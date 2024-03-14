Материалы с тегом «Росгвардия»
Росгвардия сообщила, что вместе с ВС РФ отражает нападения ДРГ у Тёткино
Росгвардия совместно с Вооружёнными силами России и сотрудниками погрануправления ФСБ отражает атаку украинских ДРГ у посёлка Тёткино Курской области, сообщила служба 14 марта. «Подразделения Росгвардии участвуют в отражении нападения вражеских ДРГ у посёлка Тёткино Курской области. Росгвардейцы...
новость часа
14 марта 2024
Росгвардия сообщила об уничтожении на границе 30 боевиков ДРГ
Военнослужащие Росгвардии в ночь на 12 марта уничтожили при попытке прорыва в Белгородскую область 30 украинских националистов, сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что в ночь на 12 марта противник общей численностью более 300 боевиков при поддержке бронетехники предпринял попытки прорыва...
13 марта 2024
В Симферополе задержали украинского агента, собиравшего данные о Росгвардии
В Симферополе задержан украинский шпион, собиравший сведения о перемещениях подразделений Росгвардии в зоне проведения спецоперации для дальнейшего нанесения по ним ударов со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. В ведомстве пояснили, что...
28 февраля 2024
Правительство утвердило правила выдачи удостоверения ветерана добровольцам
Правительство утвердило правила выдачи удостоверения ветерана боевых действий добровольцам в составе Росгвардии, сообщили 19 февраля на сайте кабинета министров. «Участники добровольческих формирований в составе Росгвардии будут получать удостоверение ветерана боевых действий единого образца», —...
19 февраля 2024
МВД Абхазии отказалось от соглашения с Росгвардией об охране порядка
Министерство внутренних дел Абхазии не будет подписывать с Росгвардией проект соглашения об охране правопорядка в республике, поскольку конституция запрещает передавать такие вопросы в ведение иностранных структур, заявил глава абхазского ведомства Роберт Киут. «Проект соглашения о сотрудничестве...
12 февраля 2024
Стало известно о состоянии раненных при взрыве в Элисте росгвардейцев
Один из трёх сотрудников Росгвардии, получивших различные травмы при взрыве в Элисте, находится в реанимации. Об этом 11 февраля сообщил представитель пресс-службы управления Росгвардии в Калмыкии. «Один из сотрудников находится в реанимации», — сказал он в беседе с «РИА Новости». По его словам...
11 февраля 2024
После взрыва и ранения сотрудников Росгвардии в Элисте возбудили дело
Из-за ранения сотрудников Росгвардии в результате взрыва в городе Элисте следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ), сообщили 11 февраля в пресс-службе управления СК в Калмыкии. «В Элисте возбуждено уголовное дело по факту...
новость часа
11 февраля 2024
Новый взрыв прогремел в Элисте, трое пострадали
В Элисте, где 10 февраля прогремел врыв в центре по оказанию психологической помощи, сработало ещё одно неустановленное взрывное устройство. Об этом 11 февраля сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на анонимный источник. Инцидент произошёл в частном доме на Родниковой улице. Предварительно, бомба...
11 февраля 2024
Рэпер ST и гитарист «Зверей» дали концерт для спецназа Росгвардии в ЛНР
Рэп-исполнитель ST ( Александр Степанов ), а также гитарист рок-группы «Звери» Герман Осипов провели полевые концерты для спецназовцев в Луганской Народной Республике. Об этом 6 февраля сообщили в Росгвардии. Артисты исполнили известные композиции рэпера под необычный аккомпанемент гитары и...
6 февраля 2024
Средства РЭБ перехватили украинский дрон в небе над ЛНР
Средства радиоэлектронной борьбы перехватили ударный дрон самолётного типа в небе над ЛНР. Об этом сообщил представитель казачьего отряда сотник Андрей Касеев. Он отметил, что силы РЭБ Минобороны России в одном из районов ЛНР подавили украинский боевой летательный аппарат. «Данный летательный...
20 января 2024
В Крыму задержали подозреваемого в вымогательстве денег для ВСУ
В Крыму сотрудники полиции и Росгвардии задержали мужчину, который подозревается в вымогательстве крупной суммы у нотариуса, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По её словам, 43-летний злоумышленник под угрозой применения насилия требовал крупную сумму денег якобы для...
16 января 2024
В Перми при ловле «зайцев» на транспорте поймали 8 человек из федрозыска
При ловле «зайцев» на транспорте в Перми в 2023 году поймали восьмерых человек из федерального розыска. Об этом стало известно 13 января. «Если безбилетник отказывался предоставить данные для составления акта о безбилетном проезде, вызывались сотрудники Росгвардии. Если в ходе проверки...
13 января 2024
Спецподразделение «Гром» полностью перешло из состава МВД в Росгвардию
Специальное подразделение «Гром» полностью перешло из МВД в состав Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии. «Федеральной службой войск национальной гвардии РФ совместно с Министерством внутренних дел РФ проведена работа по переводу в Росгвардию сотрудников органов внутренних дел...
7 января 2024
В Мелитополе задержали готовившего теракт гражданина Украины
В Мелитополе задержали 31-летнего гражданина Украины, готовившего теракт против представителя МВД России. Об этом 4 января сообщили в пресс-службе Росгвардии. «Гражданин из соображений неприязни к действующей российской власти и проведению специальной военной операции вступил в сговор с сотрудником...
4 января 2024
Мать фехтовальщика Биды заявила о его попытках уволиться из Росгвардии
Мать российского фехтовальщика Сергея Биды, объявленного МВД в розыск, Елена Гришина рассказала о наличии у сына разрешения на выезд из России и отказе в увольнении из Росгвардии. Ранее у МВД появились вопросы к фехтовальщику из-за того, что он заявился на соревнования в США, оставаясь при этом...
28 декабря 2023
Дед объявленного в розыск в РФ шпажиста Бида объяснил отъезд внука в США
Шпажист Сергей Бида, которого ранее МВД России объявило в розыск, отправился в Соединённые Штаты, чтобы пройти операцию. Об этом журналистам сообщил его дед, двукратный призер Олимпийских игр по водному поло Борис Гришин. «В США он уехал с документами о том, что ему необходимо сделать операцию», —...
28 декабря 2023
Полковнику Росгвардии запросили семь лет по делу о защите Крымского моста
Сторона гособвинения в суде по делу о поставке неисправных комплексов защиты Крымского моста запросила для обвиняемого полковника Росгвардии Сергея Волкова семь лет лишения свободы, а также лишения его наград и воинского звания, сообщил 26 декабря ТАСС. «В ходе прений сторон гособвинение запросило...
новость часа
26 декабря 2023
В России ввели ответственность за дискредитацию добровольцев Росгвардии
За дискредитацию добровольцев Росгвардии и фейки о них в России предусмотрено уголовное наказание. Соответствующий пакет законов 25 декабря подписал президент страны Владимир Путин. Документы опубликовали на официальном сайте правовой информации. Поправки внесли у уголовный кодекс и Кодекс об...
25 декабря 2023
В Дагестане задержали сотрудника Росгвардии за убийства 17-летней давности
В Дагестане задержали сотрудника вневедомственной охраны Росгвардии за убийства 17-летней давности. Об этом 24 декабря сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своём Telegram-канале. «Задержание майора произошло по месту службы (он служит в роте ОВО по охране Миатлинской ГЭС) при содействии...
24 декабря 2023
Совет Федерации одобрил закон о добровольческих формированиях Росгвардии
Совет Федерации на пленарном заседании 22 декабря одобрил пакет законов, который наделяет Росгвардию правом иметь в своем составе добровольческие формирования. Изменения вносятся в закон «Об обороне» и ряд других законов. Кроме того, сенаторы одобрили закон об уголовной ответственности за...
22 декабря 2023