Материалы с тегом «ВС России»
ВСУ потеряли более 1,5 тыс. боевиков, пытаясь прорваться в регионы РФ
За трое суток Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли более 1,5 тысяч боевиков в результате неудачных попыток прорваться на территорию Белгородской и Курской областей. Об этом сообщает Министерство обороны России. «За прошедшие трое суток с 12 по 14 марта войсками Группировки Вооруженных Сил РФ...
15 марта 2024
ВС России и ФСБ 14 марта сорвали попытку прорыва ВСУ в Белгородскую область
Вооружённые силы России совместно с пограничными органами ФСБ 14 марта сорвали очередную попытку прорыва ВСУ на территорию Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что группа диверсантов пыталась закрепиться в одном из домов рядом с государственной границей, но была блокирована и...
15 марта 2024
«РИА Новости»: ВСУ планируют силовой захват Верховной рады — 750-й день СВО
Наступивший 750-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием о намерении представителей элитных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), Службы безопасности Украины (СБУ) и нацбатов захватить Верховную раду в Киеве. О планах украинских военных, недовольных политикой...
15 марта 2024
Болгария отправила Киеву эшелон из 30 вагонов с бронетранспортёрами
Глава минобороны Болгарии Тодор Тагаев заявил об отправке первых 30 вагонов с бронетранспортёрами в поддержку Украины. Об этом сообщило 14 марта агентство Novinite. Министр сказал, что транспортировка бронированных машин «восточноевропейскому другу» началась 29 января, первый конвой из 30 вагонов...
15 марта 2024
В США рассказали, кого Макрон может отправить на Украину
Президент Франции Эммануэль Макрон может оперативно отправить на Украину лишь один батальон. Об этом заявил бывший американский морпех-разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу The Rock FOXX. «Какие французские подразделения поедут на Украину? Батальон в Румынии — это ближайшее к Украине...
15 марта 2024
В США рассказали про «убийственную связку», которую РФ применила против ВСУ
Армия России эффективно применяет тандем разведывательных дронов и артиллерии против украинской техники и живой силы. Об этом написал военный обозреватель Forbes Дэвид Экс. По словам Экса, усовершенствованная российская связка беспилотников и артиллерии показывает отличный результат. Он привёл...
новость часа
15 марта 2024
Губернатор Гладков: в Белгородской области нет украинских боевиков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков посетил 14 марта Грайворонский городской округ вместе с начальником региональной безопасности Евгением Воробьёвым, чтобы убедиться в том, что на территории региона нет украинских военных, о которых ранее писали некоторые СМИ. Гладков сообщил, что они...
новость часа
15 марта 2024
Макрон: на десять снарядов, выпущенных армией России, ВСУ отвечают одним
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что контрнаступление украинской армии прошло не так, как ожидалось. Французский лидер, анализируя положение ВСУ, высказал мнение, что контрнаступление в последние месяцы надежд не оправдало. «Если посмотреть на ситуацию сейчас, то она сложная для Украины»...
15 марта 2024
Над Белгородской областью сбит очередной украинский беспилотник
В Минобороны РФ сообщили о пресечении очередной попытки украинских боевиков совершить атаку на российскую территорию. По информации ведомства, 14 марта около 22:40 мск дежурными силами противовоздушной обороны был обнаружен и уничтожен беспилотник самолётного типа над территорией Белгородской...
14 марта 2024
Киев боится прорыва российских войск после освобождения Авдеевки, пишет СМИ
Киев опасается, что после освобождения города Авдеевки в ДНР российские войска могут совершить прорыв на передовой. Об этом написало хорватское издание Advance. «Сам факт того, что Украина отправляет столь сильные соединения, чтобы защищать территории к западу от Авдеевки, доказывает, насколько...
14 марта 2024
Против блогера Шпака возбудили уголовное дело
Блогер Александр Шпак стал фигурантом уголовного дела о распространении дискредитирующей информации о Вооружённых силах России, сообщил 14 марта «РИА Новости» источник в правоохранительных органах. «В отношении Александра Шпака возбуждено уголовное дело по статье 280.3 УК РФ («Публичные действия...
14 марта 2024
В США заявили, что российские планирующие бомбы наводят ужас на военных ВСУ
Российские высокоточные планирующие авиабомбы наводят ужас на украинских военных. Об этом написал американский журнал Military Watch Magazine. «Россия нарастила преимущество в огневой мощи за счёт применения в огромных количествах новых высокоточных планирующих авиабомб. Украинские военные даже...
новость часа
14 марта 2024
В Белоруссии задержали сбежавшего от призыва в ВС РФ уроженца Таджикистана
В Белоруссии задержали сбежавшего от призыва на срочную службу в ВС России уроженца Таджикистана. Об этом говорится в Telegram-канале пресс-службы столичного главка СК России. «Благодаря совместной работе следователей столичного СК и сотрудников уголовного розыска местонахождение одного из...
14 марта 2024
Минобороны показало разгром ДРГ при попытке прорыва в Белгородскую область
Минобороны России 14 марта опубликовало в своём Telegram-канале кадры объективного контроля поражения техники ВСУ в ходе попытки прорыва на приграничную территорию в районе Сподарюшино Белгородской области. «Разгром ДРГ противника. Кадры объективного контроля поражения техники ВСУ в ходе попытки...
14 марта 2024
Средства ПВО РФ сбили за сутки 136 украинских беспилотников
Российские средства ПВО за минувшие сутки сбили 136 украинских беспилотников, сообщило 14 марта Министерство обороны. За всё время проведения специальной военной операции число уничтоженных БПЛА противника составляет 15 498. «Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито 136 украинских...
14 марта 2024
ВС РФ уничтожили за сутки на южнодонецком направлении до 125 военных ВСУ
Вооружённые силы России уничтожили за сутки на южнодонецком направлении до 125 военных ВСУ, сообщил 14 марта официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его словам, на указанном направлении подразделения группировки войск «Восток» нанесли огневое...
14 марта 2024
Силы ПВО уничтожили украинский дрон над Орловской областью
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над Орловской областью, сообщила 14 марта пресс-служба Минобороны России в своём Telegram-канале. «Около 13:20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по...
14 марта 2024
ВС России улучшили положение по переднему краю на купянском направлении
Подразделений Западной группировки войск Вооружённых сил РФ улучшили положение по переднему краю на купянском направлении. Об этом 14 марта сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. «Активными действиями подразделений Западной группировки войск...
14 марта 2024
ВСУ за сутки потеряли под Донецком более 240 бойцов и три танка
Украинские войска за сутки потеряли под Донецком более 240 бойцов и три танка. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 14 марта на брифинге. По данным ведомства, бои шли у населённых пунктов Георгиевка, Клещеевка и Невельское в ДНР. В результате...
14 марта 2024
ВСУ потеряли до 195 военных при попытке прорваться в Белгородскую область
Российские войска сорвали очередную попытку Вооружённых сил Украины (ВСУ) прорваться на приграничную территории РФ в районе села Сподарюшино в Белгородской области. Об этом 14 марта на брифинге проинформировал официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков...
14 марта 2024