2024
ФСБ показала видео с уничтоженными членами ИГ*, готовившими атаку в Москве
ФСБ опубликовала 7 марта кадры с ликвидированными членами ячейки ИГ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые планировали террористическую атаку на синагогу в Москве. На кадрах виден загородный дом, внутри работали сотрудники ФСБ. На видео тела боевиков...
7 марта 2024
Ликвидированный ФСБ террорист был в розыске из-за оскорбления Лукашенко
Планировавший теракт в Карелии гражданин Белоруссии, ликвидированный сотрудниками ФСБ, находился на родине в розыске из-за того, что оскорблял главу государства Александра Лукашенко, сообщил Telegram-канал Shot. По информации журналистов, это был 49-летний уроженец Витебска. Против него возбудили...
7 марта 2024
Планировавших атаку на синагогу в Москве террористов ликвидировали
Террористов, планировавших нападение на московскую синагогу, ликвидировали в Калужской области. Об этом 7 марта заявили в ФСБ. Нападение на прихожан столичной синагоги планировали члены ячейки «Исламского государства» (террористическая организация, запрещённая на территории РФ). Как заявили в...
7 марта 2024
В Карелии ликвидировали белоруса, готовившего теракт по заданию Киева
Сотрудники ФСБ ликвидировали в Карелии гражданина Белоруссии, готовившего теракт по заданию Киева. Об этом 7 марта сообщили в ведомстве. «Предотвращена подготовка террористического акта, планировавшегося спецслужбами Украины с участием завербованного гражданина Республики Беларусь, 1974 года...
новость часа
7 марта 2024