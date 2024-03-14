Материалы с тегом «Участники СВО»
Выгнавшая бойца СВО хозяйка кофейни в Люберцах переехала в Грузию
Выгнавшая бойца спецоперации владелица кафе в Люберцах переехала из России в Грузию. Об этом она написала у себя в Telegram-канале. По словам хозяйки кофейни, ей удалось трудоустроиться в новое кафе в месте пребывания, а также открыть счёт в банке и снять жильё. «У любой гордости есть последствия...
14 марта 2024
Бывший первый замглавы Югорска доброволец Крылов погиб в боях за Авдеевку
Бывший первый замглавы Югорска Ханты-Мансийского автономного округа Дмитрий Крылов в декабре 2023 года добровольцем отправился в зону спецоперации. 4 февраля в боях за освобождение Авдеевки он погиб. Об этом сообщили в Telegram-канале «Наш Югорск». «В ходе выполнения задач специальной военной...
12 марта 2024
Путин рассказал, в чём России нужен запас прочности
У России должен быть запас прочности в плане кадров, поэтому была запущена программа «Время героев» для участников специальной военной операции. Об этом 12 марта заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с участниками конкурса «Лидеры России». «Там служат Родине. На кого же полагаться, как...
12 марта 2024
ГД приняла в I чтении проект о снятии уголовного наказания с контрактников
Государственная дума в первом чтении приняла проект о закреплении в законодательстве РФ механизма освобождения от уголовного наказания лиц, которые заключили контракт о прохождении военной службы в период спецоперации. Трансляция заседания Госдумы велась на сайте нижней палаты Федерального собрания...
12 марта 2024
Путин распространил выплату за гибель в зоне СВО на гражданский персонал МО
Президент России Владимир Путин подписал указ, которым распространил выплату в 5 млн рублей в случае гибели в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на гражданский персонал Минобороны РФ и силовых ведомств. Соответствующий указ главы государства опубликован 11 марта на официальном...
11 марта 2024
«Духовный спецназ» СВО. Священник и имам вместе молятся в Авдеевке
К храму Святой Марии Магдалины в освобождённой Авдеевке осторожно подходит группа российских солдат. Отделяются несколько бойцов — инженерная разведка. Проверяют, не остались ли внутри растяжки, мины и иные неприятные смертоносные сюрпризы. Чисто, можно входить. То, что храм уцелел под...
11 марта 2024
Путин поручил открыть на «Госуслугах» раздел о мерах поддержки бойцов СВО
Президент России Владимир Путин поручил правительству принять необходимые меры для создания на портале «Гослуслуги» раздела с информацией о мерах поддержки участников специальной военной операции (ВСО) и их семей. Соответствующее поручение главы государства опубликовано на сайте Кремля. «При...
11 марта 2024
В Тыве прибывший в отпуск боец СВО помог в ликвидации аварии на ТЭЦ
Находящийся в Тыве в отпуске боец СВО одним из первых приступил к ликвидации аварии на Шагонарской ТЭЦ, сообщил 9 марта глава региона Владислав Ховалыг в своём Telegram-канале. Он рассказал, как познакомился с бойцом СВО, инспектируя работы на ТЭЦ, где 6 марта произошла авария. Военный участвует в...
9 марта 2024
В Крыму предложили переименовать сёла и улицы в честь погибших героев СВО
Крымская межнациональная миссия предлагает изучить возможность переименования небольших населённых пунктов и улиц городов в честь российских военных, героически погибших в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом завил журналистам председатель объединения Заур Смирнов. «Наша организация в...
новость часа
9 марта 2024
Фонд «Защитники Отечества» помог найти работу 6 тыс. ветеранов СВО
На сегодняшний день уже шесть тысяч бывших российских военнослужащих нашли работу с помощью фонда «Защитники Отечества», создание которого инициировал президент России Владимир Путин. Об этом 8 марта рассказала глава организации Анна Цивилёва в новом выпуске шоу «Дайте сказать!». По её словам...
8 марта 2024
Молодёжное крыло «Народного фронта» поздравило женщин из народных полков
Представители молодёжного крыла «Народного фронта» провели поздравительную акцию в честь 8 Марта, сообщили в пресс-службе организации. Волонтёры в международный женский день дарят букеты из тюльпанов тем, кто каждый день своим трудом помогает российским военным в зоне спецоперации. Кроме того, они...
8 марта 2024
Разгромившему колонну ВСУ бойцу из Тывы присвоили звание Героя России
Старшему лейтенанту из Тывы Чалыму Чулдум-оолу присвоили звание Героя России. К награде военного представили за уничтожение колонны Вооружённых сил Украины и грамотное выполнение боевых задач. Об этом 8 марта сообщил глава региона Владислав Ховалыг. «У Тывы ещё один герой! Старший лейтенант Чалым...
8 марта 2024
Бывший игрок сборной России по мини-футболу Москаленко погиб в зоне СВО
Двухкратный чемпион России по мини-футболу, бывший игрок сборной России Вячеслав Москаленко погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации мини-футбола России (АМФР). Детали случившего в организации не уточнили. В пресс-служба новосибирского «Сибиряка», за...
новость часа
7 марта 2024
Часов Яр и другие «Авдеевки». Мирные жители рады приходу ВС РФ
Американский телеканал CNN выпустил на редкость правдивый репортаж из Часова Яра — города западнее Артёмовска (Бахмута), куда продвигается российская армия, написал в соцсети Х постоянный представитель России при ООН Дмитрий Полянский. Полянский обратил внимание на слова местной жительницы...
7 марта 2024
Госдеп: у Украины есть план, который приведёт к победе — 742-й день СВО
Наступивший, 742-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован обсуждением заявления руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера, заявившего на брифинге журналистам 5 марта, что у Киева якобы есть план, чтобы добиться победы на поле боя. Высказав уверенность, что в запасе у...
6 марта 2024
Путин призвал не забывать про участников спецоперации и их семьи
Президент России Владимир Путин призвал не оставлять без внимания военных и добровольцев, отправляющихся в зону проведения специальной военной операции, а также их семьи. Об этом глава государства сказал 5 марта на встрече с работниками тепличного комплекса «Солнечный дар» в Ставропольском крае...
5 марта 2024
Убившего в драке бойца СВО челябинца освободили в зале суда
Суд в Челябинской области вынес приговор 19-летнему бойцу смешанного стиля Рустаму Байжуменову,в драке с которым погиб участник спецоперации, обладатель медали «За отвагу» Максим Никитин. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе Карталинского городского суда. «Суд приговорил признать Байжуменова...
4 марта 2024
Ефрейтор Верхоланцев героически отбил украинских боевиков от позиций ВС РФ
Гвардии ефрейтор Михаил Верхоланцев в одиночку заставил отступить внезапно напавшую штурмовую группу ВСУ и оказал раненым бойцам первую помощь, потом организовал их эвакуацию в медподразделение. Об этом рассказали в Минобороны РФ. Взвод Верхоланцева занимал оборону на одном из тактически значимых...
новость часа
3 марта 2024
Программа «Время героев» побила рекорды по числу поданных за сутки заявок
Президентская программа «Время героев» бьёт рекорды по числу заявок, за первые сутки на образовательную программу для участников и ветеранов СВО было подано более 14 тысяч заявок, сообщили 2 марта ИА Регнум пресс-служба проекта. «Всего лишь позавчера, 29 февраля президент России объявил о старте...
2 марта 2024
Полковник Шевелёв заявил, что бойцы СВО восполнят дефицит управленцев в РФ
Кадровая программа «Время героев» может стать решением проблемы дефицита управленческих кадров в России. Такое мнение корреспонденту ИА Регнум 2 марта высказал участник первой и второй чеченских кампаний, полковник полиции в отставке, член комитета Думы Ставропольского края по казачеству...
2 марта 2024