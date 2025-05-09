Москва, 9 мая, 2025, 11:20 — ИА Регнум. В параде Победы на Красной площади впервые приняли участие войска беспилотных систем. Трансляцию парада вело ИА Регнум.

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«Впервые по Красной площади проходит колонна 7-го отдельного полка войск беспилотных систем, представленных различными типами беспилотных летательных аппаратов и барражирующих боеприпасов: «Орлан-10», «Орлан-30», ZALA, «Ланцет-51», «Ланцет-52», «Гарпия» и «Герань», — отметил диктор мероприятия.

Как передавало ИА Регнум, парад традиционно начался в 10:00 по московскому времени, он продлится два часа. Его транслируют крупнейшие российские телеканалы. Кроме того, следить за главным событием дня можно на онлайн-платформах или на больших экранах, установленных в центре и в каждом округе Москвы.

Программа парада включает вынос российского флага и Знамени Победы на Красную площадь, выступление главы государства и минуту молчания. Затем торжественным маршем пройдут почетные караулы, исторические роты, действующие военнослужащие и оркестр.

Участие в параде Победы на Красной площади принимают более 11,5 тыс. военнослужащих, среди них около 1,5 тыс. бойцов спецоперации.

Президент России Владимир Путин в январе сообщил, что в 2024 году производство гражданских беспилотников в России выросло в 2,5 раза в сравнении с прошлым годом. Он также призвал как можно скорее открыть для них небо, учитывая трудности, связанные с мерами безопасности.

Министр обороны России Андрей Белоусов в декабре также заявлял, что в Вооруженных силах РФ введут новый род войск — войска беспилотных систем. Он также сообщил, что поставки БПЛА в армию выросли в 23 раза в 2024 году.